"Играем! Разрешает Бог!" Это до мурашек пробирает". Светлана Немоляева о Валентине Гафте

Описание Валентин Гафт © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мы знакомы были очень давно. Валя ненамного меня старше, и еще в студенчестве у нас не то чтобы была одна компания, но мы встречались. Я помню его еще совсем юношей, покорителем женских сердец. В театре мы никогда с ним не встречались, а в кино снимались много. Для меня это большая радость и большое счастье — иметь такого партнера. Я все говорю про эту сцену в "Гараже" — небольшая сцена в конце фильма, когда моя героиня предъявляет его герою претензии, что он не так ведет себя дома, как надо. И как он смотрит на меня! Как он это играет! Если бы не его глаза, я не знаю, сыграла ли бы я так драматично эту сцену. Он погружается в сцену, погружается в актера, который рядом с ним, и бесконечно этим помогает.

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Мне кажется, что самым интересным в его игре было то, что он сам был неоднозначной личностью. Он был очень оригинален и своеобразен. И эту свою человеческую неординарность он нес и на сцену, и в кино. Его никогда ни с кем невозможно спутать. У него были свои суждения, свои взгляды на жизнь, своя оценка мира, а это очень ценится в актерских партнерских отношениях. Каждый раз игра такого человека — неожиданность, а неожиданность всегда вызывает новый взрыв ответной реакции. Валя обладал таким уникальным качеством. Поэтому спектакли, в которых был занят Гафт, всегда вызывали у людей трепет и интерес, поэтому и в кино его звали режиссеры и хотели с ним работать. Он мог удивлять, а это в искусстве — самое главное. Для меня его самые яркие работы — это рязановские фильмы. У него там замечательные, совершенно разные роли в "Гараже", "Небесах обетованных" и "О бедном гусаре замолвите слово". Кроме того, у него была совершенно уникальная работа в фильме Инессы Селезневой "Дневной поезд", где он снимался вместе с [Маргаритой] Тереховой. Они оба там играли замечательно, но Валя был просто бесконечно интересен. Удивительная работа, соответствующая духу того времени, очень современная. Манера игры у Вали там такая, которой хочется подражать, говорить "я бы сыграл это так, как он это делает". Это огромная роль, практически фильм на двоих. Но были там и небольшие эпизодики, я тоже там имела счастье сниматься. В театральной среде всем известно, что он был бесконечно требователен к себе и бесконечно щедр к партнеру. Я помню, в "Визите дамы" Миши Козакова мы играли мужа и жену. У меня была крошечная роль, у него огромная. Когда я его хвалила, он махал на меня руками и говорил: "Да что ты, Светка, я там не то и в другом месте не это. А вот ты!.." Я ему отвечала: "Да где ты меня там разглядел, у меня всего несколько фраз".

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