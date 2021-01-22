Что нам сулит смена Трампа на Байдена

Как Карлсон из детской книжки, 45-й президент США республиканец Дональд Трамп улетел, но обещал вернуться. Игры, в которые четыре года всех вовлекал этот лучший в мире выдумщик и проказник, окончились. Даже те, кого эти игры возмущали (вроде журналистов из New York Times и других американских либеральных изданий), допускают, что будут по ним скучать. А их коллегам с телеканалов CNN и MSNBC уход Трампа и вовсе грозит прямым убытком, падением рейтингов и доходов. В Белом доме в прямом и переносном смысле проведена генеральная уборка. Его новые хозяева демократы Джозеф Байден и Камала Харрис обещают, что впредь там все будет исключительно по-взрослому. Хотя сами по себе они персонажи тоже достаточно необычные, так что, может быть, и их история окажется все-таки не совсем уж банальной. Чем люди живы На прощание Трамп еще раз похвастался, сколько всего успел совершить. Но я при этом с грустью подумал, что до России он в президентском лайнере так и не долетел, хотя изначально обещал "поладить" с Москвой.

На эту тему Разделятся ли США на "три Америки"?

А для перехода к нормализации американо-российских отношений сейчас, наверное, необходим прорыв, сравнимый с прогулкой Рональда Рейгана по Красной площади в 1988 году. Конечно, для этого нужен и лидер рейгановского калибра; представить себе в этой роли Байдена у меня пока не получается. В прощальной речи Трампа мне особенно понравился пассаж о том, чем люди живы. "Америка постоянно сталкивается с угрозами и вызовами из-за рубежа, — сказал он. — Но величайшая опасность, которая нам грозит, — это утрата веры в самих себя, веры в наше национальное величие. Нация сильна лишь постольку, поскольку крепок ее дух. Мы динамичны только в силу гордости. Животрепещет в нас только вера, бьющаяся в сердцах наших людей". И меня тоже весь опыт жизни и в Америке, и в России убеждает в том, что важно не то, что с тобой происходит, а то, как ты к этому относишься. Что люди подбирают себе факты по вере, а не наоборот. Поэтому я терпеть не могу одно из любимых наших российских занятий: нытье о том, как все вокруг плохо. Американцам оно совсем несвойственно. И Трамп даже в прощальном обращении к согражданам, 74 млн которых голосовали в ноябре за него, утверждал, что именно его администрация "восстановила священную идею, в соответствии с которой в Америке власть подотчетна народу". А заодно и заверял сторонников, что прощается с ними "ненадолго" и что их совместное движение "только начинается". Символ веры Байден, собравший в ноябре, по официальным данным, свыше 81 млн голосов, дал ответ предшественнику в инаугурационной речи. Он подчеркнул, что вкладывает "всю душу" в свои слова, — так же, как это делал 1 января 1863 года при подписании Прокламации об освобождении рабов Авраам Линкольн.

На эту тему Речь Джозефа Байдена на инаугурации. Полный текст

Сравнение, конечно, нескромное, но, надо полагать, искреннее: тем более что на прошедших выборах кандидат Демпартии в значительной мере опирался на поддержку афроамериканцев. А свой президентский символ веры он сформулировал просто: "Собрать Америку воедино; сплотить народ и объединить страну". Чтобы общими усилиями "исправить неверное и неправедное; дать людям хорошую работу; учить детей в безопасных школах; победить смертоносный вирус; восстановить средний класс и сделать здравоохранение общедоступным; обеспечить расовую справедливость; вновь сделать Америку ведущей силой добра в мире". Вот вам и политическая программа в одном абзаце, причем с расстановкой приоритетов. И намерения, конечно, благие — равно как и призыв "положить конец нынешней негражданственной войне (uncivil war), в которой "красные" противостоят "синим", селяне — горожанам, консерваторы — либералам" (красным цветом в США традиционно принято маркировать прореспубликанскую, а синим — продемократическую политическую ориентацию — прим. ТАСС). Все это хорошо: как писал в колонке для ТАСС Дмитрий Медведев, в Москве тоже считают, что стабильность в Америке лучше, чем нестабильность. Но как этого достичь? Внятного ответа в речи Байдена я не увидел. Скорее наоборот: звучали явственные намеки на продолжение того противостояния, которое оратор аккуратно — через отрицание — признал схожим с гражданской войной. У стен Капитолия новый президент США назвал сторонников Трампа, вторгшихся недавно в эти стены, "мятежной толпой". А среди добродетелей, которые он считает "определяющими" для американцев, особо выделил умение видеть "правду". "Последние недели и месяцы преподнесли нам болезненный урок, — сказал Байден. — Есть правда и есть ложь. Ложь, которую говорят ради власти и ради выгоды. И долг и обязанность каждого из нас — как граждан, как американцев и особенно как лидеров, поклявшихся чтить нашу конституцию и защищать нашу страну, — отстаивать правду и громить ложь". Мне все это очень знакомо. Я еще при Бараке Обаме (который вместе с другими бывшими президентами США, кроме совсем уж старенького Джимми Картера, присутствовал на инаугурации) пытался доказывать в Вашингтоне, что общая универсальная правда ведома лишь Всевышнему, а среди людей и народов она у каждого своя. Мне высокомерно отвечали: нет, это моральный релятивизм; единая и неделимая правда существует и принадлежит американцам, а у россиян имеются только "фикции". Твердили это либеральные демократы-глобалисты, которые теперь вместе с новым президентом возвращаются к рычагам власти в США. Прежде всего именно поэтому мне всегда был более симпатичен Трамп, который, будучи националистом и популистом, признавал право на особое мнение и за чужими народами. Теперь он нарушил полуторавековую традицию и на инаугурацию своего преемника не приехал. Откуда приоритеты Правда, торжеству победителей это не помешало. Байден вообще заранее заверил, что он такому решению Трампа только рад. "Вот и хорошо", — сказал он репортерам в родном Делавэре, назвав соперника "позорищем для страны".

На эту тему Начало нового президентства: Байден готовится раздавать деньги

А вселившись в Белый дом, новый американский лидер сразу принялся крушить политическое наследие предшественника. В первый же день он подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отменил режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой и остановил федеральное финансирование строительства там ограждений, снял запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, блокировал прокладку нефтепровода Keystone XL между США и Канадой. Кстати, последнее решение американские отраслевые лоббисты сразу расценили как "подарок Китаю и России". Понятно, что приоритеты нового вашингтонского лидера диктуются кризисами — медицинским, экономическим, межрасовым, — с которыми сталкивается сейчас его страна. Достаточно напомнить, что от COVID-19 скончалось уже свыше 400 тыс. американцев, хотя год назад Трамп надеялся обойтись вчетверо меньшими потерями. На этом фоне нынешнее введение в США 100-дневного масочного режима, включая обязательное ношение масок в госучреждениях, выглядит просто данью необходимости — равно как и, например, продление мораториев на выселение несостоятельных должников и на погашение федеральных студенческих займов. Но все же в новых подходах чувствуется и привкус политизированности. Так, либерализация иммиграционного режима и обещание "приезжим без легального статуса" ясного, пусть и многолетнего "пути к гражданству" однозначно воспринимаются критиками не как проявление гуманности, а как ключевой компонент стратегии Демпартии США по расширению своего "коренного" электората, закреплению "структурных демографических преимуществ". "Все дороги ведут к Путину" На взгляд со стороны, это курс не на сплочение, а на дальнейшее разобщение страны и народа. И профессиональные политологи тоже обращают внимание на нарушение традиций преемственности в действиях вашингтонских властей. На семинаре, состоявшемся за считаные часы до инаугурации Байдена в академическом Институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО Виктория Журавлева подчеркивала, что точно так же и сам Трамп четырьмя годами ранее безжалостно громил наследие Обамы.

На эту тему Уильям Бернс. Байден выводит на авансцену бывшего посла в России

Я, кстати, хорошо помню, как в то время один из ключевых советников Обамы — Бен Родс в ответ на мое замечание, что ни один из президентов США в прошлом не подвергался таким нападкам, как Трамп, возмущенно воскликнул: "Как это? А мы?!" Хотя задним числом, по-моему, очевидно, что травля 45-го президента США все же не имеет аналогов. В историю страны он уже вошел как первый хозяин Белого дома, дважды подвергшийся импичменту. Причем второй суд Сената ему еще только предстоит пройти, хотя он уже и не находится у власти. Многие правоведы в США сомневаются в конституционности такого процесса, но демократы на нем настаивают, чтобы лишить своего заклятого политического врага возможности вновь баллотироваться на выборные посты, а заодно и привилегий, полагающихся бывшему главе государства. Вообще, как пояснил мне один из опытных вашингтонских аппаратчиков, они рассчитывают, что Трамп в обозримой перспективе полностью погрязнет в череде различных судебных процессов. Параллельно его бывшая соперница на выборах 2016 года Хиллари Клинтон призывает расследовать вторжение в Капитолий в контексте… "связей Трампа с Путиным", а спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси ей в этом поддакивает. За образец предлагается принять ни больше ни меньше как госкомиссию по расследованию терактов 11 сентября 2001 года в США, т.е. признанной общенациональной трагедии. Что в голове у Пелоси "все дороги ведут к Путину", известно давно: она упрекала в том же самом Трампа еще до первого его импичмента, хотя тот и был связан не с Россией, а с Украиной. Теперь повторение пройденного, пожалуй, было бы смешно (как спрашивал герой классической советской комедии, "простите, часовню тоже я развалил?"), когда бы не было так грустно. Вот бы в чем разобраться Для меня, например, оно прежде всего означает, что реальной попытки разобраться, откуда все-таки взялись известные многочисленные странности и нестыковки в итогах прошлогодних выборов в США, мы, скорее всего, не дождемся. Шустрые Нэнси и Хиллари подменили одну тему для расследования другой. Ведь власть в Вашингтоне сейчас целиком у них и их однопартийцев!

На эту тему День выборов в США: отнюдь не комедия

Хотя, между прочим, речь идет о надежности системы выборов в США и доверии к ней со стороны избирателей. Американцы воспринимают это как вопрос первостепенной важности. Не случайно и вся антироссийская истерия последних лет была раздута на основании голословно приписанных Москве попыток вмешательства в ту же систему. И вот теперь специалисты — от профессоров-правоведов вроде Стивена Прессера из Северо-Западного университета в Чикаго до таких действующих законодателей, как сенатор из Флориды Рик Скотт, — публично призывают: давайте укрепим этот краеугольный камень нашей демократии. Проверим, все ли правильно сработало в ноябре, в том числе при почтовом голосовании; если потребуется, внесем коррективы на будущее — с прицелом на выборы 2022 и 2024 годов. Скотт уже готовит соответствующий законопроект. Слушает их кто-нибудь в сегодняшнем Вашингтоне? Нет, конечно. Они же консерваторы, республиканцы, в общем — проигравшие. Хотя, как предупреждает историк из Гуверовского института в Калифорнии Виктор Хэнсон, "самодовольных и мстительных победителей американцы не любят даже больше, чем тех, кто не умеет достойно проигрывать". К тому же напрашивается вопрос: как увязать такой подход с призывами Байдена к национальному единству? Без кукловодов Теоретически можно, правда, и не увязывать. Среди московских пикейных жилетов довольно широко распространена теория, будто Байден лишь номинально станет царствовать, а реально править за него будут другие, помоложе и поэнергичнее. А следовательно, и на программную речь его можно особого внимания не обращать.

Сразу скажу, что я в закулисных кукловодов при президентах США не верю. И в самом Белом доме за два с лишним десятка лет ни разу не встречал людей, которые бы верили в подобное. Хотя специально интересовался — например, при Джордже Буше — младшем, когда вице-президента Ричарда Чейни нередко изображали в прессе "серым кардиналом", якобы державшим в руках реальную власть. Буш тогда быстро положил конец этим домыслам, сам себе присвоил прозвище The Decider ("человек, который все решает") и на деле доказал, что не нуждается ни в каких "дядьках". Да что "дядьки": когда на заре его правления наша тассовская бригада, договариваясь об интервью с ним, попросила о встрече и с его отцом, который ранее тоже был президентом, нам в Белом доме шутливо, но твердо ответили: "Нет. Он у нас сирота". Чтобы и мысли не возникало о чужой тени, пусть даже отцовской. No New Reset Ну и уж тем более не следует преувеличивать значение кадровых назначений в новой администрации. Да, интересно и важно, что новым директором ЦРУ США должен стать бывший посол в Москве Уильям Бернс (на мой взгляд, скорее хорошо, что на таком посту окажется не силовик, а кадровый дипломат, неплохо знающий нашу страну). Да, полезно помнить, что небезызвестная Виктория Нуланд, выдвинутая на пост замгоссекретаря по политическим делам, продолжает размышлять, как бы посильнее и половчее ущемить Россию. Прошлым летом она, например, предлагала в этом контексте открыть безвизовой доступ в США молодым россиянам с 16 до 22 лет — разумеется, после "должных проверок" на предмет безопасности.

На эту тему Джен Псаки в Белом доме: что ждет диалог между Россией и США

Но при всем том нужно понимать, что последнее слово в формировании внешней политики остается за президентом. И если он, например, сочтет, что США необходимо продлить договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (а такое решение, насколько известно, уже принято), то это и станет приоритетом для всей администрации. Как мне напомнил тот же вашингтонский аппаратчик, при подписании ДСНВ Обамой и Медведевым 10 лет назад все именно так и было. А все, что мешало решению главной задачи, сознательно отодвигалось на задний план. В свое время именно Байден запустил в политический и дипломатический оборот термин "перезагрузка" отношений США и России, а пару лет спустя уверял меня перед поездкой в Москву, что этот подход принес "выигрышные для обеих сторон итоги" (тогда это была любимая присказка Обамы — win-win). Теперь, однако, если верить Washington Post, новую перезагрузку он исключает, а заранее готовится к более конфронтационной модели поведения. Правда, эта "утечка" может быть и преднамеренной: США всегда норовили перед ответственными переговорами "размягчать" партнеров всевозможными страшилками. Бывший советник Буша-младшего по России Том Грэм, участвовавший в семинаре в ИМЭМО, исходит из того, что в основу нового американского подхода к отношениям с Москвой будет положен "принципиальный прагматизм". На его взгляд, Вашингтон попытается "как-то стабилизировать" эти отношения, пусть и "на нынешнем очень низком уровне", а также "возобновить регулярные дипломатические контакты и начать диалог по самым важным вопросам — в первую очередь по стратегической стабильности", чтобы "снизить риск прямой военной конфронтации между нашими странами". Вместе с тем "жесткая риторика будет продолжаться, особенно по вопросам прав человека и российской политики в отношении бывших советских государств, прежде всего Беларуси, Украины и Грузии", сказал Грэм, который теперь работает в фирме Генри Киссинджера и Йельском университете. Вопросов больше, чем ответов Перед окончанием той же дискуссии я поинтересовался у директора ИМЭМО Федора Войтоловского, что остается неясным для него самого и о чем бы он спросил Байдена или его приближенных, если бы представилась такая возможность. А он на правах ведущего попросил высказаться об этом всех участников разговора.

На эту тему Возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Первые указы Байдена