Сельское наследие Франции станет чувственным

Эпитафия Морису
"Морис был настоящим героем, символом сельской жизни", — вспоминает безутешная Корин Фессо, под окнами которой в саду на острове Олерон ее любимец мирно спит сегодня. Спустя полгода после смерти петуха французские сенаторы простым поднятием руки одобрили без изменений законопроект, который прежде единодушно апробировали их коллеги в Национальном собрании, нижней палате парламента. Вся процедура в Сенате с выступлениями политиков и голосованием заняла полчаса.
Теперь сельское наследие станет еще и чувственным. По мнению государственного секретаря Жоэля Жиро, представившего законодателям позицию правительства, "это хороший шаг в защиту сельской жизни". Он отметил, что жизнь в деревне "предполагает согласие с некоторыми неудобствами". Докладчик Сената Пьер-Антуан Леви считает, в свою очередь, что новый юридический документ "будет полезным подспорьем местным избранникам в их педагогических и посреднических демаршах". Автором закона стал депутат Пьер Морель-А-Л'Юиссье, городской адвокат, представляющий в парламенте Союз демократов и независимых. Среди предыдущих инициатив законодателя из Окситании — акт о дистанционной работе и билль о саперах-пожарных, принесший ему медаль федерации борцов с огнем и звание почетного капрала. Именно этому 45-летнему политику-центристу французы обязаны тем, что пение петухов и цикад, кваканье лягушек, кряканье уток, запахи конюшен отныне навечно в списке наследия природы.
Новый статус природы
Законодатель не считает, что его проект рискует настроить сельское хозяйство против отдыхающих в сельских зонах, где туризм может служить неплохим источником экономического роста. "Нет, мое предложение оставляет для горожан право обжалования решений, а для деревни — возможность эволюции, — заметил он. — Цель заключается в том, чтобы показать, что у природы есть права, есть правила".
Все началось с жалоб туристов в его департаменте, недовольных тем, что церковные колокола звонят уже с семи часов утра. "Я выступил в социальных сетях и получил огромное число писем от мэров, которые заявили, что увязли в подобных конфликтах", — сообщил он коллегам. В последние годы количество раздоров между коренными и новыми сельскими жителями множилось, и мэрам все чаще приходилось улаживать конфликты, спровоцированные новыми жителями деревни. Число нескончаемых споров достигло 18 тыс.
Теперь новый закон войдет в Экологический кодекс республики. В его шестой книге он составит отдельный раздел, посвященный "сенсорному наследию деревни". Запись о пространствах, ресурсах, наземной и морской природной среде будет дополнена словами "включая звуки и запахи, которые их характеризуют".
Карта шумов и запахов
Может показаться парадоксальным, но шумы и запахи сельской местности получат даже больше защиты, чем сегодня предоставлено в целом нематериальному наследию. Однако есть и трудности применения новых правил на практике. Они связаны с необходимостью точного определения "сенсорного наследия" и его пределов. Новый закон поручает региональным службам инвентаризации культурного наследия миссию по изучению и квалификации "культурной самобытности каждой территории". Каждому департаменту республики предстоит теперь определить наследие своих территорий в зависимости от их особенностей. По утверждению знатоков, цикады поют гораздо меньше в Эльзасе, на востоке страны, чем в департаменте Гар, на юге. Перепись поэтому должна учитываться при продаже земли, чтобы покупатель мог ознакомиться со звуковыми особенностями до того, как подписывать купчую.
Права соседей
Согласно Гражданскому кодексу, хозяин домашних животных несет ответственность за причиненный ущерб. Права соседей будут уточнены в отношении шумов в позднее время, межу 22 ч. и 7 ч. В гражданский кодекс могут быть включены новые критерии, которые могли бы использоваться для признания ненормального характера неудобств, причиняемых соседям.