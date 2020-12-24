Позывной — "Дракон". Как воевал и жил маршал, мечтавший никогда не расставаться с небом

Оба раза звание Героя СССР было присвоено Савицкому в годы Великой Отечественной. Он участвовал вместе со своим авиакорпусом во многих операциях, но, возможно, наиболее ожесточенными и кровопролитными были бои весной 1943 года над Малой землей — небольшим плацдармом, захваченным советскими десантниками под Новороссийском. Немецкие войска делали все возможное, чтобы сбросить советские части в море. Красная армия удерживала позиции, но долго не могла развить наступление: немецкая авиация мощными налетами неоднократно прижимала соединения к земле. Ставка ВГК приняла решение срочно усилить наши ВВС на этом направлении, началось срочное перебазирование стратегических резервов на Кубань.
"Таким и должен быть командир"
В середине апреля 1943 года по указанию маршала Александра Новикова группировку усилили. Среди подкреплений был и 3-й истребительный авиационный корпус, который возглавлял генерал-майор Савицкий. Массированными действиями советская авиация, с одной стороны, сумела сковать наступление противника на наш плацдарм, заставив его авиацию снизить свою активность. С другой — обстановка в районе Мысхако и Новороссийска складывалась так, что времени на организацию управления, взаимодействия и управления не было вовсе. На все соответствующие вопросы Савицкого командующий ВВС Северо-Кавказского фронта генерал Константин Вершинин ответил, что его корпусу сразу же, на следующий день после прибытия, надлежит вступить в бой.
Летчики-дальневосточники, составлявшие большинство личного состава подразделения Савицкого, имели неплохую индивидуальную подготовку, но совершенно не имели боевого опыта. Командир как мог постарался подготовить подчиненных, в частности провел показательный воздушный бой на Bf 109G против нашего Як-1, чтобы летчики почувствовали сильные и слабые стороны вражеской машины, но этого было явно мало. Гитлеровские асы были опасными противниками, ошибок не прощали.
Основной ударной силой врага на Малой земле в воздухе были пикирующие бомбардировщики, "Мессершмитты" прикрывали их сверху и сзади. Генерал Савицкий с земли наблюдал, как в одном из первых боев немецкие истребители связали группу "Яков", но неожиданно одна из пар буквально выскользнула и на догоне атаковала "Юнкерсы". Наш ведущий задымил, вероятно подбитый стрелком, но второй сумел послать точную очередь во флагманский бомбардировщик, и тот, неловко, словно нехотя, перевернулся через плоскость, резко пошел к земле…
Тяжелым днем стало 29 апреля, когда враг заявил о 63 сбитых наших самолетах. В тот день 3-й корпус действительно лишился 17 "Яков", погибло немало прекрасных бойцов. Однако первые неудачи не обескуражили Савицкого, о чем потом рассказал наш прославленный ас Александр Покрышкин, тогда майор и командир эскадрильи другого авиационного подразделения.
"Однажды возле командного пункта я увидел незнакомого летчика, высокого, стройного, в шлемофоне и кожаной куртке. По его внешнему виду и осанке я предположил, что это какой-то большой начальник, и постарался, не попадаясь ему на глаза, пройти в землянку. Но когда я вышел оттуда, он сам меня окликнул: "Покрышкин?" — "Так точно!" — отозвался я, отдавая честь. И только тут заметил на его галифе генеральские лампасы. По каким-то едва уловимым приметам я заключил, что генерал только что возвратился с боевого задания и полет этот прошел не совсем удачно. "Савицкий", — назвал он свою фамилию. Так вот он каков, командир прилетевшего к нам соединения истребителей! Только прибыл на фронт и уже сам побывал в бою".
Как вспоминал Покрышкин, "генерал как-то сразу расположил к себе всех наших летчиков. Я невольно подумал: вот таким и должен быть командир — простым, общительным, умным. Он умеет ценить и людей, и все, что они предлагают во имя победы над врагом".
"Лично летает на боевые задания"
Сражение на Кубани было далеко не первым в биографии Евгения Яковлевича. В действующую армию он попал в мае 1942 года (до этого служил на Дальнем Востоке) — подполковник Савицкий был назначен командиром истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной армии Воронежского фронта. Он принимал участие в Сталинградской битве.
3-й авиационный корпус был сформирован в конце 1942 года и передавался на разные операционные направления, усиливая авиацию того или иного фронта, где шли ожесточенные битвы с люфтваффе. Он внес серьезный вклад в разгром наземных и воздушных сил противника в Крыму — с 8 апреля по 12 мая 1944 года немецко-румынская группировка там перестала существовать, потери врага превысили 100 тыс. солдат и офицеров, он лишился всей военной техники.
После того как немецкая авиация в Крыму была уже почти полностью подавлена или уничтожена, многие наши истребительные части использовались для штурмовки неприятельских наземных войск, прежде всего на мысе Херсонес — последнем пятачке, еще удерживаемом неприятелем. Но и зенитную артиллерию немцы стянули сюда всю, что смогли. 11 мая 1944 года генерал Савицкий решил сам вылететь для штурмового удара по наземным и морским целям.
Как вспоминал сам командир корпуса, он решил вместе со второй парой нанести удар со стороны моря по одному из вражеских катеров, чтобы воспользоваться внезапностью, но неприятель изготовился, "на земле и в воздухе море огня, в основном работали [зенитные автоматы] "эрликоны"… Я перехожу в пикирование, прицеливаюсь, открываю огонь, и… в это время по самолету будто бревном кто-то ударил. Его сильно тряхнуло, одновременно вся кабина наполнилась дымом, приборы еле просматривались. В довершение ко всему остановился мотор…".
С помощью ведущего второй пары Героя Советского Союза майора Александра Новикова Савицкий посадил "Як" на брюхо, дотянув до береговой черты. Многочисленные воронки, канавы, окопы не позволили сохранить машину. Пострадал и сам летчик: он получил ушибы, компрессионный перелом трех позвонков. В госпитале Савицкий узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза и очередного воинского звания — генерал-лейтенанта, а также о капитуляции остатков немецкой группировки в Крыму.
Командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант Тимофей Хрюкин неоднократно высказывал неудовольствие частыми вылетами на боевые задания своего подчиненного командира корпуса, полагая, что они далеко не всегда диктовались военной необходимостью. Однако он признавал его мужество и смелость, ценил высокое летное мастерство. В своей книге Савицкий приводит одну из реплик командарма: "Мне что, привязывать Вас или кандалы надевать? Вы же как дикий жеребец!" Но первое представление к столь высокой награде подписал именно Тимофей Хрюкин.
После освобождения Крыма и Белоруссии (в ходе операции "Багратион", в которой также принимали участие летчики 3-го корпуса) уже было ясно, что война близилась к победоносному завершению, но генерал Савицкий не собирался менять свои принципы, от боевых вылетов не отказывался. Однажды он погнался за немецким реактивным Ме 262, но на Як-3 догнать его не смог. В документе Военного совета фронта давалась такая характеристика командиру 3-го корпуса: "Руководит частями корпуса личным общением с подчиненными. Там, где сложная обстановка, присутствует сам. Несмотря на загруженность [штабной и командирской] работой, лично летает на боевые задания. С января 1945 г., когда началось наступление войск 1-го Белорусского фронта, произвел 49 самолето-вылетов, из них 22 на боевое задание, сбил 5 самолетов противника лично".
В отчете отмечалось еще одно качество генерала, которое было важным в конце войны, поскольку близкое базирование позволило надежно прикрыть войска 1-го Белорусского, защищало наземные войска от внезапных налетов противника. "Следуя за танковыми частями, генерал-лейтенант Савицкий лично вылетал на обследование передовых аэродромов, умело и четко организовывал перебазирование, его авиаполки первыми перелетели на центральные аэродромы Берлина", — отмечалось в документе.
Выяснилось, что корпус выполнил с апреля 1943 года всего 28 860 боевых вылетов, а сам генерал Савицкий — 180 (по другим данным, 216) боевых вылетов, сбил лично 22 самолета противника и два в группе. Представление к званию дважды Героя Советского Союза было подписано сразу после капитуляции Германии.
Случилось так, что снова известие о высокой награде застало Савицкого в госпитале. При подготовке к Параду Победы из больной ноги вырезали осколки, прописав летчику на время полный покой. Как вспоминал сам генерал, он, вопреки предписанию, целый день бродил по коридорам и переходам на костылях, тренируясь ходить. В результате нога распухла, но когда стало известно, что высокую награду будет торжественно вручать в Кремле "всесоюзный староста" Михаил Калинин, формальный глава советского государства, то генерал как-то очень быстро пошел на поправку.
"Как делить небо с ракетчиками"
В послевоенное время средства нападения постоянно совершенствовались, требовалось искать противодействия. Среди проблем, которые приходилось решать генералу, а с 1961 года — маршалу авиации Савицкому, — организация совместных действий истребителей и зенитных ракет, находившихся на ближних подступах к прикрываемым объектам. Сам маршал задавался тогда вопросом: "Как нам делить небо с ракетчиками?" Помимо этого, в годы войны самолеты-истребители почти не летали в сложных метеоусловиях, ночью, а теперь это было необходимо, поскольку противник мог использовать любые обстоятельства и тем более погоду для того, чтобы проникнуть к защищаемому объекту. Необходимо было много учиться.
Поражало желание маршала авиации и после достижения 50-летнего возраста самому опробовать новую технику, различные усовершенствования, включая радиолокационные, имеющиеся в войсках. В представлении к званию заслуженного военного летчика СССР указывалось, что к концу 1964 года налет Савицкого на всех типах самолетов составил 3874 часов, что очень много для летчика-истребителя. Можно предположить, что общий налет превысил 4000 часов. А свой последний полет он выполнил на сверхзвуковом реактивном самолете 1 июня 1974 года в возрасте 63 лет.
Сохранились воспоминания о его нередких инспекционных поездках в разные точки, на самые отдаленные аэродромы страны. "В конце 1960-х годов в наш 735-й истребительный авиационный полк ПВО… под Самарканд, неоднократно прилетал на Як-25 маршал авиации Евгений Савицкий, — рассказывал генерал-лейтенант Виталий Ефремов, в то время летчик полка, а впоследствии командующий авиацией Московского округа ПВО. — Слышался его позывной еще с военных времен: "Я — "Дракон", и, не заходя на посадку, он сразу поднимал полк по тревоге, внимательно наблюдая за маневрами наших Су-9 и МиГ-17".
Савицкий имел четверых детей от двух браков: трех сыновей и дочь, Светлану, которая стала летчиком-испытателем, полковником ВВС, дважды побывала в космосе. Она — единственная женщина, ставшая дважды Героем Советского Союза.