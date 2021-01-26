Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны

Уже в 2023 году российские моряки смогут вернуться к постоянному боевому дежурству в Атлантике и Тихом океане. Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 971 типа "Щука", или, как их еще называют на Западе, "Акула", возьмут на сопровождение корабли, а также станут следить за побережьями США и Британии. Ранее очередной корабль "звериной" серии "Тигр" встал на ремонт с модернизацией на завод "Нерпа" под Мурманском. Его возвращение в строй откроет новую эпоху подводного противостояния флотов. На сегодняшний день это самые малошумные и опасные субмарины, реально представляющие угрозу западному морскому господству. Тихой сапой "Щука" — крайне удачная и первая советская подводная лодка, избавившаяся от презрительной клички "ревущая корова". Так западные моряки называли все наши АПЛ, выходящие на боевое дежурство в Северную Атлантику с 1960-х до начала 1980-х годов. Однако еще до "Щуки" были построены корабли 671-го проекта, а также единственные в мире полностью титановые подлодки проекта 945 типа "Барракуда". Все они, в общем-то, уже демонстрировали технологический прорыв в подводном кораблестроении СССР, который из-за своей надменности проспали американцы и британцы. Прозрение пришло в 1986 году, когда со стапелей Северодвинского машиностроительного предприятия "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сошла головная АПЛ 971-го проекта. От предшественниц она отличалась новым бортовым оборудованием, системами вооружения. Она также была дешевле в производстве.

Описание АПЛ проекта 971 "Щука-Б" © Владимир Саяпин/ТАСС

В отличие от "Барракуд" "Щуку" делали из обычного корабельного проката. Но самое главное — она стала практически бесшумной в океанской глубине. Достигнуто это было за счет применения специальных амортизационных подушек под все оборудование и механизмы корабля. В итоге на скоростях в несколько узлов корабль буквально растворялся в океанской бездне. Прорыв по бесшумности специалисты связывают и со скандалом, разразившимся на Западе в начале 1980-х годов, когда выяснилось, что СССР сумел через третьи страны приобрести в Японии уникальные высокоточные станки фирмы Toshiba Corporation. Благодаря им производство валовых линий и гребных винтов вышло на совершенно иной технологический уровень. В ответ японцы получили санкции от Госдепа США за неумение торговать. Но как бы там ни было, дело было сделано. "Акулы" растворились в океанских глубинах. Генеральный конструктор проекта лауреат Государственной премии России Юрий Фарафонтов вспоминает, как во время испытаний первого корабля лодки иностранных государств пытались выслеживать нашу, чтобы определить ее характеристики. Однако средства поиска советской субмарины сразу же обнаруживали незваных гостей, не выдавая при этом себя. Ареал обитания Новые лодки не раз ставили в тупик ВМС стран НАТО. В 1987 году "Щуки" через перископы отсняли на пленку инфраструктуру одной из секретнейших военно-морских баз США на восточном побережье страны. Затем уже в 1996 году, в феврале, случился очередной курьез. Во время учений ВМС НАТО в районе Гебридских островов российская "Акула" всплыла в самом центре ордера натовских кораблей, отрабатывавших борьбу с подводной лодкой противника. Корабль подал сигнал SOS. Его причиной стал острый приступ аппендицита у одного из моряков. Оперировать его в корабельных условиях было рискованно, и командир корабля принял беспрецедентное по меркам недавно закончившейся холодной войны решение: всплыть и обратиться за помощью к некогда — а для подводников и поныне — вероятным противникам за помощью. Англичане с помощью вертолета эвакуировали моряка и перевезли его в один из госпиталей. После этого лодка опять погрузилась и ушла. Для натовцев это стало еще одним шоком: искали — не нашли, показалась и снова исчезла. И самое страшное во всем этом, что если бы не времена "разрядки", русский корабль не только мог незаметно следить, но и в любой момент потопить всю морскую группировку, тренирующуюся искать вражеские субмарины.

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Ну а дальше, как говорится, больше. Летом 1996 года стратегическая ракетная подлодка ВМС США USS Tennessee класса Ohio обнаружила, что вблизи территориальных вод США ее эскортирует "Акула". Для американских подводников контакты с русскими субмаринами не новость, но тот факт, что противник так близко подобрался к американским берегам, стал для них полной неожиданностью. В 2012 году сразу две субмарины 971-го проекта были обнаружены в 200-мильной зоне вблизи восточного побережья Канады и США. Но, начав преследование русских, и те и другие их быстро упустили. Как сообщил тогдашний министр обороны Канады Питер Маккей, один из кораблей направился в сторону канадского побережья, второй американцы потеряли: то ли он ушел к Кубе, то ли куда-то еще. Как потом выяснилось, он целый месяц находился в Мексиканском заливе. Позднее американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на ВМС лишь констатировало, что "русские находились не менее двух месяцев у побережья США, представляя реальную угрозу не только военным кораблям, но и береговым объектам, и их никто не мог обезвредить". В 2015 году появилась информация о том, что якобы две "Акулы" у Британских островов вынудили ретироваться американский авианосец USS Theodore Roosevelt. В итоге загнанный в угол морской исполин скрылся в одной из баз королевских ВМС. Британская пресса писала, что визит был несогласованным. В последнее время о подобных громких походах практически ничего не известно. С одной стороны, и "разрядка", а с ней и "свобода слова" в западной прессе закончились, с другой — наши лодки как-то тихо прибились к пирсам в родных базах. В настоящее время в боевом составе 24-й — "звериной" по названиям субмарин — дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ 971-го проекта "Пантера", "Вепрь" и "Гепард". По образу и подобию Не только малая акустическая заметность делает "Акулу" идеальным оружием для подводной войны. Для своего времени внутри ее прочного корпуса удалось установить четыре 650-миллиметровых и четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата с большим запасом торпед и противолодочных управляемых ракет "Водопад". Кроме них корабль имел в боекомплекте 28 крылатых ракет большой дальности РК-55 "Гранат". Машина была создана в начале 70-х годов прошлого века в дубнинском МКБ "Радуга" как аналог американской ракеты BGM-109 Tomahawk. "Гранат" может нести на себе как ядерную, так и обычную боевую часть. Это первая ракета советского и российского флота, которая могла применяться как из-под воды, так и в надводном положении. Единственным и главным ее недостатком была система наведения. Из-за отсутствия достаточной группировки спутников она летела по цифровым картам местности, заложенным в ее вычислительный комплекс. А последние могли быть неточными.

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Ракеты "Гранат" списали. Но дело их не умерло. 14 сентября 2017 года две подводные лодки проекта 636 типа "Варшавянка" Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" из восточной части Средиземного моря нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам запрещенной у нас террористической организации ИГИЛ. Тогда целями стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Согласно сообщению Минобороны, по объектам террористов из подводного положения было выпущено семь ракет, дальность до целей составила от 500 до 670 км. Впрочем, как теперь известно, ракета способна пролететь куда большее расстояние, что и делает ее носитель крайне опасным. По сути, это событие предопределило дальнейшее развитие всего российского флота. Сегодня не спускается на воду ни одного надводного корабля, который не был бы носителем "Калибров". То же происходит в подводном кораблестроении. Лодки 971-го проекта встали на модернизацию. Как говорит главком ВМФ Николай Евменов, она идет параллельно с программой строительства кораблей проекта 885 типа "Ясень". Это означает, что на "старые" подлодки устанавливаются то же оборудование и системы, что и на самые передовые. Что же касается "Ясеня", то речь может идти о новой гидроакустической станции, системе боевого управления, средствах радиоэлектронного подавления, оружии и гребных винтах новой конструкции. Утверждается, что обновленные лодки типа "Тигр" смогут применять подводные дроны. А если учесть унификацию пусковых установок на современных российских кораблях, то в перспективе "Щуки-Б" получат возможность еще и запуска из подводного положения не только дальнобойных "Калибров", но и гиперзвуковых ракет "Циркон". Звери Севера До появления в боевом составе кораблей 885-го проекта типа "Ясень" "Акулы" будут главной ударной силой нашего подплава. Всего на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка "Леопард" вернется в строй в 2021 году, "Тигр" — в 2022-м, "Волк" — в 2023 году. Таким образом, в 2023-м "звери" соберутся почти в полном составе.

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