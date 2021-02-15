Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой

Внешне нейтральная, открытая для туристов Норвегия, похоже, готовится к военному противостоянию с Россией. Норвежские военные не готовы перейти почти 198 километров нашей совместной сухопутной границы, но вместе с политиками сделали все возможное, чтобы она не отделяла страну от глобального участия в мировом военном конфликте. Вслед за Польшей и Прибалтикой страна согласилась разместить на своей территории американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. С авиабазы Эрланн они смогут быстрее достигать "рубежа сдерживания" Москвы в Арктическом регионе.

Описание Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer © Jette Carr via ABACAPRESS.COM/REUTERS

За две недели до этого глава МИД России Сергей Лавров предупредил министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде о том, что военная активность Осло и продвижение НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион. "Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами", — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Атака легкой кавалерии Lancer в переводе на русский — воин-улан. Это вид легкой кавалерии времен Наполеоновских войн, вооруженный пиками, саблями и пистолетами. Налет на противника таких частей, как и гусар, был стремителен и молниеносен. Собственно, по их подобию впоследствии и создавалась 1-я Конная армия Семена Буденного, предопределившая разгром Белого движения на юге России. Впрочем, что до американских "Улан", то речь, конечно, о другом. B-1 Lancer создавался компанией Rockwell International в начале 80-х годов прошлого века как стратегический носитель ядерного оружия. Его и по внешнему виду, и по возможностям сравнивают с российским Ту-160, неофициально прозванным "Белым лебедем". При внешней похожести американец традиционно покрашен в черный, наш в белый цвет.

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На волне международной разрядки и существования договоров СНВ-1, 2, 3 "Уланы" вроде как были переоборудованы для несения нестратегического ядерного оружия. На их борту размещены крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) для ударов по наземным целям и противокорабельные AGM-158C (LRASM). Комбинацию B-1B — JASSM впервые опробовали в Сирии 14 апреля 2018 года, причем не на орудующих там террористах, а объектах правящего правительства в Дамаске. Теперь с помощью этого вооружения американцы, по их же словам, рассчитывают "держать в страхе" корабли и базы Северного флота России. Собственно, ничего сверхъестественного. Наши Ту-160 также перевоплотились из Grim Reaper, "Мрачного жнеца", резерва советского Верховного командования "по добиванию выживших в ядерном апокалипсисе", во вполне респектабельный бомбардировщик, предназначенный для нанесения точечных ударов по базам и объектам террористов по всему миру. Их оснастили современными крылатыми ракетами большой дальности полета Х-555 и Х-101. В отличие от предшественницы Х-55 на них нет атомной боеголовки, а значит, ей можно "безопасно" в рамках международных приличий пользоваться по своему усмотрению. Это, собственно, наши Воздушно-космические силы неоднократно показали в ходе стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Треска по-норвежски Со времен Второй мировой войны Осло традиционно дистанцировался от любой военной активности. Да, на территории страны есть американский радар слежения за ракетными пусками Globus в городке Варде. Но и у нас под Мурманском есть своя РЛС дальнего обнаружения ракетных пусков "Воронеж". Она одна из самых новых и развернута под Оленегорском. До Норвегии далековато, но ее радар сканирует пространство на расстоянии до 6 тыс. км, так что видит и американский берег. Ну да, у них есть еще "вечный раздражитель" научно-исследовательское судно, а по факту радиоэлектронный разведчик корабль Marjata. Он появляется каждый раз, как наш Северный флот выходит в море. В былые годы с судна можно было даже получить отличные фото для личного альбома — как я ходил в море или для публикации в газете. Недавно норвежцы расконсервировали подземную базу атомных подводных лодок времен холодной войны Olavsvern на севере Норвегии. Она всего в 350 км от границы с Россией. Ее предполагается использовать для базирования американских подлодок. Об этом сообщала норвежская вещательная корпорация NRK. По информации журналистов, высокопоставленные американские военные несколько недель неоднократно посещали объект. В итоге Минобороны Норвегии одобрило соглашение, которое позволит вооруженным силам страны и военным США, как союзникам по НАТО, использовать базу.

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Забавно, что Olavsvern был закрыт в 2002 году на волне "всеобщей разрядки". Объект представляет собой огромный подземный комплекс, высеченный внутри горы на уровне моря недалеко от северного города Тромсё в устье глубоководного фьорда. В нем под почти 300 м скальной породы располагались причалы для обслуживания и ремонта подлодок, склады, хранилища и жилые помещения. Всего под помещения, находящиеся под землей, было отведено 25 тыс. кв. м. Базу строили по решению НАТО во времена холодной войны в 60-е годы прошлого века. Она использовалась в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан вблизи границ СССР. В 2011 году база была выставлена на продажу правительством Норвегии и продана за €4,4 млн бизнесмену по имени Гуннар Вильгельмсен, который сдал ее в аренду российским научно-исследовательским судам. Сегодня приоритет изменился. Пять дней искупления На днях не менее близкая и "дружественная" страна Польша провела командно-штабные учения по отражению российской военной агрессии "Зима-20". По информации издания Interia, в штабных учениях приняли участие несколько тысяч офицеров. При моделировании военной операции, помимо существующей техники, учитывалось новейшее вооружение, которое еще даже не поступило в польскую армию: американские зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевые истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Все это не простое оружие. Потенциально оно может применять ядерные боеприпасы. Согласно плану маневров, польская армия должна была принять удар с восточного фланга и держать оборону 22 дня, однако "условный противник" сумел окружить Варшаву уже на четвертый день. При этом Люблин и Белосток были сданы сразу без боя. Командиры отдельных дивизий были шокированы, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны, пишет газета Super Express.

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На пятый день смоделированного конфликта противник находился на линии Вислы, вел бои за Варшаву. Стратегические порты страны были заблокированы или захвачены, авиация и флот прекратили свое существование, передовые подразделения польской армии к востоку от Вислы потеряли от 60 до 80% личного состава, несмотря на поддержку НАТО. Ситуация для Польши оказалась хуже, чем в 1939 году, когда она стала жертвой советско-германского пакта Молотова — Риббентропа. Забавно, что накануне "битвы" за "независимость" мало кому известное издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), обнародовало концепцию внезапного удара Североатлантического альянса по Калининградской области. Согласно публикации, речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных нести ядерные боеголовки ракетного комплекса "Искандер" кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, а также зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Целью всей этой операции было "обеспечение безопасности в странах Балтии и Сувалкинском коридоре". Зачем вам это НАТО В 1944 году СССР освободил север Норвегии от оккупации нацистской Германией. Всего через четыре месяца советские войска покинули территорию страны, без каких-либо контрибуций и политических обязательств. Этот момент очень хорошо понял выдвиженец рабочей партии, три срока прослуживший премьер-министром страны, а ныне почитаемый как выдающийся лидер и еще при жизни прозванный "отцом нации", Эйнар Герхардсен. Сутью его идеологии было неразмещение иностранных войск на норвежской земле в мирное время и непредоставление права партнерам по НАТО складировать на ее территории ядерное оружие. Претворение в жизнь его политики нашло отражение в том, что американцы были вынуждены убрать с норвежских аэродромов атомные бомбардировщики B-47. Сегодняшний премьер-министр Эрна Сульберг с легкостью перечеркнула многолетние усилия предыдущих руководителей страны, старавшихся проводить более взвешенный курс, по возможности дистанцируясь от опасности прямого вовлечения в военный конфликт. В том числе и между ядерными государствами. В прошлом году Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Это документ стратегического планирования.

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