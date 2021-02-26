Зачем на основе ракетных технологий создают транспорт будущего

Создатель межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М", "Булава" и "Ярс", академик РАН, Герой Труда Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что разработал левитирующий поезд — машину, передвигающуюся по рельсу на магнитной подушке. То есть она физически вовсе не соприкасается с поверхностью предмета. Благодаря отсутствию трения в идеале такой состав может развить скорость, сопоставимую с пассажирским самолетом. А возможно, догонит и новую систему запуска баллистических ракет.

Описание Юрий Соломонов © Михаил Метель/ТАСС

"Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС) для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке)", — отметил Юрий Соломонов. По его словам, проект представляет собой глубоко модернизированную монорельсовую транспортную систему Москвы, которая создана в начале 2000-х годов. Поезд будет работать с минимальным участием машиниста или даже в беспилотном режиме. "В настоящее время ведется изготовление составных частей и электрооборудования макета ЭПС. Предполагаемый срок начала ходовых испытаний — третий квартал этого года", — добавил Соломонов.

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Человек широких взглядов Юрий Семенович Соломонов, возможно, последний конструктор уровня Сергея Королева, Владимира Челомея, Виктора Макеева, Владимира Уткина и Александра Надирадзе. Он умеет смотреть в будущее и делать вещи, которые на первый взгляд очень далеки от его основной профессии — создания ракет. В начале нулевых по просьбе мэра Москвы Юрия Лужкова он создал первый в стране монорельсовый транспорт. Сегодня мы можем на нем прокатиться в районе метро "ВДНХ". Но регулярно появляются слухи, что проект могут закрыть из-за нерентабельности. Это единственная подобная транспортная линия в столице, да и в стране, проходящая по эстакаде над головами горожан. Она официально входит в состав скоростного транспорта столицы, представляя собой одно из подразделений Московского метрополитена. В начале нулевых Соломонов сделал еще несколько интересных вещей: подарил Лужкову бочкообразный улей с летком и функцией очищения крылышек, лапок от грязи у пчел. Спроектировал систему водоочистки для Москвы, а также круглогодичную горнолыжную трассу на севере города. Парадокс, наверное, только в том, что возглавляемый им Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) всегда занимался исключительно оружием. Впрочем, в начале нулевых оно было не так и нужно стране, поэтому конструктор, видимо, был вынужден искать другие рынки для применения своего таланта. Сегодня это называется диверсификацией. По решению президента к 2035 году из-за сокращения гособоронзаказа она должна составить 50% от деятельности оборонных предприятий.

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Талан Соломонова бесспорен. В послужном списке академика — более 300 научных работ, в том числе 194 авторских свидетельства на изобретения и патента. Он заслуженный изобретатель РСФСР, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, заведующий кафедрой в МГТУ им. Н.Э. Баумана. А еще член президиума РАН и Совета по науке и образованию при президенте России, член бюро президиума Российской инженерной академии и Международной инженерной академии, автор нескольких поэтических сборников. А главное — непосредственный участник создания ракетных комплексов среднего радиуса действия РСД-10 "Пионер". Под его руководством созданы новые твердотопливные стратегические ракетные комплексы, подвижные и шахтные РТ-2ПМ2 "Тополь-М", морские комплексы Р-30 "Булава" для подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955 класса "Борей" и самые последние стратегические ракетные комплексы РС-24 "Ярс". Еще одна деталь. Когда самый амбициозный и новаторский проект в области стратегического ядерного сдерживания — межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования "Булава" несколько раз не смогла "долететь до цели", Юрий Семенович лично попросил об отставке. Это едва ли не единственный случай в истории СССР и России за годы развития ракетно-космических программ, когда руководитель военно-промышленного проекта такого уровня фактически взял ответственность за неудачи многолетней работы на себя. Тень Соломонова Хорошо помню совещание с министром обороны на заводе "Баррикады" в Волгограде. Предприятие выпускает агрегаты ракетных комплексов "Искандер-М", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Юрий Семенович сидит с пулом журналистов, сопровождающих министра обороны. Нас не пустили в зал совещания из-за секретности обсуждаемых вопросов. А его, видимо, "в наказание" за неудачи в испытаниях "Булавы". Тогда меня поразило его спокойствие — генеральный директор и конструктор самой современной баллистической ракеты невозмутимо читал газету. Чего стоит такая уверенность в том, что, несмотря ни на что, проект будет работать. Моральное давление куда действеннее, чем отсутствие денег на разработку. Как он это выдержал, выстоял, я не знаю до сих пор. "Булава" работает как часы. Это доказал недавний залповый пуск четырех ракет с борта атомной подводной лодки 955-го проекта типа "Борей" "Владимира Мономаха".

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Подобными стрельбами проверяется работа как самой ракеты, так и всего комплекса в целом. Ракета здесь только одна из составляющих. То, что Россия может в любой момент применить это оружие, уже не оставляет никаких сомнений. И в этом главная заслуга Юрия Соломонова. В свое время он обещал, что "Булава" станет настоящим прорывом в области создания систем стратегического сдерживания противника и что его машина будет мультиплатформенной. Значит, стоять на подводных кораблях, сухопутных и летных. "Борей" это уже доказал. Новый мобильный ракетный комплекс "Ярс" еще одно тому подтверждение: это изделие — "гибрид" из ракеты "Тополь-М" и "Булавы". По договору СНВ-2 мы не имели право создать многоблочный ракетный комплекс для перевооружения ракетных частей стратегического назначения, поэтому мобильные и шахтные ракеты получили по одной ядерной боеголовке.

Описание Подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс" © Валерий Шарифулин/ТАСС

Соответствовать определенным уровням стратегического баланса мы можем, только создавая новые ракеты и шахты. Но это безумно дорого, и соответственно, новая холодная война работала бы на наше экономическое ослабление. С появлением ракеты "Ярс" ситуация радикально изменилась. По некоторым данным, Соломонов сумел интегрировать третью ступень морской "Булавы" с двумя первыми от "Тополя-М". В итоге получилась многоблочная машина, которых требуется меньшее количество, но пользы от них в случае войны больше, так как "Ярс" несет несколько боеголовок.

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Открытым остается вопрос существования авиационного варианта базирования ракеты "Булава". Но, думаю, что, как с комплексом "Кинжал" на высотных перехватчиках МиГ-31К, в один момент все может проясниться. Так же, как и с железнодорожным "Баргузином" или ракетной системой "Рубеж". Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что новая МБР твердотопливная, с усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью. Дальность ее полета составляет 6,5 тыс. км, что полностью укладывается в рамки РСМД, хотя договор сегодня по вине Вашингтона и прекратил действие. Любопытным стал и пассаж генерал-полковника о том, что "Рубеж" будет легче "Ярса". Однако в настоящее время о двух последних разработках вообще не упоминается. Есть только четкое ощущение, что тень Юрия Семеновича стоит и за ними. Фантастика стратегического значения Технология МАГЛЕВ имеет несколько вариантов реализации. Например, это может быть электромагнитная подвеска для поезда. По этому принципу в Китае, Южной Корее и Японии уже "бегают" железнодорожные составы. Технология может быть воссоздана и по принципу "канавы" — когда два магнита, электрических или постоянных, создают "левитационное поле" между собой. Его легко можно сделать и в домашних условиях, взяв два магнитика и поставив их друг к другу отрицательными полюсами, затем поместить между ними иголку — она повиснет в воздухе.

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