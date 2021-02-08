Крестовый поход против современной критики: фильм "Малькольм и Мари"

Можно сказать, что новый фильм создателя сериала "Эйфория" Сэма Левинсона — ребенок ограничений, которые испытал весь мир в прошлом году и в той или иной мере продолжает испытывать. Съемки "Эйфории" пришлось приостановить из-за пандемии, и тогда Левинсон решил придумать какой-нибудь камерный фильм. И в итоге надумал психологическую драму с участием всего двух актеров — Зендеи и Джона Дэвида Вашингтона. Благодаря этим двум восходящим звездам за права на фильм велась настоящая борьба, выигранная Netflix, который выкупил их за баснословные $30 млн.

Описание Кадр из фильма "Малькольм и Мари" © NETFLIX

Молодые и красивые Малькольм и Мари возвращаются в не менее красивый, фотогеничный дом, окруженный молчаливой природой, после невероятно успешной премьеры нового фильма Малькольма. "Новый Спайк Ли или Барри Дженкинс", как успевают прозвать героя белые критики, готов праздновать лучшую ночь в его жизни, но Мари чем-то недовольна и направляет свое скрытое раздражение на приготовление макарон с сыром. Пройдет совсем немного времени, когда Малькольм поймет, что его триумф не приносит Мари радости, и как только он спросит, в чем дело, откроется ящик Пандоры, который не удастся закрыть до глубокой ночи.

Фильм снят в драматическом черно-белом. Камера Марцеля Рева кружит за прозрачными стенами дома и создает ощущение легкости и воздушности, несмотря на ограниченность пространства. Смотреть на героев в такой обстановке более чем приятно и тем любопытнее наблюдать, как при малейшем давлении из всей этой красоты вылезает нечто безобразное

Левинсон использует картину как возможность свести личные счеты с кинокритиками. Малькольм усмехается их скрытому расизму из-за того, что они сравнивают его только с черными режиссерами, и сетует на то, что из-за его цвета кожи общественность ждет от него только политические фильмы. Замечания героя по поводу критики не блещут оригинальностью и зачастую не соответствуют пылкости и зашкаливающей эмоциональности Вашингтона. Актер явно отыгрывается за недавний "Довод", где он играет более или менее кирпич. Да, критики самовлюбленные и далеко не всегда остроумные существа, которые зачастую ищут смыслы там, где их нет, но разве это для кого-то откровение?

Описание Кадр из фильма "Малькольм и Мари" © NETFLIX

Из-за подобной позиции режиссера писать рецензию на "Малькольма и Мари" неудобно, потому что невольно становишься участником метанарратива, критикуя критику о критике. Из этой игры сложно выйти победителем, потому что любой отзыв, негативный или позитивный, будет воспринят как подтверждение слов режиссера. Левинсон устами своего героя критикует политическую ангажированность американских журналистов и как бы шутливо проходится по woke culture, утверждая, что далеко не все намерения автора можно объяснить его расой и происхождением. Может, и так, но позиция Левинсона осторожна — он заранее ограждает себя от обвинений в том, что белый режиссер снимает фильм о чернокожем и выражает через него свою позицию. Это американской критике точно не понравится, тем более некоторые из авторов уважаемых изданий занялись солипсизмом, в котором Малькольм обвиняет Мари, и нашли в фильме явные намеки на себя. Я думаю, всех их спасла бы толика самоиронии.

Описание Кадр из фильма "Малькольм и Мари" © NETFLIX