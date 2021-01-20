"ЛаДача": что ждет российскую марку автомобилей в ближайшие годы

На прошлой неделе новый руководитель Группы Renault представил стратегию работы компании под красивым названием Renaulution ("Ренолюция", "Революция в Renault"). Что называется, не ждали, ведь предыдущий план был принят меньше года назад… Но с тех пор мир изменился, да и у французской компании появился новый генеральный директор: Лука де Мео, экс-руководитель марки Seat. В новой стратегии множество важных моментов, но россиян более всего интересуют планы, которые касаются бренда "Лада" в целом и АвтоВАЗа в частности. Ведь уже пять лет, как российская марка — дочерняя компания французской Renault Group. И здесь точно намечена революция: в структуре концерна "Лада" будет объединена с румынской маркой Dacia. На новой платформе …Надо сказать, что у итальянца де Мео за плечами — опыт работы в ведущих мировых автоконцернах (Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen) и немало свершений. Так, под его руководством на рынок вывели сверхуспешную, знаковую модель Fiat 500; он привел марку SEAT к рекордным продажам и создал спортивный суббренд Cupra… Поэтому в компании Renault c его приходом надеются на настоящий прорыв. И вот оглашена новая стратегия развития группы, экономическая суть которой — не надо гнаться за увеличением выпуска автомобилей по всему миру; главная задача — увеличение прибыли, которую будет приносить каждая марка. Что это значит для нашего АвтоВАЗа? На первый взгляд — окончательная потеря "нашей национальной идентичности", ведь через какие-то четыре года с конвейера и рынка уйдут привычные нам и очень успешные, в принципе, модели: "Гранта" (в производстве с 2004 года), "Нива" (выпускается с 1977 года) и самая молодая из всех — "Веста" (с 2015 года). И хотя продажи их находятся на очень неплохом уровне (в прошлом, 2020 году — 126,1 тыс. штук, 107,3 тыс. и 29,1 тыс. соответственно), надо понимать, что каждая из этих моделей построена на своей собственной платформе — как правило, сильно устаревшей (в первых двух случаях) — и для производства каждой надо держать специальную нитку конвейера. На АвтоВАЗе есть специальные линии по сборке "Гранты", "Нивы" и "Весты". И еще одна универсальная, где выпускают очень разные автомобили разных марок ("Лада Ларгус", Lada XRAY, Renault Logan и Sandero). За прошлый год там собрали порядка 120 тыс. автомобилей (не считая еще сборочных комплектов, которые поставляются на другие предприятия в разных странах).

Описание Линия по сборке автомобиля Lada XRAY на АвтоВАЗе в Тольятти © Андрей Холмов/ТАСС

В принципе, можно на ту же линию ставить и другие модели, главное, что у них должна быть одна, общая платформа. Тогда производство будет выгодным! Так что суть реформы, которая грядет на АвтоВАЗе, — полный и окончательный перевод всех моделей на единую французскую платформу CMF-B. На этой базе уже выпустили новейшее "европейское" семейство Logan/Sandero, а также внедорожник Duster, который нам обещают показать уже через месяц. Увы, но это факт: любая попытка создать сегодня собственную оригинальную платформу специально для моделей из Тольятти бессмысленна и изначально обречена на провал. Очень дорого (от 2 млрд евро), экономически убийственно, если годовой выпуск меньше 1 млн автомобилей. А вот удачная модульная современная платформа может стать базой для создания самых разных автомобилей. Например, на платформе MQB от концерна VW построены четыре десятка моделей (Audi A1, A3, Q3; все модели SEAT; Škoda Karoq, Kodiaq, Octavia, Superb; Volkswagen Caddy, Golf, Jetta, Passat, Tiguan, Teramont и т.д.). Да-да, и маленький хетчбэк Audi A1, и большой семиместный кроссовер VW Teramont созданы на одной платформе! Хотя если их поставить рядом — никогда не догадаешься… Так что, с другой стороны, ничего страшного нет в том, что и российский завод АвтоВАЗ, и румынский завод Dacia будут создавать свои (очень разные, надеюсь!) модели на одной платформе; поле для фантазии инженеров, конструкторов и дизайнеров тут огромное.

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Не стоит сокрушаться по поводу того, что собственный российский инжиниринг будет сводиться лишь к адаптации машин на платформе CMF-B для российских условий эксплуатации. В зоне ответственности российского предприятия — разработка новых моделей, их испытания, доводка, маркетинг и т.д. Между прочим, между российским и румынским заводами давно уже существуют тесные связи. АвтоВАЗ поставляет кузовные детали, комплектующие, силовые агрегаты на заводы Renault в России, Румынии и Турции. У Renault и АвтоВАЗа — общие инжиниринговые и закупочные структуры в России. Кстати, в плане Группы Renault марке "Лада" отведено особое место; слоган, которым ее описывают маркетологи, звучит как Rough & Tough ("суровая и крепкая"). И в перспективе французы хотели бы видеть ее не как региональную марку, известную в основном в России и странах СНГ, а как международную. Ведь в мире еще немало стран, где любят брутальные и надежные авто. С мужским характером… В результате перестройки к 2025 году два завода вместе выпустят больше 1 млн автомобилей как минимум 11 моделей — построенных уже на одной платформе. Двадцать первый и другие годы …Пока же АвтоВАЗ живет по прежнему графику, и с 11 января коллектив вышел на работу. Обещают, что в ближайшие месяцы компания представит две новинки. Первая — рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel (известный ранее как Chevrolet Niva). В конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю в СП с General Motors и стал выпускать модель Niva под своей маркой. Вторая новинка — тоже рестайлинг: универсал Largus, который получит оформление передней части в фирменной стилистике X-Face, новые фары, интересные изменения в салоне. Но пока — это и все новинки, остальные премьеры назначены на 2023 год (возможно, будет еще небольшое обновление популярной "Весты", но это не факт). По плану Renaulution, в 2023 году мы увидим две абсолютно новые модели B-сегмента; думаю, что речь идет о "Гранте" в двух вариантах кузова (седан и универсал?). Еще одна модель В-класса запланирована на 2024 год: есть уже официальное заявление, что это будет новая "Нива". На презентации даже показали новый рендер (компьютерный рисунок), который вообще-то заметно отличается от концепт-кара трехлетней давности. Помните автомобиль, который вызвал огромный интерес на Московском автосалоне 2018 года? Его с гордостью представлял тогдашний шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин… Так вот, будущая "Нива" будет другой. Похоже, с "икс-фейсом" "Лада" расстается…

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Месяц назад вдруг как гром средь ясного неба прозвучала новость: главный дизайнер марки "Лада" Стив Маттин уходит! Якобы сам "отпросился" — "по семейным обстоятельствам". Новым главным дизайнером стал Жан-Филипп Салар, который до этого пять лет занимал должность директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Под его руководством разрабатывался дизайн нынешней линейки марки Dacia, включая обновленный Duster и семейство Logan/Sandero нового поколения. Кроме того, Салар участвовал и в создании купе-кроссовера Renault Arkana. А Маттин?.. По слухам, он и новый "большой босс" не сошлись в видении дизайна марки. Но специалист такого уровня, конечно же, имеет право отстаивать свою точку зрения. А в 2025-м должен появиться еще один кроссовер марки "Лада", но побольше, чем нынешняя "Нива", — класса C. На той же единой платформе. Вероятно, по технике это "брат" будущего компактного кроссовера Dacia Bigster, концепт которого показали на днях. Длина прототипа 4,6 м (у нынешнего Renault Duster — 4,3 м), остальные габариты и технические характеристики пока не названы. В релизе говорится о пятиместном салоне, но, вероятно, по нынешней моде, у серийного SUV будет еще и семиместный вариант. Впрочем, чего сейчас гадать? Тем более что однозначно — дизайн у большого кроссовера "Лада" будет свой. Будет и полный привод, необязательный в Европе, и своя линейка моторов. Словом, к 2025 году модельная линейка российского автозавода радикально изменится. Granta и Vesta нынешнего модельного ряда уйдут, так же как и внедорожники Niva Legend и Niva Travel (хотя всегда остается вероятность, что планы в очередной раз изменятся или их подкорректируют). С большой вероятностью можно предположить, что в модельном ряду сохранится преемник очень популярного сегодня Largus. А может, появится еще один коммерческий автомобиль, созданный на базе недавно покинувшего наш рынок Reault Dokker. Не зря же АвтоВАЗ зарегистрировал торговую марку LadaVan… Непонятна пока судьба кросс-хетчбэка Lada XRAY, построенного на устаревшей уже платформе В0. По некоторым сведениям, модель может покинуть конвейер в Тольятти в ближайшие годы. А как видят французы развитие марки Dacia? (Кстати, это слово никакого отношения нашим "дачам" не имеет; Дакия (в русском варианте произношения) — античное государство, которое существовало на территории нынешней Румынии две тысячи лет назад.) В этом году уже представлены Logan/Sandero нового поколения, а также начнутся продажи небольшого бюджетного электромобиля Dacia Spring. В следующем и в 2024 годах — ожидаем еще по одной модели класса В, а в 2025 году — кроссовер класса С Dacia Bigster, о котором я уже говорил. Что интересно — французско-румынская марка нацелена в основном на Европу, а здесь сейчас никак не обойтись в модельном ряду без электромобилей и/или хотя бы гибридов. Такие в арсенале у Dacia будут — уже начиная с этого года. Для России эта тема пока неактуальна, так что рискну предположить, что линейки двигателей у Lada и Dacia не будут полностью совпадать. Зато, судя по презентации, в России, на наших машинах, будут внедрять моторы на газомоторном топливе. В случае необходимости (или спроса) такие автомобили могут пойти и в Европу.

Описание Электромобиль Dacia Spring © Daniliuc Victor/Shutterstock/FOTODOM