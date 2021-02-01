Любовь и ненависть на "Сандэнсе": триллер о самоизоляции и "Р#Д" от Бекмамбетова

28 января в Парк-Сити в США начался международный кинофестиваль "Сандэнс". За четыре дня журналистам и зрителям успели показать более десятка картин. Рассказываем о тех, что задаются вопросами о любви и ненависти.
"Розовое облако"
Дебютантка из Бразилии Лули Жербазе в фильме "Розовое облако" рассуждает об обратной стороне тихой семейной жизни, но делает это в такой манере, что первоначальный смысл картины может быть легко утерян из-за ее более чем актуального экстерьера.
Джиованна и Яго — случайные знакомые, которые после ночи друг с другом застревают в квартире из-за загадочного ядовитого облака, убивающего человека за десять секунд. Власти обязывают всех сидеть дома, потому что любой выход на улицу может привести к смерти. В итоге едва знакомым друг с другом героям приходится строить совместный быт в условиях мировой катастрофы. Поначалу все, конечно, думают, что облако скоро исчезнет, но проходят месяцы, годы, и жизнь в изоляции становится нормой. Яго заводит разговор о семье и детях, а Джиованна не хочет жертвовать своей свободой, даже если она ограничена стенами одной квартиры. Однако Яго все-таки берет верх, и женщина оказывается пленницей отношений, в которые вступила по инерции.
"Розовое облако", конечно, не научная фантастика, а драма в необычном сеттинге. Смертельное облако — лишь эффектный художественный прием, который держит героев в максимальном напряжении, а еще позволяет окрашивать картинку в красивый розовый цвет. Маскировать драмы про отношения под антиутопии и триллеры — весьма распространенный прием. Из последнего можно вспомнить остроумное "Гнездо" Шона Дуркина (его, кстати, показывали на прошлогоднем "Сандэнсе") и "Вивариум" с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс.
Режиссера интересует не столько внешняя, сколько внутренняя изоляция. Несмотря на видимую прогрессивность современного общества, женщины по-прежнему остаются заложницами своих репродуктивных функций. Даже в прогрессивных странах женщины иногда рожают детей не потому что им хочется, а потому что так надо. Правда, об этом не принято говорить, ведь женщина априори должна любить и хотеть детей. В итоге даже самые активные и амбициозные матери могут стать пленницами семейного очага, как это и случается с Джиованной. Хотя режиссер не заостряет на этом внимание — на первый план выходит инертность романтических отношений, которые неизбежно превращаются в рутину и вызывают исключительно скуку. Эта мысль, мягко говоря, не нова, но сдержанный стиль "Розового облака" и необычная подача подкупают. Так что у Жербазе есть все шансы перерасти из многообещающей дебютантки в талантливого режиссера.
"Один на дорожку"
Еще один взгляд на романтические отношения, на этот раз мужской, представляет режиссер азиатского хита "Плохой гений" Наттавут (сам он предпочитает прозвище Базз) Пунпирийа из Таиланда. В отличие от Жербазе на его счету два полнометражных фильма, один из которых, "Плохой гений", о школьниках-аферистах стал настоящим кассовым хитом в Азии. Его новая картина "Один на дорожку" (на самом деле точнее было бы перевести "На посошок") — очень эмоциональная и яркая мелодрама о любовных перипетиях и мужской дружбе.
Босс работает в баре в Нью-Йорке. Ну как работает… Скорее флиртует с симпатичными клиентками. Однажды ему звонит его старый друг Уд, говорит о том, что смертельно болен, и просит ему помочь. Босс возвращается в Таиланд, и вместе они отправляются в путешествие по стране, чтобы проститься с бывшими девушками Уда. На самом деле это только первая часть фильма, которая ведет к другой истории. Сюжетных поворотов картины хватило бы если не на полноценный, то уж точно на турецкий мини-сериал.
Наттавута волнуют сердечные проблемы, ну и семейные тоже, впрочем, одних без других не бывает. За два часа мы узнаем все про необычную дружбу Босса и Уда и их пассий, оставивших в жизни двух молодых людей неизгладимый след.
Особенно когда дело касается долгих эмоциональных сцен выяснения отношений. Драма прямо-таки выплескивается с экрана, и скрыться от нее нет никакой возможности. Но зато фильм получился по-карваевски ярким с вездесущим неоном и сочными цветовыми пятнами.
Приглушенные тона и полунамеки — явно не в фаворе у режиссера, и от этого действие фильма несколько комично. Но посыл все равно благородный. По сути, нам два часа рассказывают о том, как герои плохо относились к женщинам и получили за это по шапке. Юмора в картине тоже достаточно, и она, как и "Розовое облако", не лишена обаяния. А также не менее розовых закатов на красивых тайских пляжах.
"Р#Д"
Дебютант Кэри Уильямс под руководством Тимура Бекмамбетова экспериментирует в жанре screen life, который был изобретен российским режиссером и продюсером и активно продвигается им как в России, так и за рубежом. Жанр предполагает, что все действие фильма происходит только на экране компьютеров и телефонов. У самого Бекмамбетова получается снимать в этом формате довольно бодро — несколько лет назад на Берлинале прошла премьера триллера "Профайл", который получил приз зрительских симпатий. В случае же с Уильямсом есть ощущение, что он постоянно хочет вырваться за рамки концепции в объятия традиционного кино.
Режиссер переосмысливает в инновационном жанре старую как мир историю любви Ромео и Джульетты. Баз Лурман в конце девяностых уже осовременивал классическую трагедию Уильяма Шекспира, заполучив согласие Леонардо Ди Каприо на участие в проекте тем, что не заставил его носить обтягивающие лосины и парики. Уильямс идет дальше — мы наблюдаем за зарождением юной любви и ужасной трагедией на экранах мессенджеров, через Instagram и FaceTime. Но влияние фильма Лурмана, вышедшего более двадцати лет назад, все равно ощущается: и в первой сцене знакомства зрителя с Ромео на пляже, и в эксцентричном Меркуцио (Сиддик Сондерсон), через которого проглядывает Меркуцио Хэролда Перрино, и в молодом Тибальте в исполнении Диего Тиноко, который явно вдохновлен бескомпромиссным и страстным героем Джона Легуизамо. Молодых влюбленных играют очаровательные Камерон Энджелс и Франческа Ноэль.
С одной стороны, нет более актуального способа рассказать современную историю любви. Сейчас огромная часть нашей жизни, как не устает повторять Бекмамбетов, происходит в интернете. Изоляция и карантин только усилили присутствие соцсетей и мессенджеров в нашей жизни. Некоторые люди умудряются знакомиться, строить отношения и расставаться, так ни разу и не увидев друг друга в реальной жизни. С этой темой, кстати, заигрывает и Жербазе в "Розовом облаке". Уильямс не ограничивает актеров шекспировским текстом, поэтому в истории современных Ромео и Джульетты мы увидим и сленг, и гифы cо Стэнли из "Офиса".
Но с другой стороны, режиссеру пока не удалось подчинить себе новый жанр, поэтому большую часть экранного времени будет забирать текст. Смотреть, как кто-то переписывается, честно говоря, не очень увлекательно, и обидно, что это отбирает время у харизматичных актеров. Уильямс не всегда знает, как обосновать ту или иную сцену присутствием в ней телефона, и чувствуется, что ему просто хочется взять в руки камеру и ввести в фильм незримого наблюдателя в виде оператора. У него гораздо лучше получается "осовременить" классическое произведение не в визуальном плане, а смысловом. Он говорит о таких интернет-явлениях, как буллинг, зависимость от соцсетей и фейки. А еще решается на немыслимое и меняет сюжет Шекспира. Видимо, в его представлениях современная любовь не заслуживает такой трагической развязки.