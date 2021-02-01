Сельское наследие Франции станет чувственным

Новый законодательный акт, который сейчас находится на столе французского президента Эмманюэля Макрона, берет под защиту право природы на самобытность. Он продиктован стремлением пересмотреть понятие спокойствия и тишины, легализовав шум от пастушьих колокольчиков, стрекота цикад и движения потоков воды.

Пение петухов и запахи полей давно вызывали во французской глубинке конфликты между коренными сельскими жителями и дачниками. Споры стали множиться с началом пандемии коронавируса и карантинных мер, заставивших горожан устремиться в деревню. ​​​​​​

Эпитафия Морису

До принятия Закона о сенсорном наследии сельской местности, увы, не дожил самый известный французский петух. На протяжении нескольких лет пение Мориса — так уважительно прозвала его хозяйка — не давало покоя соседям. Разгневанные дачники воззвали к правосудию, но проиграли процесс. Юстиция позволила гасконскому петуху петь.

Описание Корин Фессо с петухом Морисом © REUTERS/Regis Duvignau

"Морис был настоящим героем, символом сельской жизни", — вспоминает безутешная Корин Фессо, под окнами которой в саду на острове Олерон ее любимец мирно спит сегодня. Спустя полгода после смерти петуха французские сенаторы простым поднятием руки одобрили без изменений законопроект, который прежде единодушно апробировали их коллеги в Национальном собрании, нижней палате парламента. Вся процедура в Сенате с выступлениями политиков и голосованием заняла полчаса.

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Теперь сельское наследие станет еще и чувственным. По мнению государственного секретаря Жоэля Жиро, представившего законодателям позицию правительства, "это хороший шаг в защиту сельской жизни". Он отметил, что жизнь в деревне "предполагает согласие с некоторыми неудобствами". Докладчик Сената Пьер-Антуан Леви считает, в свою очередь, что новый юридический документ "будет полезным подспорьем местным избранникам в их педагогических и посреднических демаршах". Автором закона стал депутат Пьер Морель-А-Л'Юиссье, городской адвокат, представляющий в парламенте Союз демократов и независимых. Среди предыдущих инициатив законодателя из Окситании — акт о дистанционной работе и билль о саперах-пожарных, принесший ему медаль федерации борцов с огнем и звание почетного капрала. Именно этому 45-летнему политику-центристу французы обязаны тем, что пение петухов и цикад, кваканье лягушек, кряканье уток, запахи конюшен отныне навечно в списке наследия природы.

Новый статус природы Законодатель не считает, что его проект рискует настроить сельское хозяйство против отдыхающих в сельских зонах, где туризм может служить неплохим источником экономического роста. "Нет, мое предложение оставляет для горожан право обжалования решений, а для деревни — возможность эволюции, — заметил он. — Цель заключается в том, чтобы показать, что у природы есть права, есть правила".

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Все началось с жалоб туристов в его департаменте, недовольных тем, что церковные колокола звонят уже с семи часов утра. "Я выступил в социальных сетях и получил огромное число писем от мэров, которые заявили, что увязли в подобных конфликтах", — сообщил он коллегам. В последние годы количество раздоров между коренными и новыми сельскими жителями множилось, и мэрам все чаще приходилось улаживать конфликты, спровоцированные новыми жителями деревни. Число нескончаемых споров достигло 18 тыс. Теперь новый закон войдет в Экологический кодекс республики. В его шестой книге он составит отдельный раздел, посвященный "сенсорному наследию деревни". Запись о пространствах, ресурсах, наземной и морской природной среде будет дополнена словами "включая звуки и запахи, которые их характеризуют".

Отныне они часть общего наследия нации, наряду с пейзажами, качеством воздуха и биоразнообразием. Если сварливые переселенцы будут недовольны стрекотом цикад, им стоит вернуться в города. Заботу об идентификации сельских территорий закон поручает региональным службам инвентаризации наследия. На них возложена миссия изучения и квалификации "культурной самобытности территорий". Власти смогут опираться на эту будущую карту, чтобы гасить конфликты между соседями.

Карта шумов и запахов

Свое мнение высказал и Государственный совет Франции, высший арбитр в спорах по административным делам. Он отметил, что законопроект признает специфику некоторых "шумов и запахов", которые квалифицируются как "неотъемлемая часть сельской жизни". Госсовет счел легитимной цель сохранения биоразнообразия и традиций сельской жизни. Законодатели, считают в Госсовете, основанном еще в эпоху реформ Наполеона, затронули глубокие вопросы, связанные с французской самобытностью и общежитием.

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Может показаться парадоксальным, но шумы и запахи сельской местности получат даже больше защиты, чем сегодня предоставлено в целом нематериальному наследию. Однако есть и трудности применения новых правил на практике. Они связаны с необходимостью точного определения "сенсорного наследия" и его пределов. Новый закон поручает региональным службам инвентаризации культурного наследия миссию по изучению и квалификации "культурной самобытности каждой территории". Каждому департаменту республики предстоит теперь определить наследие своих территорий в зависимости от их особенностей. По утверждению знатоков, цикады поют гораздо меньше в Эльзасе, на востоке страны, чем в департаменте Гар, на юге. Перепись поэтому должна учитываться при продаже земли, чтобы покупатель мог ознакомиться со звуковыми особенностями до того, как подписывать купчую.

Права соседей

По словам депутата, у судьи сегодня нет большого выбора, он выносит приговор, если считает, что шумы носят ненормальный характер. Пока у него не было юридической базы, чтобы заявить, что этот шум или этот запах присущ сельской жизни и составляет часть природной среды. Жаловаться на пение петуха отныне нельзя? Не совсем так. Закон обретет силу после его подписания президентом. Но правительство должно в течение шести месяцев после публикации закона представить парламенту доклад, включать ли в Гражданский кодекс определение раздоров между соседями и следует ли разрабатывать сопутствующие правовые нормы. Парламент, таким образом, вскоре займется и реформой гражданской ответственности.

Согласно Гражданскому кодексу, хозяин домашних животных несет ответственность за причиненный ущерб. Права соседей будут уточнены в отношении шумов в позднее время, межу 22 ч. и 7 ч. В гражданский кодекс могут быть включены новые критерии, которые могли бы использоваться для признания ненормального характера неудобств, причиняемых соседям.

В споре с тенденцией

Как считает известный географ, профессор Университета Пуатье Жан-Луи Йенге, Францию ожидает "перспектива ускоренной эволюции сельских пространств". Деревня, напоминает он, "больше не является уделом одного лишь сельского хозяйства". Вот уже по крайней мере полтора десятилетия сельские территории все больше развивают другие функции, помимо сельскохозяйственного производства. Теперь они связаны также с экологией, отдыхом и проживанием горожан. В сельской местности сегодня действует поэтому много различных пользователей природных пространств, и они будут отстаивать собственные интересы. Как долго новый закон сможет спорить с этой тенденцией?