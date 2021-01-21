Пропаганда жизни: мультфильм "Душа"

Студия Pixar предоставила американцам в конце 2020 года, а российским зрителям — в начале 2021-го, уж простите за каламбур, идеальную отдушину. Несмотря на то, что один из самых ужасных годов в истории человечества (по версии The Time Magazine), формально закончился, ближайшее будущее все еще не сулит никаких радужных перспектив. Поэтому новый фильм студии "Душа" пришелся весьма кстати. Он довольно прозрачно, но при этом изящно и красиво напоминает нам о том, что как бы тяжело ни было сейчас, жизнь все-таки стоит того, чтобы жить. Житель Нью-Йорка Джо Гарднер (в озвучке Джейми Фокса) не так представлял себе свою карьеру: вместо того чтобы стать успешным джазовым музыкантом, он преподает музыку скучающим школьникам и без особого успеха ходит по случайным прослушиваниям. В школе ему предлагают работу на постоянную ставку, и, казалось бы, стоит остепениться и забыть о своих мечтах. Но Джо выпадает еще один шанс: бывший ученик приглашает его на прослушивание в группу легендарной Доротеи Уилльямс в знаменитом нью-йоркском джаз-клубе. И у Джо все получается! Правда, радость его скоротечна — по дороге домой окрыленный герой падает в открытый люк и оказывается в мире ином как раз тогда, когда у него начинает все получаться.

Описание Кадр из мультфильма "Душа" © Disney

Джо не согласен мириться с этой несправедливостью, пытается сбежать и попадает на своеобразную тренировочную площадку, где молодые души обучают и наделяют индивидуальностью, чтобы отправить на Землю. Одна из них, своевольная душа под номером 22, совершенно не планирует путешествовать в мир смертных, он ее ничем не привлекает. Так Джо, который стремится попасть на Землю, объединяется с 22-й (Тина Фей), которая не испытывает от нее никаких восторгов. Противоречия героев предсказуемо научат каждого из них чему-то новому.

Pixar всегда отличалась вниманием к деталям, и в случае с "Душой" каждый ее элемент прекрасен сам по себе, но при этом формирует единое пространство мультфильма, где каждая клетка (или пиксель) дышит любовью

Визуально картина делится между двумя мирами: сумбурным, залитым осенним солнцем Нью-Йорком и потусторонним пространством, напоминающим смесь абстракционизма и голливудскую версию "Смешариков". Главный американский мегаполис изображен с точностью и присущей нью-йоркцам смесью иронии, раздражения и любви к родному городу. Так же, как и заядлая жительница Нью-Йорка из недавнего документального сериала "Притворись, что это город" Фрэн Лейбовиц, режиссер "Души" Пит Доктер вместе со своими соавторами Кемпом Пауэрсом и Майком Джонсом шутят про метро, хаотичное уличное движение и прохожих, которые за смартфонами не замечают ничего вокруг.

Описание Кадр из мультфильма "Душа" © Disney

В загробном мире тоже есть несколько весьма остроумных решений, как, например, заблудшие души, которые зацикливаются на чем-то одном и забывают о жизни. Они выглядят жутковато, но не страшно — все-таки стоит помнить о возрастных ограничениях. Хотя "Душа" — тот фильм Pixar, который предназначен прежде всего для взрослых, а не для детей. Обычно картины студии может смотреть и взрослая, и детская аудитории, но в фокусе находится всегда последняя. В данном же случае все наоборот. Об этом свидетельствует хотя бы выбор главного персонажа — не ребенок, а мужчина среднего возраста, притом чернокожий мужчина. Чернокожий американец впервые стал центральным персонажем фильма Pixar, и благодаря соавтору сценария Кемпу Пауэрсу Нью-Йорк предстает перед нами несколько с другой стороны. "Душа" чувствуется как специфический опыт Джо Гарднера, чья жизнь во многом отличается от какого-нибудь белокожего горожанина, с которым они ходят по одним и тем же улицам. Но из-за своей философской темы мультфильм в то же время универсален и будет близок даже тем, кто ни разу в жизни не был в легендарном городе и не увлекается джазом. Центральную роль в изображении героев играют голоса, причем не только в художественном, но и в сюжетном плане (но не будем спойлерить). Джейми Фокс, несмотря на свою популярность и узнаваемость, не доминирует над персонажем, и мы понимаем, что перед нами именно Джо, а не известный актер, озвучивающий героя. 22-я и вовсе существо без пола и возраста — приобретает голос женщины средних лет, просто потому что "он всех раздражает". Невероятную работу проделывает новозеландка, любимая актриса Тайки Вайтити Рейчел Хаус в качестве счетовода душ Терри.

Описание Кадр из мультфильма "Душа" © Disney

Ее необычный голос сразу дает понять, что Терри — темная лошадка, и его имя не просто так отличается от всех остальных (все духи называют себя одним именем Джерри). Еще один запоминающийся элемент фильма — музыка. Трент Резнор и Аттикус Росс написали лучший саундтрек со времен "Социальной сети", а практически летящие джазовые композиции Джонатана Батисте тронут даже тех, кто недолюбливает этот музыкальный жанр.

"Если бы я умер сегодня, моя жизнь ничего бы не значила!" — восклицает Джо. В наше время философия достигаторства, постоянное сравнение себя с другими и беспокойство за то, что что бы ты ни делал, этого недостаточно, превратили нас в заложников своей собственной жизни. Несмотря на то, что у людей есть больше возможностей стать счастливыми, мы чувствуем себя вечно несчастными и неудовлетворенными

Бесконечное число возможностей пугает и давит необходимостью выбора, а безделье кажется не иначе как преступлением. Джо считает, что ценность жизни можно измерить только его успехами, но за этой гонкой за успехом он не замечает самой жизни. Вот такой вот заколдованный круг, по которому мы бежим сломя голову. По словам Доктера, в "Душе" он хотел исследовать вещи, которые действительно делают нашу жизнь важной, чтобы в конце пути оглянуться на короткий период, проведенный на Земле, и понять, что потратил время не зря. Может, это не карьера, не тренинги по повышению квалификации и не одобрение и зависть окружающих? Может, это осенние листья в золотом солнечном свете, пицца за один доллар, музыка в метро и вообще все, что нас окружает и дает нам почувствовать, что мы живы?

Описание Кадр из мультфильма "Душа" © Disney