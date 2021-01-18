Почему Россия закрывает свое небо для самолетов НАТО

Виктор Литовкин — о том, что на самом деле не устраивало США в случае Договора по открытому небу

На минувшей неделе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), действовавшего с 1 января 2002 года. Сделано это в ответ на отказ от этого соглашения Соединенных Штатов Америки, которые приняли такое решение в прошлом году и поставили окончательную точку в сотрудничестве с ДОН 22 ноября 2020 года. При действующем президенте Дональде Трампе.

Описание Здание Министерства иностранных дел РФ © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заявление МИД "В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, — подчеркнули в дипломатическом ведомстве. — По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям". Выход США из договора нанес ему серьезный ущерб, нарушив баланс интересов государств-участников и подорвав роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности, говорится в заявлении Смоленской площади. Там подчеркнули, что Москва после выхода США из соглашения выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности. "С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", — указали в МИД. Причины выхода России из Договора по открытому небу понятны и очевидны. После того как США отказались от участия в этом соглашении, получалось так, что специалисты стран НАТО, совершая разведывательные полеты на своих самолетах над российской территорией, фотографируя наши военные объекты и места расположения войск, смогут передавать эту чувствительную для отечественной безопасности и обороноспособности информацию своему суверену и куратору — Вашингтону, а Москва будет лишена возможности получать аналогичные сведения о военных приготовлениях Соединенных Штатов. Подобное неравноправие и одностороннее преимущество альянса никак не могло устроить российских военных. МИД России с целью спасения договора предложил своим партнерам по ЕС и НАТО, чтобы они в письменном виде предоставили нам обязательство после полетов над российской территорией не передавать полученную информацию США. Но Брюссель никак не ответил на эту инициативу. И на Смоленской площади приняли единственно правильное, на взгляд автора, решение. Интересно, что после заявления Смоленской площади о запуске процедуры по выходу из ДОН из европейских столиц — Берлина, Парижа, Лондона и так далее — раздались заявления с выражением разочарования и сожаления этим решением России. А Министерство иностранных дел Великобритании даже призвало Москву "вернуться к участию в ДОН". Что такое ДОН Несколько слов о том, что собой представляет Договор об открытом небе и почему он имеет большое значение для укрепления безопасности стран, входящих в ОБСЕ.

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ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки и вступил в силу после его ратификации всеми участниками в 2002 году. Сейчас среди его участников 34 страны (преимущественно европейские плюс США и Канада). Он дает возможность при уведомлении государства-партнера проводить наблюдательные полеты над всей его территорией самолетами с сертифицированным наблюдательным оборудованием: камерами, снимающими в оптическом и инфракрасном спектре, и радарами бокового обзора. ДОН устанавливает ограничение на возможности аппаратуры, но несмотря на то, что она уступает военной разведывательной технике и самым лучшим спутникам-шпионам, все еще превосходит то, что можно купить на открытом коммерческом рынке спутниковой фотографии. Кроме того, самолет как платформа обладает известными преимуществами перед спутниками: можно спокойно облететь объект со всех ракурсов и не зависеть при этом от облачности. Главное достоинство ДОН в том, что все эти полеты проводятся открыто, служат укреплению мер доверия между участниками соглашения. В самолет, прибывающий в страну, над которой он будет совершать полет, обязательно садится местный офицер, и он следит за тем, чтобы весь процесс фотосъемок проходил по согласованному заранее маршруту и по установленным договором правилам. Каждое государство имеет свою квоту полетов над соседями. К примеру, России, как и США, предоставляется право на 42 полета в год. И естественно, Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по НАТО летают над нашей страной гораздо чаще, чем мы над ними. Почему ДОН не нравится США Тем не менее, несмотря на то что по количеству полетов Вашингтон и его союзники по НАТО имеют преимущество перед Москвой, США вышли из Договора об открытом небе. Почему? Вопрос мне представляется риторическим. Причины те же самые, что при президенте Трампе повлекли и выход Соединенных Штатов из Транстихоокеанского экономического партнерства 2016 года, Соглашения по климату, подписанного в этом же году. А также из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), завизированного в 2015 году Ираном и группой стран, куда помимо США вошли Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Из-под юрисдикции Международного суда ООН, из Совета по правам человека ООН. И всем памятного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, из Всемирной организации здравоохранения. Помнят в мире и об отказе Трампа продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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Правда, эти отказы от международных и двухсторонних соглашений проходили не только при Трампе. Еще раньше США вышли из Договора о противоракетной обороне 1972 года. Не стали ратифицировать Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), не ратифицировали модернизированный в 1999 году Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Они регулярно нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года (ДНЯО), по которому "каждое из его государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними". Вопреки этому договору США разместили в Европе свои ядерные бомбы свободного падения В61 и обучили летчиков стран, не обладающих ядерным оружием, их применению на поле боя. Более того, в Комитет ядерного планирования НАТО, который возглавляет Вашингтон, входят все страны Североатлантического альянса, кроме Франции. И там регулярно обсуждаются вопросы применения ядерного оружия против врагов НАТО. Кто входит в эту категорию, объяснять не нужно. Причина такого поведения США — что при Трампе, что до и после него — одна. В Вашингтоне считают свою страну свободной от любых международных обязательств, которые противоречат их сиюминутным эгоистическим интересам. Подменяют международное право каким-то набором "устоявшихся правил", которые позволяют им вести себя на планете как слон в посудной лавке, не обращая никакого внимания на национальные интересы других государств. Отсюда агрессивные войны, цветные революции, информационно-психологические кампании против неугодных стран, политико-дипломатическое давление на лидеров отдельных государств и обилие санкций против всех несогласных с подобной американской политикой. И конечно, отказ от любых обязательств, которые в какой-то мере ограничивают действия США. Под предлогом или даже без предлога. "Америка превыше всего" — это лозунг не только уходящего президента Дональда Трампа. Претензии против претензий Сами США причин выхода из ДОН назвали много. Выделим главные. Одна из них в том, что им не нравилась новая начинка российского самолета открытого неба Ту-214ОН. Наши военные установили на нем цифровую аппаратуру наблюдения: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени (разрешение на местности не выше 30 см), радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (разрешение не выше 3 м), инфракрасные устройства формирования изображения (разрешение не выше 50 см).

Описание Самолет специального назначения Ту-214ОН, построенный для выполнения инспекционных полетов по программе "Открытое небо" © Media_works/Shutterstock/FOTODOM

Все это оборудование было сертифицировано военным комитетом ОБСЕ. Но американцы почти год не допускали нашу "Тушку" летать в их небе, так как у них такой аппаратуры не было и снимали они на пленочные камеры. Предложение российских специалистов поделиться аналогичным нашему оборудованием вызвало в Пентагоне приступ зубовного скрежета. Гордость паче чаяния. Всегда считалось, что русским далеко до американских технологий, а тут… Особенно большой шок американский истеблишмент испытал летом 2017 года, когда наш самолет открытого неба пролетел над атлантическим побережьем США. В том числе и над Вашингтоном, над штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, над загородной официальной резиденцией Трампа в Кэмп-Дэвиде, а также над его личной резиденцией во Флориде. Появление "русского самолета над Белым домом" бросило в дрожь многих американцев. Но дело в том, что небо над столицей США по договору было в тот момент полностью открыто, руководство США, согласно соглашению, было предупреждено о маршруте полета, возражений от него не последовало, так что Россия ничего не нарушала.

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США крайне не нравилось, что Россия не соглашалась с их претензиями. Например, они требовали разрешить их специалистам вместе с грузинскими офицерами разведывательный полет в 10 км от границ Южной Осетии и Абхазии. Притом что сама Грузия запрещала пролет российского самолета открытого неба над своей территорией. На вопрос, как вы будете летать у границ государств, которых вы не признаете и которые не являются участниками ДОН, вразумительного ответа ни разу не последовало. Похожая картина складывалась и с Калининградской областью. Количество полетов над ней, которое требовали Вашингтон и Варшава, видимо, для того, чтобы разглядеть позиции "Искандеров-М" и загруженные в них ракеты, превышало все допустимые лимиты. К тому же перекрывало нормальное авиасообщение областного центра с другими городами России, что было недопустимо. В то же время США под различными предлогами препятствовали полету нашего самолета открытого неба над Гавайями и Алеутскими островами, над своими военными базами в Европе, не позволяли нашим экипажам отдохнуть в ночное время после напряженной работы в небе, устанавливали высоту полета, не предусмотренного протоколом соглашения… Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, вели себя неконструктивно. Грустно, что так ведут себя американские партнеры не только по уходящему в прошлое Договору по открытому небу. Но и на любых переговорах по контролю над вооружениями, пытаясь добиться для себя односторонних преимуществ. О чем сожалеет Европа Конечно, выход США, а теперь и России из Договора по открытому небу — событие неприятное. В первую очередь, потому что снижает и так невысокий уровень доверия друг к другу. Но по большому счету, ощутимого ущерба безопасности и обороноспособности обоим государствам не нанесет. И у той, и у другой страны есть спутники зондирования земной и морской поверхности, оптической, инфраструктурной, радиотехнической и других способов разведки, которые компенсируют им полеты над территорией другого государства. Хотя, конечно, два вида контроля лучше и надежнее, чем один.

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