Распад Варшавского договора и иллюзии общеевропейской безопасности

В эти дни 30 лет назад произошел демонтаж военной структуры Организации Варшавского договора (ОВД), а 1 июля она полностью прекратила свое существование. Этот альянс появился в мае 1955 года, когда восемь социалистических стран учредили свой военный союз. Трех из них давно не существует — СССР, ГДР и Чехословакии. За исключением России все остальные или их преемники — теперь члены НАТО.

Описание Общевойсковые учения стран-участниц ОВД в ГДР, 1970 год © Николай Акимов/ТАСС

Ирония истории заключается в том, что создание ОВД стало ответом на возникновение НАТО в 1949 году. Но не только. Спусковым крючком стали Парижские соглашения 1954 года, создавшие в рамках Североатлантического альянса Западноевропейский союз (ЗЕС) и открывшие путь к ремилитаризации ФРГ и ее присоединению к НАТО. Эти соглашения вступили в силу в мае 1955 года, и тогда же Западная Германия стала членом альянса. Нелишним будет напомнить, что ЗЕС, в свою очередь, вырос из Брюссельского пакта 1948 года, содержавшего статью о коллективной самообороне пяти западноевропейских стран. Но отдельная от США военная организация в этой части Европы так и не получилась, как закончился ничем другой западноевропейский военный проект — план Плевена, премьер-министра Франции, выдвинутый в 1950 году. Возможно, в истории была очередная развилка, когда в Женеве в июле 1955 года проходило совещание глав правительств "большой четверки" — СССР, Франции, Британии и США. В состав советской делегации входили Хрущев, Булганин, Молотов, Жуков и Громыко. Их визави были Эйзенхауэр, Иден и Фор. Тогда и прозвучало из уст Булганина (председателя Совета министров) заявление о готовности СССР вступить в НАТО. Громыко вспоминал, что западные участники были ошеломлены, "в течение нескольких минут ни одна из западных делегаций не произнесла ни слова в ответ на поставленный вопрос". После заседания к Громыко подошел президент Эйзенхауэр и сказал: "Советское предложение будет нами тщательно обдумано, так как вопрос это серьезный". Как мы знаем, дело тогда закончилось ничем, как ничем закончилась похожая постановка вопроса в 1990-е годы и в начале 2000-х.

Описание Совещание глав правительств "большой четверки" в Женеве, 1955 год © ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Итак, именно включение ФРГ в НАТО сыграло ключевую роль в создании ОВД. Неудивительно, что именно после объединения Германии (поглощения ГДР со стороны ФРГ) существование Варшавского договора окончательно потеряло смысл. Интересно, что его продлили на 20 лет в апреле 1985 года, то есть уже после избрания Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС. В тот год численность вооруженных сил стран — участников ОВД достигла пика, 7,5 млн человек. Варшавский договор обеспечивал не только коллективную оборону, но и планы размещения советских войск в Восточной Европе. Конечно, наиболее мощный "кулак" был сосредоточен в ГДР — Западная группа войск, достигавшая полумиллиона человек. Деятельность ОВД распространялась не только на его участников. Например, созданная в ее рамках глобальная система радиолокационной разведки включала также Вьетнам, Монголию и Кубу. С этой точки зрения "раскаты" деятельности ОВД раздавались вплоть до начала XXI века, когда Россия закрыла часть своих военных объектов во Вьетнаме и на Кубе. Варшавский договор был живым организмом, где с доминирующей страной можно было не соглашаться. В ОВД не вошла Югославия, а Албания приостановила свое членство в 1962 году и окончательно вышла шесть лет спустя.

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ОВД была организацией для обеспечения и внешней, и внутренней безопасности, что показали события 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии. Она действовала и как важный политический инструмент социалистического содружества, направленный в том числе на решение миротворческих задач. Так, в разное время НАТО предлагалось заключить договор о ненападении друг на друга, провозглашалась готовность отказаться от ядерных испытаний. Особо стоит отметить Будапештское совещание в 1969 году и Обращение к европейским народам о проведении общеевропейского совещания. Эта инициатива советской дипломатии, бравшая начало в середине 1950-х годов, получила триумфальное оформление в Хельсинкском заключительном акте в 1975 году. Даже в 1990 году, когда Варшавскому договору оставалось жить несколько месяцев, он продолжал играть важную роль в планах построения "новой Европы". Так, подписанный на Парижском совещании Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) базировался на ограничении численности войск ОВД и НАТО. Между ними была подписана и совместная декларация. Необходимо также отметить, что региональный охват деятельности ОВД был ограничен Европой; СССР не заставлял других участвовать в боевых действиях за пределами Старого Света. Это наглядно показали события в Афганистане с 1979 года. Результатом роспуска ОВД, событий, которые к этому привели и которые за этим последовали, стал крах всей философии безопасности СССР/России на западном направлении, которая реализовывалась в XVIII — XX столетиях. Ее смысл заключался в создании пояса безопасности из нейтральных или союзных государств. Вторая мировая война сделала эту задачу вопросом жизни или смерти. Даже на Западе многие в разные исторические периоды в той или иной степени понимали значение этого фактора, что отразилось и в концепции "линии Керзона", и в договоренностях "большой тройки" в Тегеране (1943 год), Ялте и Потсдаме (1945 год), и в несогласии в свое время ряда западных экспертов, политиков и военных с концепцией расширения НАТО на восток, зеленый свет которой дала администрация Клинтона в середине 1990-х годов.

Описание Последняя встреча зарубежных руководителей военных структур Варшавского договора в Москве, 1991 год © Олег Московский, Виталий Созинов/ТАСС

Крайне неоднозначно выглядит сегодня Будапештское заявление государств — участников Варшавского договора, сделанное 25 февраля 1991 года и подведшее черту под существованием ОВД. В нем есть ссылка и на Парижскую хартию, которая "провозгласила новую эпоху демократии, мира и единства в Европе"; и на принципы Хельсинкского акта; и на "переход от блоковых к общеевропейским структурам безопасности"; и на то, что "страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой конфронтации и раскола континента". С учетом дальнейшей истории получается, что только страны ОВД стремились освободиться от плохого наследия и верили в идею общеевропейской безопасности. Но и они сами, кроме России, в конце концов выкинули все эти прекраснодушные лозунги на свалку и встроились в единственно оставшийся с эпохи холодной войны военный блок — НАТО.

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