Оборонная автономия. Какими будут отношения Евросоюза и НАТО при Байдене

"Для нас важно быть сильнее и развивать активное сотрудничество между странами — членами [Евросоюза] по обороне. Поэтому мы используем важные инструменты, например Европейский фонд обороны (направленный на совместные закупки и разработки странами ЕС военной техники — прим. ТАСС). Но мы видим, что если мы будем сильнее, то это будет хорошо для НАТО и трансатлантического партнерства. Для сильного партнерства нужны сильные партнеры (имеются в виду США и НАТО — прим. ТАСС)", — заявил Мишель, отвечая на прямой вопрос, смогут ли оборонные инициативы ЕС сделать сообщество автономным в оборонной сфере от США.

Это в очередной раз подтвердили результаты дискуссии по обороне и безопасности на завершившемся в пятницу саммите Евросоюза, итоги которого подвели на финальной пресс-конференции саммита глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз не стремится к реальной военной независимости от США и НАТО. Все инициативы сообщества по разработке так называемой стратегической автономии либо создания первой военной концепции ЕС — "Стратегического компаса" — будут проходить в тесном взаимодействии с НАТО и под военным патронатом США. Евросоюз лишь ищет собственную нишу в системе проецирования Западом военной силы на регионы, находящиеся за пределами его территории.

На саммите главы государств Евросоюза приняли заявление о намерении усилить военное партнерство внутри сообщества и завершить разработку первой военной концепции НАТО под названием "Стратегический компас ЕС", чтобы официально принять ее к марту 2022 года.

"Мы должны усилить сотрудничество между странами ЕС в сфере обороны и безопасности, по кибербезопасности и противостоянию гибридным угрозам", — заявил Мишель. Он также заверил, что укрепление военной компоненты ЕС не будет противоречить интересам НАТО.

"Более сильный ЕС — это более сильный Североатлантический альянс. Мы подтвердили сегодня это в ходе дискуссии, в которой принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг", — отметил глава Евросовета. Он также подчеркнул, что ЕС стремится к всестороннему усилению сотрудничества с новой администрацией США в сфере безопасности и обороны.

Не случайно вопросы стратегической автономии от НАТО лидеры 27 стран ЕС обсуждали в пятницу на саммите со специально приглашенным на эту сессию генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. "Мы видим значительное совпадение взглядов между всеми участниками дискуссии", — прокомментировал этот факт Мишель.

Часть тезисов о военном строительстве в ЕС нынешние лидеры Евросоюза также явно заимствовали у НАТО.

"Нам нужно преодолевать значительную фрагментацию наших военных возможностей для повышения оперативной совместимости наших сил", — заявила на итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Именно этот тезис о своих европейских союзниках на протяжении многих лет использовали США, недовольные тем, что в европейских армиях слишком много различных видов вооружений от разных европейских производителей, что осложняет тыловое снабжение европейских контингентов, участвующих в общих операциях НАТО. США постоянно намекают, что ЕС только выиграл бы, отказавшись от многообразия видов европейских танков, бронемашин, самолетов и прочей техники в пользу одной-двух моделей на каждый класс техники, желательно американского производства.

Ловушка терминологии

Впрочем, чтобы понять реальный уровень амбиций Евросоюза в вопросах военной самостоятельности, даже не нужно анализировать осторожные и витиеватые формулировки высших европейских чиновников по этой теме, достаточно взглянуть на их терминологию. Вся дискуссия в институтах ЕС по обороне и безопасности ведется не о независимости от США и НАТО, а лишь о достижении некоторой автономии. Автономия возможна в единственном случае — когда ваша территория является частью некоего большого общего государства либо надгосударственной структуры, которой принадлежит право на принятие основных решений. Вам могут делегировать некоторые функции, но не позволят действовать самостоятельно на стратегическом уровне.