От Нолана, Финчера и Гая Ричи: лучшие фильмы 2020-го

2020-й, конечно, выдался не самым урожайным для любителей кино. Кинотеатры долго и вынужденно простаивали без дела, а когда наконец открыли двери, выяснилось, что смотреть все равно особо нечего. Блокбастеры в панике стучатся в двери стриминговых сервисов и продолжают откладывать даты своих релизов в надежде, что когда-нибудь этот ужас закончится. Несмотря на их дезертирство, кое-что достойное внимания все же вышло — в том числе на онлайн-платформах. "Довод"

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Кинотеатры ждали научно-фантастический эпик Кристофера Нолана не меньше второго пришествия Христа. Строго говоря, фильм, который должен был спасти просмотровые залы во время ковидной пандемии, вряд ли оправдал их надежды — равно как и зрительские. Как практически всегда у Нолана, сюжет может похвастаться необычной и интересной концепцией: агент ЦРУ пытается обезопасить мир, столкнувшись с технологией инверсии времени. Возможно, вам невдомек, что это означает сейчас, но не переживайте — когда вы посмотрите картину, все останется столь же непонятно. Сценарная конструкция "Довода" получилась по-настоящему изощренной — даже актеры с трудом врубались, что происходило в большинстве сцен, и постоянно теребили дядю Нолана за рукав, упрашивая все растолковать. Любители разгадывать ребусы уже расчертили в интернете сложные схемы, объясняющие, что творится в фильме в тот или иной момент. Если вы всегда мечтали увидеть творение, разобраться в котором невозможно без инструкции по ракетостроению, это ваш шанс. Как ни крути, "Довод" — это большое событие, настоящий авторский блокбастер. Масштабные картины часто критикуют за примитивность, и вот, кажется, зрители довыпендривались и напросились: теперь почувствовать свою умственную неполноценность может каждый. Это редкий повод напрячь извилины и внимание, а не просто разевать рот от джеймс-бондовских эскапад, которых у Нолана тоже хватает. За всеми повествовательными хитросплетениями легко упустить из виду картонность персонажей и прочие огрехи, но в тяжелый для кино и всего мира год не до капризов — спасибо и на "Доводе". "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Описание Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Романтическая комедия — довольно предсказуемый жанр, но режиссер Макс Барбаков придумал, как вдохнуть в него новую жизнь в своем полнометражном дебюте. Оказалось, только и надо, что поместить героя во временную петлю, как в "Дне сурка" (1993), и дать волю черному юмору. Парень одной из подружек невесты вынужден бесконечно проживать день чужой свадьбы, однако, как оказалось, даже в таких обстоятельствах никто не застрахован от пробуждения любви (и кучи других глупостей). Научно-фантастический угол позволяет фильму с шутками-прибаутками поразмышлять над экзистенциальным кризисом, а заодно свежим и неординарным образом свести двух ярких персонажей. На главные роли позвали действительно обаятельных актеров: Энди Сэмберга и Кристин Милиоти, известных по ситкомам "Бруклин 9-9" (2013–…) и "Как я встретил вашу маму" (2005–2014). В результате у авторов получилось идеально сбалансированное кино, которое тронет девушек, порадует гиков, а всем остальным даст возможность хорошо посмеяться. "Еще по одной"

Описание Кадр из фильма "Еще по одной" © Capella Film

Своим фильмом датский режиссер Томас Винтерберг выполнил важную миссию перед человечеством: показал миру, что Мадс Миккельсен в дополнение к своим прочим талантам еще и умеет танцевать. И как! Уважаемый актер не просто переминается с ноги на ногу, как интеллигент на дискотеке, а выделывает акробатические кренделя в духе Джеки Чана. Кино стоило снимать уже только ради этого, однако у него и масса других достоинств. "Еще по одной" — фестивальное произведение, но совершенно не претенциозно-занудное. Мадс Миккельсен играет школьного учителя, который вместе со своими друзьями решает провести научное исследование, как употребление спиртного отразится на их педагогических способностях, а заодно и уровне жизни. Русский народ уже давно ставит собственные эксперименты в стезе капитального "назюзюкивания", поэтому нашим передовым забулдыгам наверняка будет интересно сравнить опыт зарубежных коллег со своим. Размышляя о пользе и вреде горячительных напитков, датчане подняли скользкую, но животрепещущую тему. Если бы авторы заявили, что чрезмерные возлияния не имеют никаких вредных последствий, прогрессивное сообщество их бы четвертовало. Поэтому киношники умудрились сохранить крайне деликатный баланс, чтобы показать все стороны алкогольных пиршеств. Одних высокоградусное пойло вдохновляет и раскрепощает, другим рушит судьбы. Создатели "Еще по одной" философски и с юмором прошлись по всем щекотливым вопросам. Режиссер уверяет, что актеры не пили на съемках для вхождения в образ, что, конечно, не слишком профессионально, но такие мастера и без допинга способны изобразить все стадии алкогольной интоксикации. "Дьявол всегда здесь"

Описание Кадр из фильма "Дьявол всегда здесь" © Glen Wilson/Netflix

Экранизация романа Дональда Рэя Поллока рассказывает о сельской Америке 1950–1970-х годов через призму злоключений одной семьи. Многоярусное повествование скачет по десятилетиям и попросту кишит подонками, социопатами и наглухо отбитыми личностями. Серийные убийцы, коварные и фанатичные проповедники, продажные копы — такого количества мерзавцев на квадратный метр вы, наверное, не встретите ни в одном другом фильме. При эдаком изобилии зритель вынужден постоянно гадать, от кого именно ожидать гадости, но в том, что она воспоследует, — сомнений никаких. "Дьявол всегда здесь" умело использует это напряжение для создания тягучего, но атмосферного триллера, пропитанного мрачной безысходностью. Любители беспощадных драм наверняка получат мазохистское наслаждение от этой неторопливой пытки. Картина собрала целую кучу звездных актеров: от Тома Холланда, который уходит от амплуа добродушного Человека-паука, до Роберта Паттинсона, чей омерзительный персонаж разобьет сердце фанаткам "Сумерек" (2008). "Джентльмены"

Описание Кадр из фильма "Джентльмены" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Гай Ричи наконец-то решил тряхнуть стариной и уважить своих поклонников залихватской криминальной комедией, как в старые добрые времена. Однажды он уже пытался приблизиться к заданной им самим планке на старте карьеры, однако его "Рок-н-ролльщик" (2008) при всей добротности не дотягивался до уровня "Карт, денег и двух стволов" (1998) и "Большого куша" (2000). В "Джентльменах" Гаю наконец удалось повторить формулу успеха. Ричи как никто другой умеет создать портретную галерею харизматичных бандитов и мордоворотов и закрутить их злоключения в захватывающий сюжетный клубок, где есть место юмору, перестрелкам, убийствам, предательствам и хитрым аферам. В общем, всем ингредиентам хорошего мужского кино. На экране куролесит весь свет актерского цеха: Колин Фаррелл, Чарли Ханнем, выписанный из Америки Мэттью Макконахи и Хью Грант, который уже достиг того респектабельного возраста, когда он может играть не смазливых сердцеедов, а скользких пройдох. "Суд над чикагской семеркой"

Описание Кадр из сериала "Суд над Чикагской семеркой" © Netflix

Аарон Соркин не зря имеет репутацию одного из главных сценаристов Голливуда (среди его трофеев "Оскар" за "Социальную сеть" (2010). "Суд над чикагской семеркой" о показательном процессе над организаторами протестов против войны во Вьетнаме в 1968 году он написал еще в 2007 году. Тогда счастье перенести его слова на экран застолбил за собой Стивен Спилберг, но не срослось. С некоторых пор Соркин и сам завел привычку усаживаться в режиссерское кресло, и по такому случаю он откопал свою давнишнюю работу, которая вновь обрела актуальность, когда Трамп ввел моду на жестокие разгоны демонстрантов. Судебная драма может показаться скучноватым жанром, но только не тогда, когда искрометные диалоги пишет Соркин — тем более это скорее судебная комедия. Правительственный заговор, маразматичный судья и отжигающие активисты — на такой упоительный фарс всегда интересно посмотреть, даже если у вас нулевой интерес к политике. В звездном актерском составе особенно блистает Саша Барон Коэн, прикрепленный к проекту еще с 2007 года. "Человек-невидимка"

Описание Кадр из фильма "Человек-невидимка" © UPI Россия

Новая вольная экранизация Герберта Уэллса долго добиралась до экранов. Изначально студия Universal мечтала сделать фильм частью объединенной вселенной ужастиков про классических монстров и позвать на главную роль Джонни Деппа. Потом, правда, продюсеры усомнились в перспективах стратегии "дорого-богато" и скооперировались с производственной конторой Blumhouse, где принято снимать "за три копейки", но зато творчески. Те доверили режиссуру Ли Уоннеллу, заявившему о себе чрезвычайно изобретательным "Апгрейдом" (2018), а еще раньше — написанием сценария к "Пиле" (2004). В итоге вместо беззубого блокбастера постановщик создал острый и самобытный триллер — без Джонни Деппа, но зато с Элизабет Мосс ("Рассказ служанки", 2017–…), актрисой, несомненно, талантливой. На Западе "Человека-невидимку" хвалят за прогрессивную повестку, но ценен фильм не этим, а тем, что подтверждает: большой бюджет не нужен, чтобы выстраивать не отпускающее напряжение в кадре, достаточно толкового режиссера и дельных исполнителей. "Манк"

Описание Кадр из фильма "Манк" © Netflix

Дэвид Финчер со времен "Исчезнувшей" (2014) не баловал своих поклонников новыми фильмами (если не считать сериал "Охотник за разумом" (2017–2019), но выпущенный на Netflix "Манк" рискует их озадачить. Мало того, что это совсем не виртуозный триллер, которыми славится режиссер, так это еще и творение для "своих". Финчер решил экранизировать давний сценарий своего отца о Голливуде 1930-х годов. Киноакадемики, киноведы, кинематографисты и синефилы имеют хорошие шансы получить удовольствие от просмотра, поскольку хорошо знают всех щеголяющих на экране исторических личностей. Без понимания контекста зрителю остается лишь наслаждаться стильной черно-белой картинкой, хлесткими остроумными диалогами, неспешными повествовательными зарисовками и роскошным актерским составом с Гари Олдманом во главе. Если подумать, это не так уж и мало. Сюжет вертится вокруг острого на язык и падкого на спиртное драматурга Германа Манкевича (сокращенно Манк), который получает заказ написать сценарий к "Гражданину Кейну". Впоследствии этот фильм Орсона Уэллса заслужит репутацию одного из величайших в истории кино. Подобная участь вряд ли ждет детище Финчера, но вереницу своих "Оскаров" он наверняка получит. "Легенда о волках"

Описание Кадр из фильма "Легенда о волках" © Apple TV+

Режиссер Томм Мур уже 12 лет усилиями своей независимой студии Cartoon Saloon доказывает, что традиционная рисованная анимация живее всех живых и до сих пор способна конкурировать с компьютерной. Если не в коммерческом смысле, то уж точно в художественном: не зря же его прошлые работы "Тайна Келлс" (2008) и "Песнь моря" (2014) номинировались на "Оскар". Велики шансы, что "Легенда о волках" выступит еще лучше. По своему обыкновению, Мур вдохновился кельтской мифологией и рассказал чарующую сказку, стилизуя изображение под ирландское искусство. Практически каждый кадр просится если не в картинную галерею, то хотя бы на обои рабочего стола. По сюжету английский лорд-протектор силится извести стаю волков, угрожающих ирландскому городу Килкенни из соседнего леса. Однако, как выясняет английская девочка, приехавшая вместе с отцом-охотником, стаей хищников управляют оборотни — люди, превращающиеся в волков, когда спят, — и они совсем не походят на воплощение зла. Мультфильм может похвастаться не только развлекательным, но и другими пластами. Тут и феминистическая повестка, и экологическое противостояние человека и природы, и рефлексия над историей взаимоотношений Англии и натерпевшейся от нее Ирландии. Подобно Тарантино, на свой лад укокошившему Гитлера в "Бесславных ублюдках" (2009), Томм Мур тоже переписывает историю и готовит интересную судьбу для Оливера Кромвеля. "Вперед"

Описание Кадр из фильма "Вперед" © Disney