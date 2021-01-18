"Куранты" и "курантельщики". 400 лет назад в России появилось первое регулярное СМИ

Начавшийся год богат на разные исторические юбилеи — от 300-летия провозглашения России империей до 30-летия распада СССР. Есть среди этих круглых дат одна не слишком заметная, но важная: традиционно считается, что именно в 1621 году, то есть ровно 400 лет назад, в России началось издание самой первой регулярной газеты.
"Самые старинные Ведомости, называемые куранты…"
Историей СМИ в России заинтересовались еще два века назад — первопроходцем на этом поприще в 1827 году стал дипломат Александр Булгаков, будущий почт-директор и сенатор Российской империи, а тогда сотрудник Московского архива Министерства иностранных дел (ныне это часть РГАДА, Российского государственного архива древних актов). В хорошо знакомом Пушкину журнале "Московский телеграф" Булгаков опубликовал первую в нашей стране статью по истории отечественной прессы.
"Самые старинные Ведомости, так называемые куранты, сохранившиеся в Московском государственном архиве, от 1621 года…" — писал дипломат. Именно с его легкой руки и повелось отсчитывать тот год как первый в истории наших газет. Позднее историки найдут в архивах и более ранние "ведомости" — то есть сводки новостей из Европы и Азии. Некоторые будут восходить еще ко временам Бориса Годунова. Но регулярный выход "так называемых курантов" действительно прослеживается лишь с рубежа 1620–21 годов. Булгаков оставил нам и первое определение "ведомостей-курантов" именно как газеты.
Итак, надвигается 1621 год. Россия буквально вчера едва не погибла, пережив Смутное время, а на Западе разгорается то, что историки позднее назовут Тридцатилетней войной — беспрецедентно кровавый и долгий конфликт с участием почти всех государств Европы. Нашей стране тогда удалось остаться в стороне от общеевропейской бойни, уничтожившей треть населения Германии и Чехии. Избегая большой войны, Русь смогла залечить раны и потери Смуты. Но именно такая острожная политика и требовала хорошей информированности о том, что же происходит у наших разбушевавшихся европейских соседей.
Не зря дипломат Булгаков определял "куранты" именно как "переводы и выписки из разных иностранных газет". Собственно, сам термин "куранты", хорошо знакомый и нам, пришел в Россию в XVII веке из западноевропейской прессы. Изначально так — courant, или бегущий, текущий, — на ряде европейских языков именовались не только башенные часы, но и первые газеты.
Голландцы до сих пор называют газету krant, именно от старинного courant, а самая первая газета на их языке, возникшая в 1618 году, именовалась Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. В переводе на русский название будет звучать так: "Известия из Италии, Германии и пр."
Напомним, что в ту эпоху Россия враждовала с католической Польшей, зато с протестантами далекой Голландии шла оживленная торговля. Именно голландский купец Исаак Масса четыре века назад стал одним из первых поставщиков в Москву европейских газет и новостей. "Во всех землях у меня есть друзи добрые и могу проведать что есть и что надобно…" — гласит в переводе на старый русский язык его челобитная царю Михаилу Федоровичу, первому из династии Романовых.
Вскоре Исаака Массу дополнили другие собиратели информации — голландцы Юлиус Кранк и Давид Николаас Рутс ("Давыд Миколаев" на русском языке той эпохи), а так же немцы Мельхер Бекман и Юстус Филимонатус. Так у России впервые появились те, кого ныне именуют собственными корреспондентами.
"Европейские поведения"
Понятно, что с такой корреспондентской сетью в Москву четыре века назад поступали в первую очередь всяческие голландские courante и германские couranten (на немецком языке той эпохи — текущие вести, известия). Поэтому их перевод и сводку извлеченных из них новостей, предназначенную для царя и бояр, наши предки именовали то просто "вестями", или "вестовыми листами", а то и на западный манер — "курантами". Кстати, собственно термин "газета" в русском языке той эпохи отсутствовал — то, что мы сегодня называем газетой, наши предки четыре века назад именовали "летучими листками", либо "вестовыми листами".
Рукописи с переведенными новостями из западноевропейских газет в Москве XVII века по традиции делопроизводства той эпохи не сшивали в привычные нам тетради или книги, а склеивали в длинные "столбцы" — свитки. Сегодня мы говорим "лента новостей", имея в виду бесконечную ленту на экране компьютера, а тогда, четыре столетия назад, свиток с новостями был в прямом смысле бумажной лентой — пусть и не бесконечной, но длинной, до нескольких метров!
Немало таких "новостных лент" сохранилось в архивах до наших дней. Для примера возьмем свиток от 1621 года. Содержание его любопытно даже сегодня. Первыми, конечно, идут новости о разгоравшейся в центре Европы Тридцатилетней войне, или, на языке той эпохи, "европейские поведения":
"Цесарскому величеству ехать было в город Регенсбурх и для воинскаго страху на шесть недель отложил…" — речь о том, что германский император Фердинанд II из-за военных действий отложил поездку по своей стране. "Князя Бевиерского люди грабят и секут и все городы и деревни выпустошили…" — так ровно 400 лет назад на русском языке звучала новость о боевых действиях, начатых курфюрстом Баварии.
"Граф Мансфелт еще со своими людьми хотел стати в городе Видене, а из города ему не позволили стати и для того он велел против города большой наряд поставити и хотчет его силою взять…" — новость о том как знаменитый в европейской военной истории предводитель наемников граф Мансфельд пытался наступать на "Видень", то есть Вену.
"А из Цряграда пишут что у турсково царя будет в феврале войско збиратца а будет ево триста тысяч, а хочет идти на короля полсково…" — новость из "Царьграда"-Стамбула о том, что турецкий султан собирается в поход на Польшу.
Но только войной известия 1621 года не ограничиваются. Есть и то, что мы бы сегодня назвали криминальной хроникой: "Из Итальянские земли в грамотах пишут что розбойник Самсон на море многих торговых кораблей взял…"
Есть и сообщения об удивительных и непонятных событиях — совсем как сегодня популярные сенсации в интернете. Например, царю и боярам 400 лет назад зачитали такую забавную новость: "В Голанскои земле в поморье под островом Теселом рыбники рыбу ловили и ведели чюдо в море — голова у него человеческая да ус долгой, а борода широкая. И рыбники от того добре устрашилися. И один рыбник побежал из судна в нос и хотел то чюдо смотрети. И чюдо под судно нырнуло и опять вынырнуло и рыбники побежали на корму и хотели ево ухватит и он опрокинулся и оне видели у него туловище что у рака и хвост у него широк, да и ноги у него также широки были, а плавал что собака".
Неизвестно, что же увидели голландские рыбаки, может, заплывшего к их берегам огромного тюленя, а может, действительно, некое морское "чюдо" — но "под островом Теселом" явно имеется в виду остров Тексель, крупнейший на севере Голландии.
Эта подшитая в свиток новость 400-летней давности до сих пор хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Документ с переводом "европейских поведений", повторим, не печатный, а рукописный — и вся процитированная выше короткая новость о "рыбниках" и "чюде" занимает больше одного листа в столбце-склейке.
"Курантельщики"
В Москве четыре века назад довольно быстро сложился целый механизм сбора, перевода и донесения новостей до адресатов. Известно, что за иностранные известия тогда платили дорого, по-настоящему огромные суммы. Так, в 1665 году московские власти заключили контракт с "Иваном Шведовым" (голландцем Иоганном фон Сведеном) о доставке в течение года не реже двух раз в месяц всяческих "вестовых листов", то есть газет и новостей из европейских государств. Для приобретения заграничной прессы голландцу выдали собольих мехов на 500 рублей, а за быструю доставку газет через Ригу в Москву уплатили еще 500 рублей наличным серебром. Напомним, что в ту эпоху хороший дом в Москве стоил всего десять рублей.
Голландец "Иван Шведов" не подвел — как позднее уточнили историки, между выходом некоторых европейских газет и их переводами в Москве проходило не более трех недель. Для эпохи, когда любая корреспонденция доставлялась конным курьером или морем под парусом, это огромная скорость обработки информации!
Доставленные из Европы "листки" в Москве переводили в Посольском приказе (предшественнике Министерства иностранных дел). Но для большей оперативности создали и группу переводчиков, постоянно работавших в Пскове — именно через этот древний город в XVII веке шла на Русь большая часть европейской корреспонденции. Иногда такие выездные группы переводчиков европейских новостей работали в Смоленске, тогда пограничном городе между Россией и польскими владениями.
Со временем всех трудившихся над доставкой, переводом и анализом иностранных известий стали именовать "курантельщиками", а итог их работы — "Курантами". И вплоть до эпохи Петра I термином "курантельщик" в России назывались те, кого мы сегодня зовем журналистами.
Некоторые свитки "Курантов" содержат указание на авторство журналистов в стилистике той эпохи, например: "Ивашко Тяшкогорский переводил и руку приложил…" Ведь "курантельщики" не просто переводили тексты или готовили краткие выдержки — нередко они давали к ним свои пояснения и замечания. Такие сноски в стилистике XVII века отмечались не звездочками и цифрами с примечаниями внизу листа, как у нас сегодня, а маленькими дугами и пояснениями на боковых полях рукописи. Напомним, что в ту эпоху отдельный лист вообще не имел низа — листы склеивались в длинный, иногда многометровый "столбец" — свиток.
Как пример — в одном из свитков "Курантов" за 1665 год есть фраза, что "аглинской караван на море вскоре ж поедетъ под началомъ князя Роберта". И неизвестный нам "курантельщик", готовивший этот свиток, на полях добавил примечание, что указанный князь Роберт "аглинского короля брат". Журналист — "курантельщик" XVII века — не ошибся: в 1665 году Англия действительно готовилась воевать с Голландией, и британскую эскадру возглавил герцог Руперт Пфальцский, двоюродный брат короля, известный в британской истории политик и военачальник.
"Государю чтено и бояром…"
"Куранты" не были газетой в собственном смысле слова — их не печатали и даже не переписывали сколь-либо заметным тиражом. Более того, они даже не предназначались для самостоятельного чтения! Их зачитывали вслух специальные чтецы либо индивидуально для царя, либо царю вместе с боярами. На полях некоторых "Курантов" об этом сохранились записи, например: "Государю и светлейшему патриарху чтена", "Государю чтено и бояром".
Однако порою экземпляры "Курантов" попадали и к простым людям, хотя и необычными способами. Так, в 1642 году "в избе у стрельчихи Катеринки Андреевой" при обыске по постороннему уголовному делу случайно нашли несколько рукописных листков. Оказалось, что это кусок свитка "Курантов". Следствие выяснило, что "стрелец Гришка", муж "Катеринки", выпросил этот кусок бумаги от неизвестного "подьячего" (чиновника) — "он ему из-под стола драную бумагу на заряды давал". Бумага требовалась стрельцу, чтобы ловчее готовить ружейные пыжи, и едва ли он читал то, что считается первой русской газетой.
Кстати, так и не потраченный на пыжи стрельцом Григорием кусок "Курантов" содержал отрывок любопытных новостей из итальянского Неаполя: "Из Наполи пишут в Калабрии новой пророк явился и сказывался что Моисеев сын, и о том де стала в Калабрийском королевстве великая страсть".
Вообще, "Куранты", как и современные новостные ленты информагентств, помимо чисто политических известий всегда содержали массу любопытных и просто забавных материалов. "В столице фронцузской был град такой болшой, как курячья яйца, и много гораздо шкоды учинило по полмили виноград и хлеб попортило и лежал тот град часа четыре и выпало граду в ступень вышиною…" — это из новостной ленты "Курантов" за 1664 год.
Порою такие ленты содержали и полные переводы разных статей и материалов, имеющих интерес для "государя и бояров". Например, свиток за 1621 год, с которого по традиции и начинается отсчет регулярных "Курантов", содержит "перевод речи, что говорил англинскому королю полского короля посол Георгиус Оссолинский".
Царю и боярам 400 лет назад этот поляк был хорошо знаком — "Георгиус", он же Юрий Оссолинский, будущий канцлер Речи Посполитой, лишь несколько лет назад, в 1618 году, был среди командиров последнего рейда польской шляхты к стенам Москвы, когда наши ближайшие соседи с Запада пытались заменить первого царя из династии Романовых на сына своего монарха.
У английского короля посол Оссолинский пытался выпросить военную помощь для борьбы с турками, но в Москве подозревали, что и для войны с Россией. Потому перевод речи посла ("…тою Полскую землею за всю Европу принимается" и пр.) читали внимательно — благо "Куранты" уже 400 лет назад работали исправно и оперативно.