Дорога с односторонним движением. Как Великобритания будет отменять карантин

Илья Дмитрячев — о том, как власти намерены к июню вернуться к нормальной жизни и почему это стало возможным

Этого выступления британского премьер-министра Бориса Джонсона ждали давно. Еще несколько недель назад объявлено, что 22 февраля глава правительства расскажет, как в стране будут отменять ограничения, введенные в самом начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. И Джонсон не обманул — в назначенный день он появился на экране телевизоров и представил детальный план. Процесс этот будет небыстрым. В лучшем случае жизнь в королевстве вернется к некой нормальности лишь с 21 июня, а сам путь будет разбит на четыре этапа. Но на этот раз власти обещают, что снятие запретов будет необратимым и что к лету британцы смогут вздохнуть полной грудью. Это будет "односторонним движением к свободе", — красиво выразился Джонсон.

Как же будут снимать ограничения, почему процесс этот решили растянуть аж на четыре месяца и что поможет правительству выйти из карантина (спойлер — успешная вакцинация)? Этап 1. Отправить ребенка в школу Первый этап начнется в Международный женский день. С 8 марта за парты наконец смогут вернуться ученики. И хотя это будет практически единственным послаблением, оно было воспринято на ура миллионами родителей, которые с нетерпением ждут возможности надеть своим драгоценным чадам ранцы и выпроводить их из дома. Еще в декабре прошлого года дети ушли на рождественские каникулы да так с них до сих пор и не вернулись в классы, вкушая все "прелести" дистанционного обучения. Ученики начальной школы смогут учиться без масок, а вот детям начиная с 11–12 лет придется сидеть за партами с повязками на лицах. С этого же дня официально можно будет встретиться на улице с человеком, который не проживает с тобой в одной квартире, без риска нарваться на штраф £200 (21 тыс. рублей). Например, выпить кофе и поболтать с другом на лавке в парке. После 29 марта планируется снять требование не выходить без острой необходимости из дома. Отели по стране еще не откроются, но люди смогут выезжать за пределы своих городов, встречаться на улице группами не более шести человек. Будут разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

На эту тему В Грузию с отрицательным тестом. Главное о коронавирусе за 24 февраля

Этап 2. Подстричься Начало второго этапа придется на 12 апреля, ровно на День космонавтики. 60-летие полета Юрия Гагарина в космос жители Великобритании при желании отметят, например, в парикмахерских или в салонах красоты. Это не столь большой шаг для человечества, но огромный для отдельно взятого человека. Особенно если последние четыре месяца вы красили волосы, подстригали себе челку или делали маникюр в домашних условиях. Кстати, вид Джонсона на экранах 22 февраля, как показалось, был призван продемонстрировать — тяжело сейчас всем, даже премьер-министрам. По традиции непослушные волосы политика торчали в разные стороны с особенной нарочитостью и размахом, словно уравнивая его с миллионами столь же растрепанных избирателей. Также на этом этапе смогут возобновить работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы. Рестораны и пабы получат возможность обслуживать посетителей за столиками на улице. Разрешение возобновить работу получат зоопарки, парки развлечений, кинотеатры на открытом воздухе, библиотеки и музеи. Этап 3. Сходить в паб 17 мая, в День конституции Норвегии (не самый популярный, конечно, в Англии праздник, но все же), произойдет важнейшее событие для многих британцев — заработают пабы. Пока неясно, как именно они будут работать, появится ли возможность пропустить пинту-другую у стойки или придется сидеть за столом и не вставать без особого повода. Но главное — пабы заработают. А вместе с этим вернется огромная часть жизни, важная культурная составляющая целой страны со столь богатой культурой общения с бокалами в руке. С этой даты планируется также открыть рестораны, кинотеатры, отели. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Будет разрешено организовывать свадьбы, похороны, торжественные приемы с количеством гостей до 30 человек.

На эту тему В Америке, Африке и Европе отмечается резкое снижение смертности из-за коронавируса

Полететь? Не исключено, что Соединенное Королевство также с 17 мая возобновит авиасообщение с другими странами. В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж за исключением крайне важных, например по работе. Соответственно, в страну нельзя въехать иностранным туристам — лишь обладателям вида на жительство или долгосрочных виз. Для британцев, которые любят покупать билеты на отдых сильно заранее, это крайне некомфортная ситуация. Но в словах Джонсона они услышали то, что хотели услышать, и стали массово скупать туры. Так, продажа авиабилетов на рейсы авиакомпании EasyJet подскочила на 337%, а на турпакеты — на 630%. В списке предпочтений на первых местах Испания, Португалия и Греция. Можно предположить, что с этой даты в королевство начнут пускать туристов. Хотя неизвестно, как этот вопрос будет решаться с теми государствами, где темпы вакцинации населения отстают от британских. Так что пока это лишь догадки. В любом случае Джонсон ни словом не обмолвился об отмене карантина или других требований для въезжающих. Сейчас все прилетающие на остров должны провести десять дней на самоизоляции и представить три отрицательных теста на коронавирус. Прибывающие из 33 стран (Португалия, ОАЭ, вся Южная Америка, ЮАР и соседние государства) вовсе обязаны за свой счет провести десять дней карантина в гостинице. Этап 4. Сыграть свадьбу На день летнего солнцестояния, 21 июня, запланировано окончательное снятие всех ограничений. Как ожидается, будут отменены все запреты на контакты, а также проведение массовых мероприятий. На этом этапе смогут полноценно заработать театры, концертные залы и ночные клубы. Женихи и невесты, которые больше года не могли сыграть полноценную свадьбу, наконец получат такую возможность. Сейчас сложно сказать, пустят ли язычников к Стоунхенджу, чтобы отметить летнее солнцестояние. Ведь в прошлом году это мероприятие, собирающее два раза в год около 10 тыс. человек, было отменено. Да и Джонсон предупредил, что график может быть пересмотрен, если окажется, что снятие ограничений приводит к росту случаев инфицирования.

На эту тему Откуда взялся вирус: журналисты ТАСС о расследовании ВОЗ в Китае

Четыре условия Поэтому перерыв между каждой фазой составляет пять недель. Правительство намерено каждый раз внимательно отслеживать ситуацию и отменять ограничения лишь при соблюдении следующих четырех условий: продолжение успешного осуществления программы массовой вакцинации населения;

наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин;

отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения;

отсутствие данных, указывающих на фундаментальное изменение эпидемической ситуации в результате распространения новых штаммов вируса. То есть если возвращение учеников за парты в начале марта приведет к резкому росту госпитализаций, то все последующие этапы будут также сдвинуты по времени. Очевидно, что Джонсон не хочет повторения декабрьской истории. Тогда из-за обнаружения более летального британского штамма коронавируса ему пришлось отменить Рождество почти для всей страны. Обещанные пять дней праздников с семьей были "отобраны" в самый последний момент. А для политика в Великобритании нет ничего хуже, чем не сдержать свое слово.

На эту тему Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований