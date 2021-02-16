Революционный для страны грузовик: легендарному "Камазу" — 45 лет

Как водится, к очередному, XXV съезду КПСС все отрасли народного хозяйства, все предприятия должны были сделать какой-то важный подарок, отчитаться о великих свершениях. И один из самых значимых "подарков партии" в том году сделали автостроители: 16 февраля 1976 года в Набережных Челнах собрали первый серийный автомобиль "Камаз". Рассказывают, что первоначально водители приняли незнакомую машину с осторожностью — впрочем, как любую новинку. Но вскоре выносливый, надежный, удобный, комфортабельный (конечно, по меркам тех лет) грузовик полюбили. Он даже получил от шоферов вполне уважительное прозвище "татарское чудо". Хотя и родился этот грузовик далеко от берегов Камы. Догнать и перегнать Надо сказать, что в 60-х годах прошлого столетия экономика Советского государства была на подъеме. Уже удалось залечить раны страшной войны, полным ходом шло освоение целинных земель, сибирских просторов, наши космические корабли бороздили безвоздушное пространство. Но мало кто помнит, что основой бурного экономического роста были реформы, которые проводил в экономике тогдашний премьер Алексей Косыгин. К концу десятилетия их свернут, но пока страна развивается, и увеличиваются объемы грузоперевозок. И, соответственно, растет потребность в современных большегрузных автомобилях, с экономичными дизельными двигателями. Но отечественная промышленность таких не выпускает. Так что остро назрела необходимость создать новый грузовик и построить для его выпуска новый автозавод. По сложившейся практике конструкцию грузовика рассчитывали разработать с помощью ведущих зарубежных компаний. Или просто купить, как было в истории с Горьковским автозаводом. По слухам, предварительные переговоры велись с представителями компаний Ford, Daimler. Но в реалиях тех лет, в условиях холодной войны иностранные компании отказались от сотрудничества с СССР. Считалось, что появление у русских нового, современного грузовика приведет к усилению советской военной мощи. Пришлось рассчитывать на собственные силы, хотя, конечно, конструкторы изучали передовой иностранный опыт; автозаводы закупали образцы новой техники. Лучшая конструкторская школа в те годы, безусловно, была на московском заводе ЗИЛ. Еще в 1964 году, едва на конвейере стартовало производство ЗИЛ‑130 (ему суждено было стать самым массовым грузовиком в истории СССР), главный конструктор завода Анатолий Кригер объявил: будем разрабатывать новый автомобиль. Причем с бескапотной кабиной (таких у нас тогда не выпускали)!

Описание Производство грузовых автомобилей ЗИЛ-130 на заводе имени Лихачева в Москве, 1964 год © Валентин Хухлаев/ТАСС

Вообще советский автопром в те годы продолжал ориентироваться на американские аналоги, а там была больше распространена капотная схема. Хотя были и исключения, тем более что в Европе все производители переходили на выпуск бескапотных, более компактных грузовиков. Говорят, больше всего советским инженерам понравился "американец" International 220 (созданный в том числе с прицелом на европейские рынки). Однако это отнюдь не было копированием, хотя, конечно, "американо-канадские" корни у модели, которую разрабатывали в Москве, и можно было обнаружить. Но в варианте ЗИЛа кабина приобрела другие, более прямоугольные формы, изящный передок с решеткой воздухозаборника в правой части. Для новой модели пришлось разрабатывать новый дизельный V-образный двигатель, оригинальное сцепление с пневмогидроусилителем, 5-ступенчатую синхронизированную коробку передач с передним делителем (он по сути превращает ее в 10-ступенчатую), раздельный привод пневматических тормозов на передний и задние мосты, ведущие задние и средние мосты с межосевым блокируемым дифференциалом, рулевое управление с гидроусилителем. И еще много чего, что позволило сказать: это — революционный для страны грузовой автомобиль. Особое внимание уделили кабине, унифицированной для гражданских и армейских автомобилей. Ее размеры обеспечивали удобную посадку трех человек, причем с комфортом. А что? Мощный отопитель позволял использовать автомобиль в условиях Крайнего Севера, а еще в этом автомобиле впервые появились подрессоренное кресло водителя с регулировкой положения сиденья, спальное место. Первый опытный образец — седельный тягач ЗИЛ-2Э170В — собрали в 1968 году; его оснастили перспективным дизелем V8 ЯМЗ‑641 рабочим объемом 9,5 л и мощностью 210 л.с. Он стал "базой" для создания будущих грузовиков "Камаз". Кстати, кроме ЗИЛа участие в проекте приняли и другие предприятия страны. Ярославский моторный завод разрабатывал V-образные дизели мощностью 180, 210 и 260 л.с., сцепления и коробки передач. Одесский автосборочный завод трудился над конструкциями полуприцепов к тягачам, а Минский автозавод занимался созданием самосвальных установок. С 1969 по 1978 год на ЗИЛе построили 53 опытных образца новых грузовых автомобилей под индексом "ЗИЛ-170"; их суммарный пробег в ходе дорожных испытаний составил 4,5 млн км. Доводили машины на Украине в районе Батурина, под Москвой, на дороге Углич — Рыбинск (тогда булыжной) и, конечно, на полигоне НАМИ. Причем это изначально была целая линейка грузовиков с колесными формулами 6х4 и 6х6 (седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвалы). При этом новички по своему уровню не уступали лучшим зарубежным аналогам.

Описание Опытный образец грузового автомобиля, созданный на Московском автозаводе им. Лихачева, 1970 год © Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

"Сто семидесятые" испытывали в сравнении с грузовиками Ford W1000D, Mercedes-Benz LPS 2223 и International Т190. Доводили до ума, и не все, конечно же, получалось. Вообще история создания автомобиля "Камаз" — это победы и поражения, бесчисленное множество расчетов, чертежей и испытаний. Всего на ЗИЛе над созданием перспективного семейства грузовиков работало около 150 человек. Но в 1975‑м всю документацию передали в Набережные Челны. Так решили в правительстве. А имя "Камаз" на передней части кабины впервые появилось в 1970 году, когда опытные образцы выставили на ВДНХ. Поставить на машинах новую марку предложил (по легенде) сам председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Без затей сделали пять отдельных букв, которые в итоге перешли и на серийные автомобили. Стройка века О месте для строительства нового автогиганта объявили в 1969 году: в августе ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление №674 "О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской АССР". Кстати, небольшой городок на Каме — Набережные Челны — был выбран отнюдь не случайно. Специалисты изучили более 70 различных вариантов площадок для размещения завода. К тому времени решили создать мощный автомобилестроительный кластер в Поволжье, где уже работал ГАЗ (и целый ряд производителей компонентов), строился ВАЗ.

Описание Строительство "Камаза", 1973 год © Евгений Логвинов, Борис Клипиницер/ТАСС

У Набережных Челнов были серьезные преимущества: кроме отличной логистики (река, железные и автодороги), в регионе работала одна из самых крупных строительных компаний "Камгэсэнергострой", которая уже построила вблизи гидроэлектростанцию мощностью более 1,5 млн кВт⋅ч. Значит, есть и опытные строители, и электроэнергия! Объем будущего производства автозавода определили в 150 тыс. автомобилей и 250 тыс. дизельных двигателей в год. 26 сентября 1969 года министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов подписал приказ о том, что новое предприятие будет называться Камским автозаводом, а уже 13 декабря экскаваторщик Михаил Носков приступил к работе на площадке первого объекта "Камаза". На ударную комсомольскую стройку ехали специалисты и рабочие разных специальностей со всех концов страны. Еще бы, тут не только хорошо платили, но еще и довольно быстро давали квартиры! Это было необычно для Советского Союза: параллельно (а то и с опережением) со строительством заводских цехов возводили и жилые кварталы нового города. Заказы по строительству завода выполняли более 2000 разных предприятий Советского Союза; каждый день на строительные площадки выходили больше 100 тыс. (!) человек. Будущий завод обеспечивался самым передовым и технологичным оборудованием не только отечественного, но и зарубежного производства. В его оснащении приняли участие свыше 700 иностранных фирм, среди которых такие корпорации, как Tata, Hitachi и другие. Оборудование для производства коробок передач закупили у западногерманской корпорации Liebherr, завод по производству двигателей построили по проекту французской Renault. Благодаря беспрецедентным объемам финансирования работы велись самыми высокими темпами. Осенью 1970 года уложили первые кубометры бетона в фундамент ремонтно-инструментального завода, а уже в 1973 году корпуса практически всех объектов первой очереди "Камаза" были готовы.

Описание Сборка первой партии серийных грузовиков "Камаз" на Камском автомобильном заводе, 1976 год © Борис Клипиницер, Евгений Логвинов/ТАСС

В результате первый автомобиль из Набережных Челнов — бортовой 8‑тонный Камаз-5320 — сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. Конечно же, реально серийное производство удалось наладить только через несколько месяцев, но объемы производства росли рекордными темпами. Уже через три года, летом 1979-го, преодолели рубеж в 100 тыс. выпущенных грузовиков. А вскоре завод стал лидером среди мировых производителей грузовых автомобилей: выпуск составлял больше 100 тыс. штук ежегодно. В Челнах собирали самосвалы, седельные тягачи, бортовые грузовики для народного хозяйства и армии; они поставлялись в десятки стран мира. В августе 1990 года производственное объединение "Камаз" преобразовали в акционерное общество. Начиналась новая эпоха. Новые времена Переход к рынку дался крупнейшему (теперь уже российскому) производителю грузовиков нелегко. Мало того, что чудовищно упал спрос на продукцию автозавода (оказалось, что в рыночных условиях продавать 100 тыс. грузовиков некому), да еще и на нашем рынке появились конкуренты — продавцы импортной техники (и новой, и подержанной). Начались проблемы со сбытом, с поставкой комплектующих; огромные мощности фактически простаивали, финансовое состояние предприятия резко ухудшилось. Картину еще больше усугубил пожар, случившийся в апреле 1993 года на заводе двигателей "Камаза". Что бы ни было причиной тому, но моторный завод оказался полностью уничтоженным. Благодаря поддержке российского и республиканского правительств производство моторов удалось восстановить уже через полгода — в декабре 1993‑го. Надо сказать, что в те годы руководство предприятия "крутилось, как могло": надо же было как-то выживать. Для правительства Татарстана спасение (а затем и вывод на безубыточность) автозавода стало делом чести. И вопрос даже не столько в рабочих местах (а "Камаз" так или иначе обеспечивает работой сотни тысяч человек), но и в том, что предприятие стало в какой-то мере символом республики (вместе с "Татнефтью" и еще несколькими компаниями). Причем символами процветающей даже в сложные времена республики! Для этого предприятию предоставляли различные льготы, кредиты. Но и требовали: ищите свое место в новом мире! С конца 80-х годов прошлого века на "Камазе" выпускали не только грузовики, но и легковые малолитражки ВАЗ-1111 "Ока" (до 2006 года, пока не ужесточились экологические требования). Начало 2000-х годов ознаменовалось созданием многочисленных совместных предприятий с ведущими зарубежными компаниями (ZF, Cummins, Knorr-Bremse, Federal Mogul, Daimler) по выпуску трансмиссий, дизельных двигателей, тормозных систем, деталей поршневой группы и т.д., а также сборке грузовиков Fuso. А в декабре 2008 года концерн Daimler AG (торговая марка Mercedes, если кто не знает!) приобрел 10% акций "Камаза" (сейчас уже 15%). Несколько лет назад по соглашению с Daimler Trucks "Камаз" получил технологию производства современных кабин Axor для установки на грузовики нового поколения.

Описание "Камаз" с кузовом К5 © Егор Алеев/ТАСС