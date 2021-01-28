"Солнцестояние" по-русски: сериал "Топи"

Главный по антиутопиям в России, писатель Дмитрий Глуховский, после удачного опыта с фильмом "Текст", под который он адаптировал свою книгу, написал первый оригинальный сценарий к сериалу, где он снова обращается к любимому жанру. Хотя, может, и нет.

Пятеро москвичей в сложной жизненной ситуации сбегают из города в чудодейственный монастырь в селе Спас-Прогнание, который обещает решить все их проблемы. Соседствует он с загадочной полузаброшенной деревней Топи. Именно она ловит героев в свои сети и постепенно засасывает их в глубины российской глуши. В первой серии зрителей несколько лихорадочно знакомят с главными действующими лицами: молодым и наглым стартапером Денисом Титовым (Иван Янковский) с опухолью мозга; предприимчивой Катей (Катерина Шпица), которую парень бросил накануне свадьбы; робкой и юной Соней (Анастасия Крылова), сбежавшей с похорон родной сестры; хватким журналистом Максом (Тихон Жизневский), которого уволили с работы; и девушкой Элей (Софья Володчинская), скрывающейся от своих родственников с Кавказа.

Режиссер Владимир Мирзоев нетерпеливо и небрежно строит интродукцию сериала, стремясь, видимо, поскорее справиться с вынужденным прологом и приступить к самому действию. Как только это происходит, ритм шоу успокаивается, и оно с толком и расстановкой ведет героев к неизбежному. Хотя к жанровому единообразию "Топи" так и не придут. Начавшись как драма, они перейдут к исконно российскому сюжету о том, как холеные и оторванные от жизни москвичи сталкиваются с глубинкой. "Это у вас в Москве нефть, а у нас в России какой бизнес? Либо лес валить, либо людей закапывать", — многозначительно отмечает водитель грузовика, вытягивающий машину героев из грязи. И тут вроде как попахивает социалкой и большой метафорой о богатом центре и бедной периферии, но "Топи" тут же накрывает мистика. Монастырь с пятью звездами на "Трипэдвайзере" вроде бы заброшен, как и соседняя деревня, хотя кажется, что нет. Может, это вообще какая-то альтернативная реальность или игра подсознания, а может, и вовсе загробный мир.

Топи возникают перед героями как русифицированная декорация из "Солнцестояния" Ари Астера, и сериал постепенно превращается в герметичный хоррор с классической завязкой, адаптированный под российские реалии. Герои застревают в таинственной деревне, из которой нет выхода, и местные ведут себя странно. Россия в воображении Дмитрия Глуховского предстает как магическая страна с законами, не поддающимися логике, и максимальной концентрацией хтони

Она заглатывает героев постепенно и бесповоротно, ведь, как известно, "если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя". Хотя в процессе может выясниться, что этот экзистенциальный мрак объясняется банальными житейскими вещами. И розовое облако на периферии деревни — не мистическая загадка, а токсичные пары от близлежащего завода.

Разбавляют это несколько мрачное действо психоделические клиповые вставки под музыку Аигел и живые диалоги. Янковский воссоединяется с приглушенным образом заносчивого богача из "Текста", который для пущей демонстрации своей столичности постоянно вставляет в речь англицизмы. Из всего разнообразия ролей молодого актера в этой он наиболее органичен. Не менее естественна самоуверенная героиня Шпицы и голодный до сенсации журналист в исполнении Жизневского. Сериал показывает происходящее с разных перспектив, и у каждого из героев есть возможность высказаться.

Правда, пока (после трех серий) возникает такое ощущение, что сами авторы хотят высказаться сразу и обо всем, поэтому "Топи" напоминают какое-то попурри из всего красивого и непонятного. Это и "развернутая метафора познания России" (по словам Глуховского), и путешествие в подсознание автора, и социальный комментарий. Нет ничего плохого в том, чтобы объединить все это вместе, но у Мерзоева недостает режиссерской хватки для того, чтобы превратить все в стройное художественное произведение. Эксперименты с жанрами — это прекрасно, но есть ли у авторов четкое видение того, зачем они все это делают и что хотят сказать? "Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа".