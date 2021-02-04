"Первый маршал". 140 лет со дня рождения Климента Ворошилова

Климент Ворошилов может по праву считаться одним из творцов социализма — пусть не в числе самых первых, таких как Ленин, Сталин или Троцкий, но уж точно в первой дюжине. И в исторической памяти нашего общества его образ прошел эволюцию, характерную для большинства крупных политиков той сложной эпохи — от безмерного восхваления в 30-е годы минувшего века до столь же безмерного охаивания в 90-е годы.

Описание Климент Ворошилов в Харькове, декабрь 1918 года © ТАСС

При Сталине, наряду с культом личности "вождя народов", процветал и "малый культ" народного комиссара (министра) обороны Ворошилова. "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!.." — эти песенные строки в ту эпоху знали все. "Первый маршал" — почти официальный титул Ворошилова в советской пропаганде тех лет. Один из главных создателей и руководителей могучей Красной армии, ближайший соратник вождя — вот образ бывшего шахтера и слесаря в ту эпоху. Не зря в сталинском СССР многие миллионы людей с гордостью носили почетный и желанный значок "Ворошиловского стрелка"… После Сталина "малый культ личности" Ворошилова поблек, но его вполне сусальный образ прочно оставался в пантеоне основателей советского государства. С распадом СССР маятник исторической памяти качнуло в другую сторону — бывший "первый маршал" стал виновником поражений и репрессий. То, что раньше было плюсом, стало минусом. Выходец из народных низов, ставший маршалом слесарь — в советское время это было составной частью парадного образа, но в постсоветское превратилось в синоним неграмотного назначенца, занявшего ответственный пост. Непростой слесарь Будущий "первый маршал" все же не был выходцем из самых социальных низов, как то любила подчеркивать советская пропаганда. В современных понятиях родившийся 4 февраля 1881 года Климент Ефремович Ворошилов являлся, скорее, представителем middle class, пусть и самого нижнего среза. Его отец был путевым обходчиком на железной дороге — вполне "средний класс" по меркам миллионов безграмотных крестьян на закате XIX века.

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Ворошилову повезло получить и неплохое начальное образование по меркам той эпохи, а с первым учителем ему повезло по меркам всех эпох. Семен Рыжков, преподаватель земской школы, у которого приобрел страсть к чтению юный Ворошилов, еще при царе станет оппозиционным депутатом Государственной думы, после революций 1917 года будет противником большевиков, окажется в эмиграции за границей. Но даже в сталинские годы маршал Ворошилов, по свидетельству очевидцев, будет не раз теплым словом вспоминать антисоветского эмигранта, своего первого учителя… Трудовую биографию молодой Клим Ворошилов начинал на заводе, который сегодня называется Алчевский металлургический комбинат, — это название последние годы не раз мелькало в новостях, связанных с недавними боевыми действиями на Донбассе. Ворошилов ведь родился и вырос именно в промышленном Донецком бассейне — напомним, что город Луганск именно поэтому в советское время назывался Ворошиловград, в честь "первого маршала" СССР. Но вернемся к трудовой биографии нашего героя. Слесарь — в советское время это считалось почетно и народно. В постсоветское, наоборот, — воспринималось чем-то слишком низким, почти синонимом малограмотности, по крайней мере, для уровня одного из руководителей государства. Однако стоит пояснить, что для начала XX века слесарь это далеко не самая массовая и весьма "продвинутая" профессия, требовавшая умений и навыков, которые тогда были еще недоступны большинству населения. Более того, если вдаваться в детали начальной биографии Ворошилова, то увидим, что работал он "слесарем электроцеха" — для той эпохи это вообще хай-тек, высокие технологии. Если уж проводить параллели с современностью, то профессия Ворошилова по уровню сложности, квалификации и оплаты труда примерно соответствует работе современных программистов. Так что "слесарь" был непростой и по меркам своей эпохи вполне грамотный. Именно высокая и востребованная тогда квалификация позволяла молодому Ворошилову совмещать работу на донецких заводах с активной оппозиционной деятельностью. Донбасс более века назад был одним из эпицентров рабочих волнений. И накануне первой русской революции, в 1904 году, в Луганске Климент Ворошилов вступает в нелегальную партию большевиков.

Описание Владимир Ленин и Климент Ворошилов в Москве, 1921 год © ТАСС

До 1917 года он переживет и многочисленные аресты и ссылки в Приполярье. Но, благодаря той же оппозиционной деятельности, как делегат партийных съездов большевиков побывает в Стокгольме и Лондоне, лично познакомится с Горьким (не говоря уже о Ленине, Сталине и иных лидерах грядущей социалистической революции). Словом, только в снобистских предрассудках конца XX века "слесарь" это тот, кто чинит раковины и унитазы, потому что плохо учился в школе и не учился в университетах. Но в эпоху столетней давности были и такие весьма продвинутые слесари, как Ворошилов. Неслучайно на всех дореволюционных фото молодой революционер и хорошо зарабатывающий представитель трудового класса выглядит весьма импозантно — модный пиджак, галстук, воротник с отворотами, почти денди. Позже язвительный Троцкий будет вспоминать о нем: "Хотя Ворошилов был из луганских рабочих, из привилегированной верхушки, но по всем своим повадкам он всегда больше напоминал хозяйчика, чем пролетария…" Из слесаря в маршалы Еще Наполеон говорил, что "каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл". К маршалу Ворошилову эта мудрость не относится — солдатом он не был ни дня. Но, как ни странно, это не умаляет его военных заслуг перед той политической силой, убежденным сторонником которой он был. Защищать социалистическую революцию с оружием в руках Климент Ворошилов начал весной 1918 года. К тому времени он поучаствовал в октябрьском перевороте в Петрограде и даже стал депутатом Учредительного собрания. Когда Украину и Донбасс заняли германские и австрийские войска, наспех созданный рабочий отряд под командованием Ворошилова с боями отступил из Луганска к Царицыну (будущему Сталинграду, ныне Волгограду). Не вдаваясь в детали, скажем, что то отступление под натиском немцев через мятежные казачьи станицы было настоящим вестерном — и бывший слесарь Ворошилов проявил себя как толковый, а главное лично храбрый "полевой командир". Последующие годы гражданской войны это лишь подтвердили. Нет, гениальным или великим полководцем Климент Ворошилов не был, но он оказался хорошим организатором, способным эффективно работать в смертельном хаосе междоусобицы.

Описание Климент Ворошилов, Иосиф Сталин и Михаил Калинин © Bettmann/Contributor/Getty images

Именно в Царицыне летом 1918 года судьба навсегда свела его со Сталиным. Ранее знакомые по большевистскому подполью, они именно там и тогда стали единой командой — с тех пор Ворошилов был одним из самых преданных сторонников и проводников политики сталинизма. Это предопределило и то, что вскоре по окончании гражданской войны бывший слесарь возглавил все военное ведомство СССР. На этом посту он сменил умершего Фрунзе — при этом Ворошилов усыновил и воспитал двоих детей покойного красного полководца. Тимур Фрунзе, приемный сын Ворошилова, станет военным летчиком и погибнет в бою в 1942 году… Полтора десятилетия накануне Второй мировой войны Ворошилов возглавлял военное ведомство. Когда в 1935 году ввели отмененные революцией персональные воинские звания, бывший луганский пролетарий получил маршальский чин в первой пятерке, наряду с самыми прославленными полководцами гражданской войны. Среди всех маршалов СССР именно он занимал самый высокий армейский пост, к тому же, являясь членом ЦК ВКП(б), был одним из руководителей правящей партии — словом, в советской пропаганде Ворошилов сразу и надолго стал "первым маршалом". Из первой пятерки маршалов трое не пережили то, что позже назовут сталинскими репрессиями. Но именно в 30-е годы армия гражданской войны превратилась в современные вооруженные силы. Позже, на исходе XX века, Ворошилова вместе с Буденным (вторым выжившим из пяти первых маршалов) нередко изображали отсталыми "кавалеристами", узколобыми противниками нововведений. При углублении в детали такая картина оказывается несостоятельной — да и невозможно столь масштабное и активное перевооружение под руководством противника новизны.

Описание Климент Ворошилов и Семен Буденный принимают парад на Красной площади, 1932 год © ТАСС

Ворошилов, некогда продвинутый слесарь, вполне понимал и ценил значение новейшей техники. Однако с осторожностью относился к наполеоновским планам в этой сфере. Архивы сохранили следы его жарких дискуссий с Тухачевским, маршалом, не пережившим 30-е... Ворошилов призывал не обольщаться слишком красивыми и смелыми техническими замыслами, которые могла не потянуть едва начавшая индустриализацию советская экономика: "Хорошо иметь наилучшую технику, нужно делать все, что в наших силах, даже сверх наших сил, чтобы эту технику получить. Но ежели ее нет, нужно пользоваться всем, что есть в наличности, но пользоваться уже по-настоящему, умело…" Как "первый маршал", как один из ближайшего сталинского окружения, Климент Ворошилов ответственен за все успехи и неудачи, за все достижения и преступления той великой эпохи. Но отдельно среди его забытых ныне успехов накануне Великой Отечественной войны отметим массовое движение ворошиловских стрелков — более 6 миллионов юношей и девушек прошли начальную военную подготовку, чтобы иметь право носить почетный значок с фамилией бывшего слесаря. Скажем прямо, ворошиловские стрелки — один из немногих примеров эффективной молодежной политики за всю нашу историю! Первый контрудар Трагические поражения 1941 года навсегда и заслуженно оставили тень на исторической памяти Ворошилова. "Первого маршала" нет среди маршалов Победы. И все же роль луганского слесаря в Великой Отечественной войне требует прояснения. До сих пор бытуют мифы, как осенью того рокового года, первого года войны, Ворошилов, не справившись с командованием, якобы от отчаяния лично водил бойцов в контратаки… Документы и свидетельства очевидцев опровергают этот миф — вместо беготни в атаку, бессмысленной для командующего фронтами, имеем факт присутствия маршала Ворошилова на наблюдательном пункте непосредственно у линии фронта во время контратаки бригады морских пехотинцев на южных подступах к уже окруженному врагом Ленинграду. Да и в целом результаты фронтового командования в исполнении Ворошилова как минимум неоднозначны.

С июля 1941 года "первый маршал" возглавлял Северо-Западное направление советских фронтов. Этот пост он принял в разгар кризиса, уже после того как наши войска потерпели поражение в приграничных битвах. Ворошилов сумел не только сохранить управление разгромленными войсками, но и провести один из первых успешных контрударов по наступающему врагу. Контрудар под Сольцами (городок в Новгородской области) известен меньше, чем знаменитый контрудар Жукова под Вязьмой, — однако он сумел не только временно задержать немцев, рвущихся к Ленинграду, но и дал в руки советскому командованию уникальные трофеи. Как пишет Алексей Исаев, один из ныне ведущих военных историков Великой Отечественной войны: "Под Сольцами была захвачена немецкая документация по использованию танковых войск... Эти документы стали для советских штабистов "ключиком" к тайнам использования немцами подвижных соединений". Заметим, что к началу войны Ворошилов разменял седьмой десяток лет и по меркам той эпохи считался уже весьма пожилым человеком. Это еще одна причина, почему "первого маршала" нет среди маршалов Победы — страшное напряжение мировой войны в итоге вытянули полководцы на поколение младше, такие как Жуков или Рокоссовский. Но даже на вторых ролях "первый маршал" провел впечатляющую работу. Повторим — он не был великим полководцем, но явно был хорошим организатором. Именно Ворошилов руководил созданием и подготовкой резервных армий, которые пошли в контрнаступление в 1943 году. Он же занимался выполнением множества внешне незаметных, но важных задач, например, руководил "Трофейным комитетом", органом, ответственным за наиболее рациональное использование захваченной вражеской техники.

Описание Георгий Жуков, Климент Ворошилов и Николай Воронов осматривают трофейное немецкое вооружение, 1943 год © Art Media/Print Collector/Getty Images

Пришлось "первому маршалу" во время войны потрудиться и на дипломатическом поприще, прежде ему мало знакомом. На первой конференции союзников по антигитлеровской коалиции, прошедшей в Москве осенью 1941 года, СССР представляли именно Сталин и Ворошилов. Все последующие периоды военного лихолетья для бывшего слесаря выглядят не менее впечатляюще. Возьмем, например, конец 1943 года. В октябре он участвует в Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Англии — союзники создают Европейскую консультативную комиссию, куда представителем нашей страны входит именно Ворошилов. Задача комиссии — совместная выработка условий капитуляции гитлеровской Германии. В ноябре Ворошилов участвует в знаменитой Тегеранской конференции, на которой впервые встретились главы трех стран антигитлеровской коалиции. В иранской столице советский маршал согласовывает с западными военными условия и сроки открытия второго фронта в наступающем 1944 году. В декабре, сразу по возвращении из Тегерана, маршал Ворошилов как представитель ставки главнокомандующего отправляется на фронт, на Керченский полуостров, — дипломатические приемы вновь сменяют окопы и штабные землянки. Там, под Керчью, готовят общее наступление, готовятся освободить Крым… Из маршалов в "президенты" В 1941–45 годах Ворошилов постоянно бывал на фронтах как полномочный представитель ставки. От пуль и бомб не прятался — сохранились свидетельства, как рядом с ним, на наблюдательных пунктах непосредственно у передовых окопов, под обстрелом погибали штабные офицеры. "Первого маршала" при жизни и после смерти упрекали во многом, но только не в отсутствии личной храбрости. Великую Отечественную войну Ворошилов закончил в должности начальника совместной советско-англо-американский контрольной комиссии в Венгрии. Фактически несколько лет, вплоть до 1947 года, бывший донецкий слесарь руководил этой немаленькой центрально-европейской страной. Вплоть до смерти Сталина маршал Ворошилов был одним из его заместителей в Совмине (правительстве) СССР. И, по свидетельствам архивных документов, он оказывался одним из немногих, кто мог спорить с советским лидером. Впрочем, это неудивительно — они были лично знакомы почти полвека, впервые повстречавшись задолго до революции. После смерти Сталина, с марта 1953 года, именно Ворошилов стал Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Хотя всем в стране руководила коммунистическая партия, но с точки зрения международных отношений именно этот парламентский пост являлся главным и первым в советском государстве. Так что за рубежом Ворошилова в те годы нередко считали "президентом" СССР. Бывшему слесарю и первому маршалу тогда пришлось неоднократно побывать с государственными визитами во многих странах мира. И, судя по ряду свидетельств очевидцев, старик Ворошилов даже тогда сохранил многие убеждения революционной юности. Весной 1957 года, после посещения скромной резиденции главы социалистического Вьетнама, по сути, крестьянской хижины под пальмами, Ворошилов в сердцах бросил секретарям: "Как же мы выглядим в глазах Хо Ши Мина в Москве, в Кремле, в особняках, дачах. Будь все проклято…"

Описание Хо Ши Мин и Климент Ворошилов во Вьетнаме, 1957 год © Алексей Стужин/ТАСС