"Ребята, давайте жить дружно": фильм "Том и Джерри"

Просмотр нового фильма про старую парочку — кота и мышонка, чьим приключениям насчитывается почти 80 лет, — это неизбежное возвращение в детство, хотите вы этого или нет. Простые коллизии, немудреные диалоги и изобретательные погони делают "Тома и Джерри" картиной именно для детей, причем маленьких, взрослым же остаются актуальные шутки про толерантность, противостояние бумеров и миллениалов и ностальгия.

Кот Том и мышонок Джерри были созданы Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в 40-е годы, и с тех пор короткометражки об их вечном противостоянии получают все новые и новые продолжения. Например, свежие серии "Шоу Тома и Джерри" выходят на американском телевидении по сей день. Несмотря на жестокую природу отношений двух животных, их приключения по-прежнему актуальны.

Можно сказать, что в мире анимации "Том и Джерри" — эквивалент черно-белых немых фильмов, где герои обязательно поскальзывались на банановой кожуре или получали тортом в лицо. Но если последние теперь кажутся устаревшими и наивными, то мультик о коте и мыши чувствует себя комфортно за счет постоянного притока молодой аудитории. Новый фильм производства Warner Bros. — попытка придать этому бездумному насилию какое-то смысловое обрамление и перенести классических героев в декорации современного Нью-Йорка

Том и Джерри оказываются при невыясненных обстоятельствах на улице Большого Яблока. Джерри пытается найти квартиру мечты, что, учитывая бешенные цены на недвижимость в главном американском мегаполисе, — дело неблагодарное, а Том с синтезатором под мышкой мечтает выступать вместе с Джоном Леджендом. Пока же он играет для праздных прохожих в Центральном парке, притворяясь хвостатым Стиви Уандером. Там его и встречает Джерри, который, конечно же, решает разоблачить кота и быстро показывает собравшейся публике, что тот совсем не слепой. Том бросается в погоню за мышью и теряет ее след на подступах к фешенебельному отелю "Ройал Гейт". Там-то Джерри и находит долгожданное жилье мечты, правда, владельцу отеля это не по вкусу. "Ройал гейт" как раз готовится к "свадьбе века" двух мегапопулярных блогеров. Для этого туда нанимают новых сотрудников, среди которых оказывается непутевая девушка Кайла в исполнении Хлои Грейс Морец. Она использует чужое резюме и получает место при фанатичном управляющем Терренсе (Майкл Пенья). Чтобы выслужиться перед начальством, девушка обещает поймать мышонка и нанимает для этого самого неподходящего помощника — горячего на голову и не очень сообразительного Тома.

Описание Кадр из фильма "Том и Джерри" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

"Том и Джерри" — классический пример так называемого производственного ада: сделать фильм задумали еще в 2009 году, а приступили к производству только в 2019-м. При этом во время разработки концепции пришли к довольно необычному по нынешним временам решению. Внешний вид знаменитых персонажей не претерпел никаких изменений: несмотря на то, что их перенесли в реальный мир, они так и остались в 2D-формате. Забавно, что технологии продвинулись настолько, что аниматорам пришлось подделывать 3D-анимацию под классическую двухмерную. Поэтому "Том и Джерри" сразу же вызывают ассоциации с культовым фильмом Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера". Не зря Хлоя Грейс Морец в одном из интервью призналась, что вдохновлялась персонажем Боба Хоскинса, который сыграл частного детектива Эдди Валианта. Любитель компьютерной графики Земекис далеко ушел в своих экспериментах, используя в своих картинах новейшие технологии анимации, и к 2D-персонажам не возвращался. Во времена, когда на экране можно нарисовать все что угодно, не очень-то вспоминают про нее и в других фильмах, поэтому плоские герои "Тома и Джерри" смотрятся диковато. Впрочем, виной тому даже не недостаток объема, а винтажный дизайн персонажей. Когда на Тома в темной алее нападает банда котов во главе с Бутчем, кажется, что им самое место в Чикаго 40-х, а не Нью-Йорке XXI века. Туда же хочется отправить и боксерские перчатки на пружине, и быстрорастущие шишки на лбах.

Описание Кадр из фильма "Том и Джерри" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.