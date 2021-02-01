Любовь и ненависть на "Сандэнсе": триллер о самоизоляции и "Р#Д" от Бекмамбетова

28 января в Парк-Сити в США начался международный кинофестиваль "Сандэнс". За четыре дня журналистам и зрителям успели показать более десятка картин. Рассказываем о тех, что задаются вопросами о любви и ненависти. "Розовое облако" Дебютантка из Бразилии Лули Жербазе в фильме "Розовое облако" рассуждает об обратной стороне тихой семейной жизни, но делает это в такой манере, что первоначальный смысл картины может быть легко утерян из-за ее более чем актуального экстерьера.

Описание Кадр из фильма "Розовое облако" © Courtesy of Sundance Institute

Джиованна и Яго — случайные знакомые, которые после ночи друг с другом застревают в квартире из-за загадочного ядовитого облака, убивающего человека за десять секунд. Власти обязывают всех сидеть дома, потому что любой выход на улицу может привести к смерти. В итоге едва знакомым друг с другом героям приходится строить совместный быт в условиях мировой катастрофы. Поначалу все, конечно, думают, что облако скоро исчезнет, но проходят месяцы, годы, и жизнь в изоляции становится нормой. Яго заводит разговор о семье и детях, а Джиованна не хочет жертвовать своей свободой, даже если она ограничена стенами одной квартиры. Однако Яго все-таки берет верх, и женщина оказывается пленницей отношений, в которые вступила по инерции.

Когда наблюдаешь за тем, как герои заказывают доставку еды на дом, с ужасом смотрят любительские видео о столкновениях обезумевших людей, рассуждают о том, как работать остеопатом, не прикасаясь к пациентам, учатся йоге по YouTube и общаются со своими родственниками исключительно по видеосвязи, сложно представить, что Жербазе снимает кино не об изоляции как таковой и не пытается хайпануть на теме пандемии

"Розовое облако", конечно, не научная фантастика, а драма в необычном сеттинге. Смертельное облако — лишь эффектный художественный прием, который держит героев в максимальном напряжении, а еще позволяет окрашивать картинку в красивый розовый цвет. Маскировать драмы про отношения под антиутопии и триллеры — весьма распространенный прием. Из последнего можно вспомнить остроумное "Гнездо" Шона Дуркина (его, кстати, показывали на прошлогоднем "Сандэнсе") и "Вивариум" с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс.

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Режиссера интересует не столько внешняя, сколько внутренняя изоляция. Несмотря на видимую прогрессивность современного общества, женщины по-прежнему остаются заложницами своих репродуктивных функций. Даже в прогрессивных странах женщины иногда рожают детей не потому что им хочется, а потому что так надо. Правда, об этом не принято говорить, ведь женщина априори должна любить и хотеть детей. В итоге даже самые активные и амбициозные матери могут стать пленницами семейного очага, как это и случается с Джиованной. Хотя режиссер не заостряет на этом внимание — на первый план выходит инертность романтических отношений, которые неизбежно превращаются в рутину и вызывают исключительно скуку. Эта мысль, мягко говоря, не нова, но сдержанный стиль "Розового облака" и необычная подача подкупают. Так что у Жербазе есть все шансы перерасти из многообещающей дебютантки в талантливого режиссера. "Один на дорожку" Еще один взгляд на романтические отношения, на этот раз мужской, представляет режиссер азиатского хита "Плохой гений" Наттавут (сам он предпочитает прозвище Базз) Пунпирийа из Таиланда. В отличие от Жербазе на его счету два полнометражных фильма, один из которых, "Плохой гений", о школьниках-аферистах стал настоящим кассовым хитом в Азии. Его новая картина "Один на дорожку" (на самом деле точнее было бы перевести "На посошок") — очень эмоциональная и яркая мелодрама о любовных перипетиях и мужской дружбе.

Описание Кадр из фильма "Один на дорожку" © Courtesy of Sundance Institute

Босс работает в баре в Нью-Йорке. Ну как работает… Скорее флиртует с симпатичными клиентками. Однажды ему звонит его старый друг Уд, говорит о том, что смертельно болен, и просит ему помочь. Босс возвращается в Таиланд, и вместе они отправляются в путешествие по стране, чтобы проститься с бывшими девушками Уда. На самом деле это только первая часть фильма, которая ведет к другой истории. Сюжетных поворотов картины хватило бы если не на полноценный, то уж точно на турецкий мини-сериал. Наттавута волнуют сердечные проблемы, ну и семейные тоже, впрочем, одних без других не бывает. За два часа мы узнаем все про необычную дружбу Босса и Уда и их пассий, оставивших в жизни двух молодых людей неизгладимый след.

Любопытно, что фильм спродюсировал легендарный Вонг Карвай. Если классик гонконгской новой волны отдавал предпочтение атмосфере, а не сюжету, то молодой таец делает ставку на последнее. "Один на дорожку" изобилует эмоциями через край, и его кричащий, намеренно китчевый стиль как бы ироничен, но на самом деле не очень

Особенно когда дело касается долгих эмоциональных сцен выяснения отношений. Драма прямо-таки выплескивается с экрана, и скрыться от нее нет никакой возможности. Но зато фильм получился по-карваевски ярким с вездесущим неоном и сочными цветовыми пятнами. Приглушенные тона и полунамеки — явно не в фаворе у режиссера, и от этого действие фильма несколько комично. Но посыл все равно благородный. По сути, нам два часа рассказывают о том, как герои плохо относились к женщинам и получили за это по шапке. Юмора в картине тоже достаточно, и она, как и "Розовое облако", не лишена обаяния. А также не менее розовых закатов на красивых тайских пляжах. "Р#Д" Дебютант Кэри Уильямс под руководством Тимура Бекмамбетова экспериментирует в жанре screen life, который был изобретен российским режиссером и продюсером и активно продвигается им как в России, так и за рубежом. Жанр предполагает, что все действие фильма происходит только на экране компьютеров и телефонов. У самого Бекмамбетова получается снимать в этом формате довольно бодро — несколько лет назад на Берлинале прошла премьера триллера "Профайл", который получил приз зрительских симпатий. В случае же с Уильямсом есть ощущение, что он постоянно хочет вырваться за рамки концепции в объятия традиционного кино.

Описание Кадр из фильма "R#J" © Charles Murphy/Courtesy of Sundance Institute

Режиссер переосмысливает в инновационном жанре старую как мир историю любви Ромео и Джульетты. Баз Лурман в конце девяностых уже осовременивал классическую трагедию Уильяма Шекспира, заполучив согласие Леонардо Ди Каприо на участие в проекте тем, что не заставил его носить обтягивающие лосины и парики. Уильямс идет дальше — мы наблюдаем за зарождением юной любви и ужасной трагедией на экранах мессенджеров, через Instagram и FaceTime. Но влияние фильма Лурмана, вышедшего более двадцати лет назад, все равно ощущается: и в первой сцене знакомства зрителя с Ромео на пляже, и в эксцентричном Меркуцио (Сиддик Сондерсон), через которого проглядывает Меркуцио Хэролда Перрино, и в молодом Тибальте в исполнении Диего Тиноко, который явно вдохновлен бескомпромиссным и страстным героем Джона Легуизамо. Молодых влюбленных играют очаровательные Камерон Энджелс и Франческа Ноэль.

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