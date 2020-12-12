"Стать героем его эпиграммы — это был путь к славе". Александр Калягин о Валентине Гафте

Валентин Иосифович Гафт — это особое явление нашей театральной культуры. Большой артист, он обладал обаянием какой-то особенной природы. Он был абсолютно разным, но при этом в каждой роли оставался Гафтом.

И как же тяжело мне писать сегодня, спустя всего три месяца. Моего друга, прекрасного артиста Валентина Гафта не стало. Да, конечно, мы все знали, что он тяжело болеет, но всегда надеешься — а вдруг станет лучше...

2 сентября, в юбилей Валентина Гафта, слова возникали легко и радостно — так бывает, когда ты поздравляешь близкого человека, которого любишь и которым восхищаешься.

Он был одарен безмерно, сыграл огромное количество ролей в театре и в кино. И каждая его роль запоминалась, запоминались все интонации, все жесты. Его любила вся огромная страна. Он был кумиром миллионов зрителей.

Валентин Гафт работал в нескольких театрах, но главным в его жизни был "Современник". Там мы с ним и познакомились, там мы с ним и подружились. Потом были общие работы, уже позже редкие, но всегда счастливые и радостные встречи.

У него был и литературный дар — его стихи, эпиграммы, проза находили отклик, их читали, запоминали. А стать героем его эпиграммы было не только не обидно, а, напротив, престижно — это был путь к славе.

Для меня Валентин Гафт — это огромный мир, наполненный иронией и сарказмом, нежностью и любовью, болью и состраданием. Он был мудр, а потому снисходителен, и я всегда был убежден, что он понимает и чувствует мир тоньше других.

Это огромная потеря для меня, для всей отечественной культуры, но все, что он сделал, будет жить: его роли, спектакли, фильмы, его литературные сочинения. И мы все будем помнить Валентина Гафта с огромной любовью и огромной благодарностью за его великое искусство.

Мои искренние соболезнования коллективу театра "Современник", его коллегам и друзьям. Мой низкий поклон его прекраснейшей жене Ольге Михайловне, родным и близким. Светлая ему память.