Зачем на основе ракетных технологий создают транспорт будущего

Создатель межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М", "Булава" и "Ярс", академик РАН, Герой Труда Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что разработал левитирующий поезд — машину, передвигающуюся по рельсу на магнитной подушке. То есть она физически вовсе не соприкасается с поверхностью предмета. Благодаря отсутствию трения в идеале такой состав может развить скорость, сопоставимую с пассажирским самолетом. А возможно, догонит и новую систему запуска баллистических ракет.
"Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС) для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке)", — отметил Юрий Соломонов.
По его словам, проект представляет собой глубоко модернизированную монорельсовую транспортную систему Москвы, которая создана в начале 2000-х годов. Поезд будет работать с минимальным участием машиниста или даже в беспилотном режиме. "В настоящее время ведется изготовление составных частей и электрооборудования макета ЭПС. Предполагаемый срок начала ходовых испытаний — третий квартал этого года", — добавил Соломонов.
Человек широких взглядов
Юрий Семенович Соломонов, возможно, последний конструктор уровня Сергея Королева, Владимира Челомея, Виктора Макеева, Владимира Уткина и Александра Надирадзе. Он умеет смотреть в будущее и делать вещи, которые на первый взгляд очень далеки от его основной профессии — создания ракет. В начале нулевых по просьбе мэра Москвы Юрия Лужкова он создал первый в стране монорельсовый транспорт. Сегодня мы можем на нем прокатиться в районе метро "ВДНХ". Но регулярно появляются слухи, что проект могут закрыть из-за нерентабельности. Это единственная подобная транспортная линия в столице, да и в стране, проходящая по эстакаде над головами горожан. Она официально входит в состав скоростного транспорта столицы, представляя собой одно из подразделений Московского метрополитена.
В начале нулевых Соломонов сделал еще несколько интересных вещей: подарил Лужкову бочкообразный улей с летком и функцией очищения крылышек, лапок от грязи у пчел. Спроектировал систему водоочистки для Москвы, а также круглогодичную горнолыжную трассу на севере города. Парадокс, наверное, только в том, что возглавляемый им Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) всегда занимался исключительно оружием. Впрочем, в начале нулевых оно было не так и нужно стране, поэтому конструктор, видимо, был вынужден искать другие рынки для применения своего таланта. Сегодня это называется диверсификацией. По решению президента к 2035 году из-за сокращения гособоронзаказа она должна составить 50% от деятельности оборонных предприятий.
Талан Соломонова бесспорен. В послужном списке академика — более 300 научных работ, в том числе 194 авторских свидетельства на изобретения и патента. Он заслуженный изобретатель РСФСР, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, заведующий кафедрой в МГТУ им. Н.Э. Баумана. А еще член президиума РАН и Совета по науке и образованию при президенте России, член бюро президиума Российской инженерной академии и Международной инженерной академии, автор нескольких поэтических сборников. А главное — непосредственный участник создания ракетных комплексов среднего радиуса действия РСД-10 "Пионер". Под его руководством созданы новые твердотопливные стратегические ракетные комплексы, подвижные и шахтные РТ-2ПМ2 "Тополь-М", морские комплексы Р-30 "Булава" для подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955 класса "Борей" и самые последние стратегические ракетные комплексы РС-24 "Ярс".
Еще одна деталь. Когда самый амбициозный и новаторский проект в области стратегического ядерного сдерживания — межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования "Булава" несколько раз не смогла "долететь до цели", Юрий Семенович лично попросил об отставке. Это едва ли не единственный случай в истории СССР и России за годы развития ракетно-космических программ, когда руководитель военно-промышленного проекта такого уровня фактически взял ответственность за неудачи многолетней работы на себя.
Тень Соломонова
Хорошо помню совещание с министром обороны на заводе "Баррикады" в Волгограде. Предприятие выпускает агрегаты ракетных комплексов "Искандер-М", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Юрий Семенович сидит с пулом журналистов, сопровождающих министра обороны. Нас не пустили в зал совещания из-за секретности обсуждаемых вопросов. А его, видимо, "в наказание" за неудачи в испытаниях "Булавы". Тогда меня поразило его спокойствие — генеральный директор и конструктор самой современной баллистической ракеты невозмутимо читал газету. Чего стоит такая уверенность в том, что, несмотря ни на что, проект будет работать. Моральное давление куда действеннее, чем отсутствие денег на разработку. Как он это выдержал, выстоял, я не знаю до сих пор. "Булава" работает как часы. Это доказал недавний залповый пуск четырех ракет с борта атомной подводной лодки 955-го проекта типа "Борей" "Владимира Мономаха".
Подобными стрельбами проверяется работа как самой ракеты, так и всего комплекса в целом. Ракета здесь только одна из составляющих. То, что Россия может в любой момент применить это оружие, уже не оставляет никаких сомнений. И в этом главная заслуга Юрия Соломонова.
В свое время он обещал, что "Булава" станет настоящим прорывом в области создания систем стратегического сдерживания противника и что его машина будет мультиплатформенной. Значит, стоять на подводных кораблях, сухопутных и летных. "Борей" это уже доказал. Новый мобильный ракетный комплекс "Ярс" еще одно тому подтверждение: это изделие — "гибрид" из ракеты "Тополь-М" и "Булавы". По договору СНВ-2 мы не имели право создать многоблочный ракетный комплекс для перевооружения ракетных частей стратегического назначения, поэтому мобильные и шахтные ракеты получили по одной ядерной боеголовке.
Соответствовать определенным уровням стратегического баланса мы можем, только создавая новые ракеты и шахты. Но это безумно дорого, и соответственно, новая холодная война работала бы на наше экономическое ослабление. С появлением ракеты "Ярс" ситуация радикально изменилась. По некоторым данным, Соломонов сумел интегрировать третью ступень морской "Булавы" с двумя первыми от "Тополя-М". В итоге получилась многоблочная машина, которых требуется меньшее количество, но пользы от них в случае войны больше, так как "Ярс" несет несколько боеголовок.
Открытым остается вопрос существования авиационного варианта базирования ракеты "Булава". Но, думаю, что, как с комплексом "Кинжал" на высотных перехватчиках МиГ-31К, в один момент все может проясниться. Так же, как и с железнодорожным "Баргузином" или ракетной системой "Рубеж".
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что новая МБР твердотопливная, с усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью. Дальность ее полета составляет 6,5 тыс. км, что полностью укладывается в рамки РСМД, хотя договор сегодня по вине Вашингтона и прекратил действие. Любопытным стал и пассаж генерал-полковника о том, что "Рубеж" будет легче "Ярса". Однако в настоящее время о двух последних разработках вообще не упоминается. Есть только четкое ощущение, что тень Юрия Семеновича стоит и за ними.
Фантастика стратегического значения
Технология МАГЛЕВ имеет несколько вариантов реализации. Например, это может быть электромагнитная подвеска для поезда. По этому принципу в Китае, Южной Корее и Японии уже "бегают" железнодорожные составы. Технология может быть воссоздана и по принципу "канавы" — когда два магнита, электрических или постоянных, создают "левитационное поле" между собой. Его легко можно сделать и в домашних условиях, взяв два магнитика и поставив их друг к другу отрицательными полюсами, затем поместить между ними иголку — она повиснет в воздухе.
Баллистические ракеты сегодня запускаются двумя способами. Минометным — под машиной взрывается специальный пороховой аккумулятор. Его очень хорошо видно на мобильных комплексах "Ярс" — это "бочка", находящаяся на нижней части ракеты. Подрыв подбрасывает основную машину над пусковой на несколько десятков метров, после чего включается основной маршевый двигатель и изделие уходит в сторону цели. По этой схеме у нас стартуют ракеты "Тополь-М", "Ярс", "Воевода" и новейший "Сармат". Также все морские — "Синева", "Лайнер" и "Булава". Есть вариант шахтного запуска ракеты, когда у нее включается маршевый двигатель сразу при старте. Так выходит в свет носитель гиперзвукового комплекса "Авангард" ракета "Стилет".
Нюанс всех этих запусков — огромная нагрузка на пусковую систему. Например, подводная лодка при старте баллистической ракеты проваливается в глубину более чем на 50 м.
Можно пофантазировать, что ученый такого масштаба, как Юрий Соломонов, не просто так решил заняться левитирующим поездом. Возможно, это отработка нового принципа запуска ракет, когда не происходит взрыва или запуска двигателя в ракетной шахте. Впрочем, опрошенные ТАСС эксперты в ракетно-космической сфере не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть подобное предположение. Один из них прямо сказал, что баллистической ракете без разницы, каким образом стартовать к цели. В случае ее боевого применения в глобальном военном конфликте о судьбе носителя или шахтной пусковой установки заботиться будет уже некому.