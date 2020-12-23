Загубленное Рождество: карантин разрушил планы немцев на праздники

Последняя неделя перед Рождеством в Германии стала неделей с самой высокой заболеваемостью COVID-19 за всю пандемию: с 14 по 20 декабря в ФРГ коронавирусом заразились 175 314 человек, что является рекордом. От последствий заболевания скончались за тот же период 4 303 жителя страны. Это также самый высокий недельный прирост числа умерших от COVID-19. До сих пор рекордное число летальных исходов за неделю было зафиксировано с 7 по 13 декабря, оно составляло 3 050. Все это происходит на фоне принятых федеральным правительством новых, более жестких, карантинных мер, которые вступили в силу 16 декабря. В Германии закрыты как минимум до 10 января все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Не работают парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения. Открыты только банки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

В частных домах и квартирах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). К детям младше 14 лет это правило не относится. На новогодние праздники введен повсеместный запрет на собрания. Нельзя в период с 16 декабря по 10 января распивать спиртные напитки в общественных местах. С 16 декабря закрыты школы и детские сады, кроме особых случаев. Бары, рестораны и другие гастрономические заведения остаются закрытыми со 2 ноября, но по-прежнему можно будет заказывать еду и напитки домой или навынос. Иное Рождество Для многих немцев нынешние Рождество и Новый год будут совсем иными, нежели предыдущие или будущие. Никаких рождественских рынков и даже привычных лотков с глинтвейном и горячими каштанами, никаких рождественских концертов, никаких массовых фейерверков и масштабных гуляний в новогоднюю ночь. Фактически коронавирус вытеснил людей из общественного пространства и превращает праздник в торжество в четырех стенах. Миллионы семей в Германии оказались перед дилеммой: рискнуть отправиться к родным и близким или остаться дома, пожертвовать привычной праздничной атмосферой и лишить своего общества 70–80-летних бабушек и дедушек. В любом случае Рождество 2020 года не будет сопровождаться многими ритуалами, с которыми непосредственно связан этот праздник. Негодование многих немцев, с которыми общался корреспондент ТАСС, вызывает, прежде всего, то, что власти страны обещали совершенно обратное — при продлении "легкого" локдауна 25 ноября они даже обосновывали принятие мер собственно тем, что лучше немного потерпеть, но затем дать людям расслабиться на рождественские и новогодние праздники. Планировалось отменить ряд ограничений в период с 24 по 26 декабря. "Эти дни (в Рождество) особенно важны для семейной и общественной сплоченности", — говорилось тогда в документе по итогам совещания канцлера с главами регионов. Этого, однако, не произошло. Власти лишь разрешили встречаться максимум десяти жителям, но речь должна идти о близких родственниках. Ряд регионов впоследствии отменили всякие послабления. Как итог — многие граждане ФРГ разочарованы, пандемия расколола общество и привнесла политический заряд в семейный праздник, который всегда, независимо от его религиозного содержания, был действительно важен с точки зрения сплочения немцев. Перед Рождеством на фоне высокого числа новых случаев заражения правительство ФРГ еще раз настоятельно призвало жителей ограничить контакты. "Не совершайте поездок. Избегайте, если это возможно, посещений родственников и друзей", — заявила представитель кабмина Ульрике Деммер. Каждый второй немец за запрет богослужений на Рождество Несмотря на то что, в отличие от карантина в первую волну пандемии, сейчас принципиально не запрещены праздничные богослужения, в привычной форме они вряд ли состоятся. Власти федеральных земель заявили о необходимости проработать вместе с религиозными общинами концепцию проведения мероприятий на Рождество. Пока под запретом как минимум песнопения. Кроме того, необходимо соблюдать правила социальной дистанции и носить защитные маски. Евангелическая церковь Германии настоятельно рекомендовала отказаться от участия в богослужениях.

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В целом все это означает, что немцев ждут по большей части онлайн-службы и одинокий голос пастора в пустых стенах церквей. Да и наплыва желающих не будет. Как показал опрос соцслужбы YouGov, каждый второй немец выступает за запрет рождественских месс в этом году. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, 50% респондентов высказались за отмену открытых богослужений. Лишь 35% считают важным придерживаться этой традиции, еще 15% затруднились с ответом. Причем только 6% участников опроса заявили о желании пойти в церковь, 87% сказали, что не будут этого делать. Поездки не запрещены Правительство ФРГ и власти земель рекомендовали немцам отказаться от поездок куда бы то ни было. Однако в принципе путешествия не запрещены, и, согласно опросу YouGov, 9% немцев намерены поехать к друзьям и родственникам, а 1% и вообще планирует отправиться в отпуск в другие страны. Правда, отели внутри Германии не имеют права размещать туристов, лишь в некоторых регионах страны существуют особые правила, касающиеся приема людей, которые посещают на Рождество близких. Несмотря на то что по возвращении из-за границы в большинстве регионов Германии человеку придется находиться на карантине, некоторые отваживаются отправиться за рубеж.

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Например, в аэропорту Мюнхена в период с 18 декабря по 10 января запланированы более 4 тыс. рейсов, большинство — внутригерманские. Но около 100 полетов будут осуществлены на Канарские острова, 50 — в США, около 60 — в страны Азии, прежде всего в Абу-Даби, Доху и Дубай. Кроме того, есть возможность улететь на праздники в ЮАР. Всего в воздушной гавани за это время ожидается около 200 тыс. пассажиров. Правда, для сравнения, в декабре прошлого года аэропорт в день обслуживал примерно 120 тыс. человек. В Европе отдельные регионы, которые пока не объявлены властями ФРГ зонами повышенного риска из-за COVID-19, сейчас есть в Австрии, Греции, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Франции и Эстонии. К ним добавляются, в частности, португальская Мадейра, британские острова Мэн, Гернси, входящие в состав Королевства Дания Гренландия и Фарерские острова. Германская авиакомпания Condor предлагает полеты в Доминикану, на Мальдивы и Кубу. В то же время пример Великобритании, оказавшейся за короткий промежуток времени отрезанной от континентальной Европы из-за нового штамма коронавируса, безусловно, не может не подействовать на осторожных немцев, наверняка заставив многих из них все же пожертвовать праздниками ради безопасности и отказаться от поездок. Потери компаний По оценке Института германской экономики в Кельне, точки розничной торговли в связи с новым карантином потеряют в общей сложности до €22,05 млрд. Экономисты подсчитали, что только в декабре ущерб составит от €10,2 млрд до €13,35 млрд, в январе при оптимистичном сценарии развития ситуации — до €5,7 млрд, при пессимистичном — до €8,7 млрд. В свою очередь торговое объединение HDE подсчитало, что потери, за исключением открытой гастрономии и продуктовых магазинов, составят 60% выручки по сравнению с декабрем 2019 года. Это около €12 млрд, под угрозой оказались около 250 тыс. рабочих мест.

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