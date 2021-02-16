Чем в Японии будет заниматься министр несчастливых людей

В японском языке есть два термина, которые на русский в зависимости от контекста можно перевести как "одиночество". Один из них означает, что тот или иной человек просто живет один. Второй указывает на одиночество как на непростое душевное ощущение, которое можно испытывать и в толпе. Теперь обоими аспектами этой проблемы займется в Японии ведомство, созданное поначалу в рамках канцелярии правительства страны. Его возглавит министр по делам регионального развития Туруси Сакамото — 12 февраля его по совместительству назначили еще и на пост министра по делам одиноких людей. Такая должность учреждена впервые в истории страны, хотя проблема, которой будет заниматься господин Сакамото, существует давно и активно обсуждается в обществе. В первую очередь она связана с тем, что жители Японии по продолжительности своего биологического существования считаются одними из лидеров на планете. По расчетам правительства, лет через 20 обитатели страны будут жить в среднем по 100 лет. Большинство из них, как полагают эксперты, будут очень долго сохранять бодрость, энергию и станут выходить на пенсию не раньше 75 лет.

Описание Министр по делам регионального развития Японии Туруси Сакамото © EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Жить одному опасно Однако завидное долголетие имеет и обратную сторону — дело в том, что счастливые супруги умирают в один день в основном только в сказках. На основе анализа последних изменений в структуре населения базирующийся в Токио Национальный институт проблем социального обеспечения и демографии недавно сообщил, что к 2040 году примерно 40% всех семей в Японии будут состоять из одного человека. При этом в четверти всех семейных пар в стране по меньшей мере один из супругов будет старше 75 лет. Сейчас на таких людей приходится уже 14% населения страны. Одиночество во всех его проявлениях будет становиться все более острой проблемой Японии уже в ближайшее время. В том числе и в медицинском отношении. Исследования показывают, что жизнь в одиночестве, например, на 29% повышает риск сердечных заболеваний — это равносильно выкуриванию 15 сигарет в день. Одинокие люди в 2,1 раза более склонны к болезни Альцгеймера, чем те, кто окружены родственниками и друзьями. Тем временем в Японии растет число людей, которые никогда не были женаты или не выходили замуж. Многие люди здесь сразу после высшего учебного заведения поступают в частные компании, где их круг общения крайне ограничен. "Солдаты корпораций" обоих полов, как сетуют социологи, просто не умеют знакомиться, побаиваются друг друга и нередко остаются одинокими на всю жизнь. Сколько этих людей?

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