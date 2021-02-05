Один в поле воин. Почему Евросоюз отказался охранять границы Венгрии

О масштабе помощи Frontex на венгерско-сербском направлении можно судить по числу задействованных там сотрудников — порядка двух десятков человек. В их задачу входила поддержка венгерских полицейских. И хотя в самом пограничном агентстве заявили о готовности вернуться к выполнению мандата в случае исправления Венгрией нарушений европейских норм, в Будапеште заявили, что самостоятельно справятся с охраной внешней границы.

Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex заявило о приостановке совместной с Венгрией операции по охране венгерско-сербской границы. Это решение стало следствием вердикта суда Европейского союза, который потребовал от Будапешта изменить правила обращения с нелегальными мигрантами в соответствии с нормами Европейского сообщества: разрешить подавать им заявление на получение убежища на территории Венгрии и не выдворять их обратно в пограничную зону в сторону Сербии, то есть за пределы Евросоюза.

Так, официальный представитель правительства Золтан Ковач назвал уход Frontex демонстрацией желания чиновников в Брюсселе лишить Венгрию и без того мизерной помощи в охране рубежей Евросоюза. "Венгрия не будет поддаваться давлению промиграционных сил. Мы продолжим защищать венгерский народ, страну и границы ЕС", — прокомментировал ситуацию Ковач.

Формальной причиной ухода Frontex называется постановление суда о несоблюдении Венгрией прав нелегальных мигрантов, однако скрытым поводом для такого шага мог быть и репутационный риск пограничного агентства. Еще в 2020 году в адрес европейских пограничников звучали скандальные обвинения в их причастности к насильному вытеснению нелегалов в открытое море в районе морской границы между Грецией и Турцией. На этом фоне руководство Frontex вряд ли заинтересовано в появлении лишнего повода у правозащитников для информационного давления из-за продолжения совместных операций с Венгрией, которую отдельные европейцы и без судебных решений привыкли считать "трудным ребенком" Евросоюза за ее неуступчивую миграционную политику.

Венгерский блокпост

Венгрия еще на заре миграционного кризиса в 2015 году стала транзитной страной для тысяч мигрантов, которые ехали с Ближнего Востока и из Африки через Балканы в Западную Европу. В Будапеште сразу же предостерегли, что вместе с нелегалами могут следовать боевики террористических организаций, поэтому венгры организовали строгий контроль за миграционными потоками, построили забор на южной границе и впоследствии вообще прекратили пускать к себе нелегальных мигрантов.

Результат экстренных мер не заставил себя ждать. Усилия Венгрии способствовали прекращению бесконтрольных миграционных потоков в страны Европейского сообщества. Все это привело к закрытию западного балканского миграционного маршрута в 2016 году, который, правда, по-прежнему остается лазейкой для нелегалов, пользующихся услугами незаконных перевозчиков. В частности, по сообщениям венгерской полиции, контрабандисты освоили изощренный способ незаконной переправки нелегалов в Евросоюз через подземные тоннели под сербско-венгерской границей.

Советник премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности Дьёрдь Баконди отмечал, что за один только 2020 год венгерская полиция задержала почти 45 500 нелегальных мигрантов на границе и возбудила 455 уголовных дел против контрабандистов. Полицейские при этом успевают оказывать помощь другим странам в патрулировании границы, например в Северной Македонии, которая также лежит на миграционном маршруте через Западные Балканы. В совокупности официальный Будапешт потратил €1,6 млрд на меры по охране границы с 2015 года. И ЕС, как утверждается, пока не помог покрыть хотя бы 1% этих расходов.

Миграционные "кошки-мышки"

Консервативное венгерское правительство в 2017 году подкрепило свои действия законом о принудительном содержании нелегальных мигрантов — за исключением детей младше 14 лет — в закрытых транзитных зонах на венгерско-сербской границе, пока миграционная служба не вынесет решение об их прошении на убежище. Для размещения нелегалов были подготовлены специальные жилые контейнеры, из-за которых Европейский суд по правам человека предъявил Будапешту претензии в связи с условиями содержания людей в таких лагерях.