Как коронавирус победил в Великобритании Рождество

Один из самых необычных рождественских сезонов со Второй мировой войны начинается в Великобритании. В тени вновь набирающей силу эпидемии коронавируса предстоящие дни вовсе не напоминают повод собраться за праздничным столом и повидать близких и друзей, а скорее похожи на логичное завершение пугающего, странного и трагичного для столь многих людей года. Еще в начале минувших выходных казалось, что жесткие ограничения, введенные в других странах, минуют Британские острова. Премьер-министр Борис Джонсон до последнего держал свое слово и не отказывался от первоначального плана разрешить семьям и компаниям друзей, живущим отдельно друг от друга, встретиться на пять дней — с 23 по 27 декабря. Лишь в среду он говорил, что отменить этот план было бы бесчеловечно. Но уже в субботу рождественские праздники на юго-востоке Великобритании для 16,4 млн человек были официально отменены, а для остальных — время для встреч с родными сокращено в пять раз.

В новый год с новым вирусом Причиной, по которой Джонсон пошел на столь непопулярный политический разворот, стала не прекращающая ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Число ежедневных случаев инфицирования, перевалившее уже за 2 млн, составляет в сутки более 30 тыс., около полутысячи человек в день умирают от последствий болезни. Поворотным же пунктом стало обнаружение в Англии нового, на 70% более заразного генетического варианта коронавируса. Примечательно, что о его обнаружении впервые заявили еще неделю назад, но лишь после выступления Джонсона в субботу повсеместно забили тревогу. И хотя Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике, а свидетельств того, что новый штамм более опасен, пока нет, множество стран в воскресенье прекратили транспортное сообщение с Соединенным Королевством. При этом европейские столицы подошли к этому вопросу с изобретательностью, введя запрет на совершенно разные сроки: от 48 часов в случае с Францией до 6 января в случае с Италией и 31 января — с Болгарией. Как граждане этих стран будут возвращаться на родину или как доберутся до дома британцы, на данный момент остается полной загадкой. Равно как и то, можно ли таким способом защититься от нового варианта коронавируса. Ведь, как признались в Лондоне, впервые его зафиксировали еще в сентябре, активно циркулировать он стал с середины ноября. То есть теоретически за прошедший месяц новый вирус мог добраться до любой точки планеты и быть не только в Дании, Италии, Нидерландах, ЮАР и Австралии, где его уже успели обнаружить. "Да, Рождество в этом году будет иным, совершенно иным, но мы должны смотреть на вещи реалистично. Мы жертвуем возможностью видеть наших любимых на это Рождество, чтобы иметь больше шансов защитить их жизни, чтобы мы могли увидеть их на Рождество в следующие годы", — заявил премьер. В итоге для всех жителей Англии послабления ограничили одним рождественским днем. Поддержали эту меру и остальные административно-политические части Королевства: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Лондон за "железным занавесом" Хуже всего пришлось жителям юго-востока страны, включая Лондон. Здесь ввели новый, до этого не существовавший четвертый уровень ограничений. Он соответствует полному карантину, при котором закрыто решительно все. Соответственно, про встречу Рождества с друзьями и родственниками пришлось забыть. А также про походы в рестораны и пабы, а также про поездки по стране и за рубеж.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Неудивительно, что после заявления Джонсона большинство лондонцев рванули на железнодорожные вокзалы, сели за руль или даже вызвали такси, чтобы уехать из города до того, как на него опустится "железный занавес". Газета Daily Mail опубликовала фото больших толп людей на вокзалах, а также на торговой улице Оксфорд-стрит, куда люди хлынули в последней попытке купить рождественские подарки не через онлайн-магазины. Да, Великобритания стала первой страной на Западе, начавшей всеобщую вакцинацию населения. Всего с начала декабря первую дозу препарата получили 350 тыс. человек. Однако процесс этот не быстрый. К тому же, согласно последним оценкам, власти смогут привить за 2021 год в лучшем случае половину населения страны. И вряд ли успеют, как планировали, вакцинировать к концу весны всех уязвимых граждан. Brexit. Двойной удар В английском языке есть выражение "Идеальный шторм" (Perfect storm), описывающий ситуацию, когда несколько неблагоприятных факторов сходятся вместе. И словно британцам было мало ухудшения ситуации с коронавирусом, так еще и стремительно приближается 1 января, когда Королевство окончательно выйдет из единого рынка и таможенного союза ЕС. За десять дней до этого эпохального события Лондон и Брюссель никак не могут сблизить свои позиции, и вероятность того, что переговоры закончатся провалом, весьма велика. За последние дни на подступах к порту в Дувре образовались многокилометровые пробки из грузовиков — многие фирмы резко увеличили закупки товаров в Европе и их отгрузку на случай Brexit без сделки и взлета тарифов до Нового года. А сейчас порт оказался закрыт на 48 часов, и британские газеты уже бьют тревогу, опасаясь дефицита продовольствия из-за перебоев поставок из Европы, основного торгового партнера Королевства. На этом фоне не удивительно, что курс британского фунта упал в понедельник на 2% по отношению к доллару, а индекс Лондонской фондовой биржи открылся значительным снижением. Праздник на бензоколонке Впрочем, неожиданным такой поворот не стал. Политики уже несколько недель рисовали мрачные картины взлета эпидемиологической кривой из-за массового перемещения британцев во время праздников.

На эту тему Что известно о новом штамме коронавируса

Не проходило и дня, чтобы какой-нибудь высокопоставленный член правительства не призвал людей отказаться от посещения престарелых родственников, не выезжать в другие регионы, сидеть за столом в маске или вообще перенести Рождество на весну, отметив его вместе с Пасхой. Ряд членов кабмина, в том числе министр финансов Риши Сунак и глава МВД Прити Пател, публично заверили, что в этом году на Рождество не будут встречаться со своими родителями. Телеканалы усиливают этот призыв, рассказывая про разные необычные истории, демонстрирующие, насколько реальность и обычный порядок вещей в этом году исказились, а то, что еще в прошлом году выглядело бы как дурной анекдот, становится чуть ли не нормой. Так, одна женщина рассказала в эфире Sky News, что они с мужем решили обезопасить своих престарелых родителей от риска заражения и поэтому не будут праздновать Рождество вместе. Они все же встретятся, чтобы обменяться подарками и, возможно, быстро перекусить, но сделают это на бензоколонке на одной из трасс, где-то на полпути между домами. Королева без Сандрингема Судя по всему, негативный фон все же оказывает свое воздействие. Лишь 50% британцев признавались в опросах общественного мнения, что в этом году пойдут в гости. 38% делать этого не собираются, в то время как еще 12% пока не приняли какого-либо определенного решения. Откажется в этом году от поездки и британская королева Елизавета II. Впервые с 1987 года ее величество проведет рождественский период не в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии, а в Виндзорском замке. В этой загородной резиденции под Лондоном 94-летняя глава государства вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом провела все карантинные дни этого года и, следуя советам экспертов, осталась здесь и на праздники. Кстати, традиционное послание, с которым монарх обращается к своим подданным в Рождество, по состоянию на 14 декабря еще не было записано, хотя обычно это делается в начале декабря. Но здесь никакого влияния коронавируса нет. Произошло это из-за неопределенности вокруг переговоров по поводу Brexit.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'