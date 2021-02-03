Пандемия в Португалии: как третья волна накрыла республику

Португалия больше не является "образцовым учеником" в борьбе с пандемией. Если во время первой волны нового коронавируса некоторые даже ставили республику в пример с точки зрения ее способности сдерживать распространение инфекции, то теперь страна занимает лидирующие в мире позиции по количеству новых инфицированных и умерших на миллион жителей.

Согласно данным местных властей, в Португалии, где проживает более 10 млн человек, было выявлено около 731,8 тыс. заболевших, свыше 13 тыс. пациентов скончались. В последние недели в стране неоднократно был зафиксирован антирекорд как суточного прироста числа инфицированных, так и суточный максимум смертей из-за коронавируса.

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Чтобы понять, насколько сильно ухудшилась ситуация с распространением инфекции в стране, можно посмотреть на такие цифры. Если в апреле прошлого года в разгар первой волны пандемии в Португалии число выявляемых за день заболевших лишь один раз превысило 1 тыс., то в январе этого года данный показатель достигал 15 тыс.​ Кроме того, лишь за первый месяц текущего года из-за последствий коронавирусной инфекции в республике скончалось примерно столько же заболевших, сколько за все остальное время распространения ковида в стране. Больницы в разных частях страны оказались в критической ситуации. Особенно непростая обстановка сложилась в регионе Лиссабона, на который приходится половина всех случаев заражения в государстве. Из-за нехватки больничных коек власти были вынуждены открыть полевые госпитали, а также направить ряд пациентов на португальские острова. Обсуждалась возможность и того, чтобы перевести часть заболевших на лечение в другие страны. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза признал, что республика "переживает самый сложный момент пандемии". Глава государства призвал жителей страны быть готовыми к тому, что ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, продлятся дольше, чем ожидалось. Рождество и "британский" штамм Главный вопрос заключается в том, почему же ситуация с ковидом в Португалии так стремительно ухудшилась в последнее время. Специалисты в области здравоохранения объясняют такой сценарий несколькими факторами, в том числе ослаблением санитарных мер во время Рождества и распространением "британского" штамма коронавируса. До новогодних праздников ситуация не была столь критичной. В этой связи некоторые эксперты полагают, что Рождество, которое традиционно сопровождается встречами в кругу друзей и родных, сыграло свою роль в усугублении обстановки в республике. Ограничительные меры, которые действовали до Рождества, были заметно ослаблены. Так, португальцы могли передвигаться по стране, было отложено наступление комендантского часа. Помимо этого, жители страны уже в значительной степени устали от пандемии, из-за чего некоторые могли ослабить бдительность и расслабиться во время праздников.

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Похожей точки зрения придерживается директор Национальной школы общественного здравоохранения Лиссабонского университета Нова Карла Нунеш. По ее мнению, португальцы "были очень ответственны [весной прошлого года во время первой волны пандемии], потому что были в панике из-за того, что происходило в Испании и Италии". "Люди были готовы лишиться того, чего нужно, потому что было либо так, либо смерть, — заявила Нунеш новостному порталу BBC Mundo. — Этого восприятия уже нет". Другим фактором, который поспособствовал ухудшению ситуации, мог стать "британский" штамм коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. Во время рождественских праздников в республику возвращаются многие португальцы, проживающие в Соединенном Королевстве, а также прибывают британцы, у которых есть дома в Португалии. По данным властей, сейчас примерно треть новых случаев заражения COVID-19 в республике может приходиться на "британский" штамм. В столичном регионе этот показатель может составлять 50%. "Если бы мы своевременно знали о существовании британского варианта [коронавируса], конечно, список мер, которые были определены на Рождество, был бы другим", — заверил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Заявление главы правительства вызвало некоторую полемику в стране, учитывая, что о новом штамме было известно до начала праздников. Хотя некоторые страны решили приостановить пассажирское сообщение с Великобританией, власти республики приняли менее жесткие меры. Так, в Португалию был разрешен въезд гражданам страны, а также обладателям вида на жительство. По прибытии путешественники должны были предоставить отрицательный тест на коронавирус. Карантинные меры В настоящее время в Португалии действует режим чрезвычайного положения, который предусматривает целый ряд ограничительных мер, направленных на сдерживание пандемии. Жители страны не должны без необходимости покидать дома. В частности, португальцам можно выходить на улицу за покупками товаров первой необходимости, посещать врача, оказывать помощь пожилым людям, заниматься спортом на свежем воздухе по одному, совершать непродолжительные прогулки. Также можно посещать рабочие места, если нет возможности делать это в удаленном режиме. Рестораны и кафе работают лишь для того, чтобы готовить еду навынос, закрыты спортзалы, различные культурные учреждения. Власти также решили усилить полицейский контроль за соблюдением данных мер. С 22 января правительство страны распорядилось закрыть образовательные учреждения.

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