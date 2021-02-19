Австралия против цифровых гигантов. Уйдут ли Google и Facebook с континента

Война Австралии с цифровым гигантам началась вовсе не после того, как Facebook отрезал 14 млн пользователей страны от новостей. И даже не летом 2020 года, когда ACCC (Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей) опубликовала проект кодекса ведения переговоров на медиарынке, созданный по поручению правительства. Регулятор два года разрабатывал основные положения этого кодекса, и за это время, как отмечают в ACCC, успел провести множество консультаций, в том числе и с представителями цифровых платформ.

Опубликованный в конце июля 2020 года документ все равно стал причиной сначала для негодования, а затем и для угроз со стороны компаний Google и Facebook.

Положения кодекса

Если кодекс в его сегодняшнем виде будет принят парламентом, то австралийские новостные агентства смогут вести индивидуальные или коллективные переговоры с Facebook и Google по поводу оплаты новостного контента. Причем список технологических компаний, попадающих под действие кодекса, только начинается с Facebook и Google, но не исчерпывается ими, закон позволяет расширять его по мере укрепления значения других платформ на медиарынке Австралии.

Кодекс также вводит эффективный механизм разрешения споров. Если стороны не могут прийти к соглашению о цене контента, то государственный арбитр решает, чье предложение выглядит более разумным, и его решение уже неоспоримо. За нарушение условий соглашения предусмотрен штраф до 10 млн австралийских долларов ($7,4 млн).

А еще после принятия кодекса технологические компании будут обязаны уведомлять средства массовой информации о смене алгоритмов поиска, влияющих на порядок появления новостей, и делиться данными о потребителях, полученными в ходе распространения новостного контента.

Цифровые гиганты посчитали кодекс несправедливым и способным разрушить их бизнес-модель. В случае его вступления в силу Google пообещала отключить свою основную поисковую систему в Австралии, а Facebook заявил, что заблокирует обмен новостями для всех пользователей страны. За этим спором с большим интересом наблюдали во всем мире, ведь обе платформы, начав одинаково — с угроз, после повели себя по-разному.

Два мира

Google, по всей видимости, посчитала, что худой мир лучше доброй ссоры и буквально за неделю заключила контракты с крупнейшими новостными компаниями страны, договорившись о фиксированных ежегодных выплатах. По некоторым данным, они составляют порядка 30 млн австралийских долларов ($23,3 млн), что, с учетом бедственного положения многих изданий, не так уж и плохо. Впрочем, для технологической корпорации это не столь уж очевидная победа. Еще неизвестно, поможет ли ей сервис Google News Showcase, а именно в рамках этой системы подписаны все контракты, выйти из-под действия кодекса. Но в любом случае — добрые намерения были продемонстрированы, а соглашения заключены на взаимовыгодных условиях.