"Куранты" и "курантельщики". 400 лет назад в России появилось первое регулярное СМИ

Голландцы до сих пор называют газету krant, именно от старинного courant, а самая первая газета на их языке, возникшая в 1618 году, именовалась Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. В переводе на русский название будет звучать так: "Известия из Италии, Германии и пр."

Не зря дипломат Булгаков определял "куранты" именно как "переводы и выписки из разных иностранных газет". Собственно, сам термин "куранты", хорошо знакомый и нам, пришел в Россию в XVII веке из западноевропейской прессы. Изначально так — courant, или бегущий, текущий, — на ряде европейских языков именовались не только башенные часы, но и первые газеты.

Итак, надвигается 1621 год. Россия буквально вчера едва не погибла, пережив Смутное время, а на Западе разгорается то, что историки позднее назовут Тридцатилетней войной — беспрецедентно кровавый и долгий конфликт с участием почти всех государств Европы. Нашей стране тогда удалось остаться в стороне от общеевропейской бойни, уничтожившей треть населения Германии и Чехии. Избегая большой войны, Русь смогла залечить раны и потери Смуты. Но именно такая острожная политика и требовала хорошей информированности о том, что же происходит у наших разбушевавшихся европейских соседей.

"Самые старинные Ведомости, так называемые куранты, сохранившиеся в Московском государственном архиве, от 1621 года…" — писал дипломат. Именно с его легкой руки и повелось отсчитывать тот год как первый в истории наших газет. Позднее историки найдут в архивах и более ранние "ведомости" — то есть сводки новостей из Европы и Азии. Некоторые будут восходить еще ко временам Бориса Годунова. Но регулярный выход "так называемых курантов" действительно прослеживается лишь с рубежа 1620–21 годов. Булгаков оставил нам и первое определение "ведомостей-курантов" именно как газеты.

Историей СМИ в России заинтересовались еще два века назад — первопроходцем на этом поприще в 1827 году стал дипломат Александр Булгаков, будущий почт-директор и сенатор Российской империи, а тогда сотрудник Московского архива Министерства иностранных дел (ныне это часть РГАДА, Российского государственного архива древних актов). В хорошо знакомом Пушкину журнале "Московский телеграф" Булгаков опубликовал первую в нашей стране статью по истории отечественной прессы.

Начавшийся год богат на разные исторические юбилеи — от 300-летия провозглашения России империей до 30-летия распада СССР. Есть среди этих круглых дат одна не слишком заметная, но важная: традиционно считается, что именно в 1621 году, то есть ровно 400 лет назад, в России началось издание самой первой регулярной газеты.

Напомним, что в ту эпоху Россия враждовала с католической Польшей, зато с протестантами далекой Голландии шла оживленная торговля. Именно голландский купец Исаак Масса четыре века назад стал одним из первых поставщиков в Москву европейских газет и новостей. "Во всех землях у меня есть друзи добрые и могу проведать что есть и что надобно…" — гласит в переводе на старый русский язык его челобитная царю Михаилу Федоровичу, первому из династии Романовых.

Вскоре Исаака Массу дополнили другие собиратели информации — голландцы Юлиус Кранк и Давид Николаас Рутс ("Давыд Миколаев" на русском языке той эпохи), а так же немцы Мельхер Бекман и Юстус Филимонатус. Так у России впервые появились те, кого ныне именуют собственными корреспондентами.

"Европейские поведения"

Понятно, что с такой корреспондентской сетью в Москву четыре века назад поступали в первую очередь всяческие голландские courante и германские couranten (на немецком языке той эпохи — текущие вести, известия). Поэтому их перевод и сводку извлеченных из них новостей, предназначенную для царя и бояр, наши предки именовали то просто "вестями", или "вестовыми листами", а то и на западный манер — "курантами". Кстати, собственно термин "газета" в русском языке той эпохи отсутствовал — то, что мы сегодня называем газетой, наши предки четыре века назад именовали "летучими листками", либо "вестовыми листами".

Рукописи с переведенными новостями из западноевропейских газет в Москве XVII века по традиции делопроизводства той эпохи не сшивали в привычные нам тетради или книги, а склеивали в длинные "столбцы" — свитки. Сегодня мы говорим "лента новостей", имея в виду бесконечную ленту на экране компьютера, а тогда, четыре столетия назад, свиток с новостями был в прямом смысле бумажной лентой — пусть и не бесконечной, но длинной, до нескольких метров!

Немало таких "новостных лент" сохранилось в архивах до наших дней. Для примера возьмем свиток от 1621 года. Содержание его любопытно даже сегодня. Первыми, конечно, идут новости о разгоравшейся в центре Европы Тридцатилетней войне, или, на языке той эпохи, "европейские поведения":

"Цесарскому величеству ехать было в город Регенсбурх и для воинскаго страху на шесть недель отложил…" — речь о том, что германский император Фердинанд II из-за военных действий отложил поездку по своей стране. "Князя Бевиерского люди грабят и секут и все городы и деревни выпустошили…" — так ровно 400 лет назад на русском языке звучала новость о боевых действиях, начатых курфюрстом Баварии.

"Граф Мансфелт еще со своими людьми хотел стати в городе Видене, а из города ему не позволили стати и для того он велел против города большой наряд поставити и хотчет его силою взять…" — новость о том как знаменитый в европейской военной истории предводитель наемников граф Мансфельд пытался наступать на "Видень", то есть Вену.

"А из Цряграда пишут что у турсково царя будет в феврале войско збиратца а будет ево триста тысяч, а хочет идти на короля полсково…" — новость из "Царьграда"-Стамбула о том, что турецкий султан собирается в поход на Польшу.

Но только войной известия 1621 года не ограничиваются. Есть и то, что мы бы сегодня назвали криминальной хроникой: "Из Итальянские земли в грамотах пишут что розбойник Самсон на море многих торговых кораблей взял…"

Есть и сообщения об удивительных и непонятных событиях — совсем как сегодня популярные сенсации в интернете. Например, царю и боярам 400 лет назад зачитали такую забавную новость: "В Голанскои земле в поморье под островом Теселом рыбники рыбу ловили и ведели чюдо в море — голова у него человеческая да ус долгой, а борода широкая. И рыбники от того добре устрашилися. И один рыбник побежал из судна в нос и хотел то чюдо смотрети. И чюдо под судно нырнуло и опять вынырнуло и рыбники побежали на корму и хотели ево ухватит и он опрокинулся и оне видели у него туловище что у рака и хвост у него широк, да и ноги у него также широки были, а плавал что собака".

Неизвестно, что же увидели голландские рыбаки, может, заплывшего к их берегам огромного тюленя, а может, действительно, некое морское "чюдо" — но "под островом Теселом" явно имеется в виду остров Тексель, крупнейший на севере Голландии.

Эта подшитая в свиток новость 400-летней давности до сих пор хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Документ с переводом "европейских поведений", повторим, не печатный, а рукописный — и вся процитированная выше короткая новость о "рыбниках" и "чюде" занимает больше одного листа в столбце-склейке.

"Курантельщики"

В Москве четыре века назад довольно быстро сложился целый механизм сбора, перевода и донесения новостей до адресатов. Известно, что за иностранные известия тогда платили дорого, по-настоящему огромные суммы. Так, в 1665 году московские власти заключили контракт с "Иваном Шведовым" (голландцем Иоганном фон Сведеном) о доставке в течение года не реже двух раз в месяц всяческих "вестовых листов", то есть газет и новостей из европейских государств. Для приобретения заграничной прессы голландцу выдали собольих мехов на 500 рублей, а за быструю доставку газет через Ригу в Москву уплатили еще 500 рублей наличным серебром. Напомним, что в ту эпоху хороший дом в Москве стоил всего десять рублей.

Голландец "Иван Шведов" не подвел — как позднее уточнили историки, между выходом некоторых европейских газет и их переводами в Москве проходило не более трех недель. Для эпохи, когда любая корреспонденция доставлялась конным курьером или морем под парусом, это огромная скорость обработки информации!

Доставленные из Европы "листки" в Москве переводили в Посольском приказе (предшественнике Министерства иностранных дел). Но для большей оперативности создали и группу переводчиков, постоянно работавших в Пскове — именно через этот древний город в XVII веке шла на Русь большая часть европейской корреспонденции. Иногда такие выездные группы переводчиков европейских новостей работали в Смоленске, тогда пограничном городе между Россией и польскими владениями.