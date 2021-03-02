Конструктор "Варан". Плюсы модульного подхода

Отечественные проектировщики морской техники не перестают удивлять богатством фантазии и изобретательности. В беседе с ТАСС конструкторы Невского проектно-конструкторского бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) раскрыли детали работы над новым авианесущим кораблем "Варан". Это огромная унифицированная платформа, на основе которой можно создать несколько типов больших надводных кораблей: авианосец, универсальный десантный, транспортно-госпитальное судно и даже судно обеспечения Арктической зоны. Проект сейчас существует исключительно в виде компьютерной картинки. Тем не менее позволяет задуматься над тем, куда движется отечественное кораблестроение. Лего-корабли

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Особенность "Варана", как подчеркивают его проектировщики, — модульность построения. То есть, как известный детский конструктор, он будет собираться из отдельных блоков. Это должно ускорить производственный процесс, обеспечить масштабируемость строящихся кораблей, а самое главное — без особых усилий менять их профиль на авианосец, УДК, госпитальное судно или арктический транспорт. Подобная технология сейчас активно внедряется на северодвинском машиностроительном предприятии "Севмаш", являющемся главным производителем атомных подводных лодок. Там уже переходят на подобный блочно-модульный принцип строительства. Суть его в том, что атомную подводную лодку станут собирать не как сейчас — сначала формируя корпус, а потом занося вовнутрь оборудование и агрегаты, сделав специальные технологические проемы, — а уже из готовых секций, в которых изначально все установлено и испытано. За эту идею начальник отдела проектно-конструкторского бюро АО "ПО "Севмаш" (входит в ОСК) Александр Спиридонов получил высшую оценку в престижном всероссийском конкурсе Российского научно-технического общества (РосНТО) им. академика А.Н. Крылова "Молодой кораблестроитель-инженер — 2017". Не менее категоричны и в другом ведущем конструкторском бюро морской техники — ЦКБ "Рубин" (входит в ОСК). В беседе с ТАСС гендиректор предприятия Игорь Вильнит сообщил, что фирма разработала линейку модульных необитаемых подводных аппаратов. "В инициативном порядке мы ведем проработку создания серии автономных необитаемых подводных аппаратов, построенных по модульному принципу", — сообщил он агентству.

Модульность позволит адаптировать такое изделие под решение конкретной задачи. По словам Вильнита, стоимость и возможности подобных разработок делают их "весьма конкурентоспособными" на мировом рынке. Но самое интересное, что по такой же технологии в перспективе могут проектироваться и куда более грозные изделия — атомные субмарины. В рамках унификации проектов есть идея, что лодки будут иметь одинаковые блоки-модули с технологическим оборудованием и приборами, а вот отсеки с оружием станут разными в зависимости от тех задач, что предстоит решить кораблю. Будет это стратегическая субмарина с баллистическими ракетами или многоцелевая с крылатыми — сделают выбор на стапеле под конкретные требования военных. Архитектура прорыва В последнее время Невское ПКБ регулярно представляет проекты перспективных авианесущих и десантных кораблей. Это и гигантский авианосец проекта 11430Э "Ламантин", модель которого показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2019 году, и большие универсальные десантные корабли типа "Лавина/Прибой". Проект "Ламантин" предусматривает строительство авианосца длиной 350 м и водоизмещением до 90 тыс. т. Полетная палуба получит носовой трамплин с двумя стартовыми позициями. Их планируется оснастить электромагнитными катапультами. Будет и "угловая" палуба со стартовыми позициями и четырьмя тросами аэрофинишера. Это корабль c одной надстройкой островного типа, смещенной на правый борт. Численность экипажа судна достигнет 2800 человек, авиагруппа — еще 800 человек. Автономность — 120 суток. "Ламантин" должен оснащаться ядерной энергоустановкой, обеспечивающей высокие ходовые и боевые качества. Расчетная максимальная скорость — 30 узлов. Дальность плавания фактически не ограничена. За счет обслуживания и ремонта он сможет оставаться в строю полвека. Авиационная группа должна включать до 60 летательных аппаратов разных типов и классов. Трамплин и катапульты обеспечат эксплуатацию легких и тяжелых истребителей, а также самолетов дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО). Часть задач будет решаться вертолетами. Корабль сможет обеспечивать работу до десяти беспилотных летательных аппаратов. Для размещения части авиагруппы предусмотрена ангарная палуба.

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Второй амбициозный проект больших универсальных десантных кораблей — "Лавина/Прибой" — предполагает строительство гигантов водоизмещением более 25 тыс. т. Их размеры могу составлять от 160 до 300 м. Это сопоставимо с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Впрочем, оба проекта существуют исключительно в виде макетов. Реальной технической проработки по ним никто не ведет. Возможно, важно другое. Невское ПКБ в отсутствие реального заказа со стороны Минобороны в инициативном порядке продолжает работы над перспективными кораблями. Благо компьютерные технологии 3D-проектирования позволяют это делать за весьма небольшие деньги. Например, победитель тендера на строительство двух десантных УДК (универсальный десантный корабль) для Военно-морского флота — Зеленодольское проектно-конструкторское бюро (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс", СКАБ) — ранее отметилось разработкой удачной, но малотоннажной серии ракетных кораблей "Гепард" и "Буян". По всей видимости, выиграть тендер у более маститых конкурентов ему удалось именно благодаря тому, что первым в отрасли внедрило программно-аппаратный комплекс виртуального прототипирования. Это возможность уже на стадии разработки пройтись по помещениям будущего корабля или судна в 3D-очках и посмотреть, как оно будет выглядеть. Технология на порядок снижает дальнейшие проблемы в проектировании и позволяет устранять недоработки еще до создания корабля в "железе". В итоге два вертолетоносца заложили на частном судостроительном заводе "Залив" в Крыму в 2020-м, в канун 9 Мая — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, это событие стало поворотным в истории нашего флота — в его структуре появится класс ранее не существовавших кораблей, а с ним — и новые возможности применения самого ВМФ. Как сообщил источник ТАСС в судостроительной области​​​​​, водоизмещение каждого из новобранцев составит 30 тыс. т. Один корабль сможет транспортировать до 1 тыс. морпехов, 16 вертолетов. Доковая камера будет вмещать до четырех десантных катеров. На кораблях уже предусмотрено базирование до четырех беспилотных летательных аппаратов С-70 "Охотник".

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Дети "Мистраля" Бурное проектирование больших десантных кораблей или унифицированных платформ в России — прямое следствие фиаско с покупкой аналогичной по классу техники во Франции. В 2011 году за два таких вертолетоносца мы заплатили 1,12 млрд евро. В 2014 году из-за событий в Крыму Париж нам отказал в их поставке. Деньги вернул. Но "осадочек", как говорят, остался. Хотя как считают специалисты, и "слава Богу, что не вышло". Корабли типа "Мистраль" не приспособлены к действиям в арктических широтах. Их корпус не выдерживает давление пакового — самого тонкого, как лезвие бритвы, — льда. У них замерзает пожарная система, так как находится под летной палубой. И еще много нюансов, которые делают их весьма странным и проблематичным приобретением для российского флота. Сегодня они ходят под флагом Египта. Причем с нашими специально созданными ударными вертолетами Ка-52 "Катран". Средства, затраченные на несостоявшуюся покупку, перенаправили на собственную кораблестроительную программу. Корму вертолетоносцев (а в ней находится их главное достоинство — доковая камера) строили на Балтийском заводе в Питере. При этом сделать часть корабля без знания его носовой оконечности невозможно. Так что вся техническая документация по УДК у нас есть. Этим, скорее всего, и можно объяснить появление сразу нескольких отечественных проектов создания УДК. На их фоне "Варан", возможно, и самый революционный. Во всяком случае, обводы его корпуса и надстройки радикально отличаются от всего ранее показанного. Предыдущие корабли все-таки несли черты узнаваемой "советской" школы проектирования. 3D-модель новинки весьма показательна в плане конструкторской мысли: открытая прямая палуба, кормовая доковая камера и несколько футуристическая надстройка явно позаимствованы у перспективного ледокола проекта 10510 "Лидер" (ЛК-120Я). На борту "Варана", по заявлению проектантов, можно разместить 24 многоцелевых самолета. Судя по рисунку, это МиГ-29К. В любом случае, других у нас серийно не производят. Кроме того, шесть вертолетов Ка-52 "Катран" и до 20 беспилотных летательных аппаратов в морской версии вообще не существуют. С-70 "Охотник" пока также не в счет — только проходит испытания в "сухопутной" версии. Водоизмещение корабля будет около 45 тыс. т. Это немногим меньше, чем у авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", зато больше, чем у проекта "Лавина/Прибой". Длина перспективного корабля — 250 м, ширина — 65 м. Максимальная скорость — 26 узлов, которую обеспечит газотурбинная установка.

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