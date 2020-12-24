Позывной — "Дракон". Как воевал и жил маршал, мечтавший никогда не расставаться с небом

Оба раза звание Героя СССР было присвоено Савицкому в годы Великой Отечественной. Он участвовал вместе со своим авиакорпусом во многих операциях, но, возможно, наиболее ожесточенными и кровопролитными были бои весной 1943 года над Малой землей — небольшим плацдармом, захваченным советскими десантниками под Новороссийском. Немецкие войска делали все возможное, чтобы сбросить советские части в море. Красная армия удерживала позиции, но долго не могла развить наступление: немецкая авиация мощными налетами неоднократно прижимала соединения к земле. Ставка ВГК приняла решение срочно усилить наши ВВС на этом направлении, началось срочное перебазирование стратегических резервов на Кубань.

"Таким и должен быть командир"

В середине апреля 1943 года по указанию маршала Александра Новикова группировку усилили. Среди подкреплений был и 3-й истребительный авиационный корпус, который возглавлял генерал-майор Савицкий. Массированными действиями советская авиация, с одной стороны, сумела сковать наступление противника на наш плацдарм, заставив его авиацию снизить свою активность. С другой — обстановка в районе Мысхако и Новороссийска складывалась так, что времени на организацию управления, взаимодействия и управления не было вовсе. На все соответствующие вопросы Савицкого командующий ВВС Северо-Кавказского фронта генерал Константин Вершинин ответил, что его корпусу сразу же, на следующий день после прибытия, надлежит вступить в бой.

Летчики-дальневосточники, составлявшие большинство личного состава подразделения Савицкого, имели неплохую индивидуальную подготовку, но совершенно не имели боевого опыта. Командир как мог постарался подготовить подчиненных, в частности провел показательный воздушный бой на Bf 109G против нашего Як-1, чтобы летчики почувствовали сильные и слабые стороны вражеской машины, но этого было явно мало. Гитлеровские асы были опасными противниками, ошибок не прощали.

Основной ударной силой врага на Малой земле в воздухе были пикирующие бомбардировщики, "Мессершмитты" прикрывали их сверху и сзади. Генерал Савицкий с земли наблюдал, как в одном из первых боев немецкие истребители связали группу "Яков", но неожиданно одна из пар буквально выскользнула и на догоне атаковала "Юнкерсы". Наш ведущий задымил, вероятно подбитый стрелком, но второй сумел послать точную очередь во флагманский бомбардировщик, и тот, неловко, словно нехотя, перевернулся через плоскость, резко пошел к земле…

Тяжелым днем стало 29 апреля, когда враг заявил о 63 сбитых наших самолетах. В тот день 3-й корпус действительно лишился 17 "Яков", погибло немало прекрасных бойцов. Однако первые неудачи не обескуражили Савицкого, о чем потом рассказал наш прославленный ас Александр Покрышкин, тогда майор и командир эскадрильи другого авиационного подразделения.

"Однажды возле командного пункта я увидел незнакомого летчика, высокого, стройного, в шлемофоне и кожаной куртке. По его внешнему виду и осанке я предположил, что это какой-то большой начальник, и постарался, не попадаясь ему на глаза, пройти в землянку. Но когда я вышел оттуда, он сам меня окликнул: "Покрышкин?" — "Так точно!" — отозвался я, отдавая честь. И только тут заметил на его галифе генеральские лампасы. По каким-то едва уловимым приметам я заключил, что генерал только что возвратился с боевого задания и полет этот прошел не совсем удачно. "Савицкий", — назвал он свою фамилию. Так вот он каков, командир прилетевшего к нам соединения истребителей! Только прибыл на фронт и уже сам побывал в бою".

Как вспоминал Покрышкин, "генерал как-то сразу расположил к себе всех наших летчиков. Я невольно подумал: вот таким и должен быть командир — простым, общительным, умным. Он умеет ценить и людей, и все, что они предлагают во имя победы над врагом".

"Лично летает на боевые задания"

Сражение на Кубани было далеко не первым в биографии Евгения Яковлевича. В действующую армию он попал в мае 1942 года (до этого служил на Дальнем Востоке) — подполковник Савицкий был назначен командиром истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной армии Воронежского фронта. Он принимал участие в Сталинградской битве.

3-й авиационный корпус был сформирован в конце 1942 года и передавался на разные операционные направления, усиливая авиацию того или иного фронта, где шли ожесточенные битвы с люфтваффе. Он внес серьезный вклад в разгром наземных и воздушных сил противника в Крыму — с 8 апреля по 12 мая 1944 года немецко-румынская группировка там перестала существовать, потери врага превысили 100 тыс. солдат и офицеров, он лишился всей военной техники.