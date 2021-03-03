Вопросы после процесса. Почему суд над Саркози упрекают в необъективности

Решение парижского суда приговорить экс-президента республики Николя Саркози к тюремному заключению по делу о "телефонном прослушивании" вызвало во Франции много вопросов. Ввиду отсутствия доказательств вины 66-летнего политика такой исход процесса стал для многих полной неожиданностью. Бывший французский лидер решил обжаловать вердикт в Апелляционном суде Парижа, но не исключил и обращения в Страсбург ― в Европейский суд по правам человека.
Сторонники Саркози считают приговор (три года лишения свободы, из них два ― условно, один ― реально) неоправданно суровым. В их глазах потери понесли не только экс-президент и другие обвиняемые, но и сама юстиция. Часть комментаторов убеждены, что авторитет правосудия пострадал, может быть, даже больше, чем репутация бывшего главы государства, покинувшего Елисейский дворец почти девять лет назад.
Наказание без преступления
Организовав прослушивание телефонных разговоров экс-президента и адвоката Тьерри Эрзога по закрытой линии, следователи пришли к выводу, что один из собеседников обещал другому пролоббировать назначение на высокий пост в Монако бывшего судьи Кассационного суда Жильбера Азибера. Экс-судья якобы должен был предоставить взамен конфиденциальную информацию о "досье Бетанкур", касавшемся использования щедрых пожертвований владелицы парфюмерной фирмы L’Oreal для финансирования предвыборной кампании 2007 года.
В глазах судей вину Саркози усугубило то, что сам он в прошлом был адвокатом, а затем и "гарантом независимости правосудия" в качестве президента и поэтому не мог не сознавать противоправности собственных планов. Но оппоненты считают, что речь идет о наказании без преступления.
Никаких следов переговоров с князем Альбером II или княжеским окружением расследование не обнаружило. Ничто не указывает и на какие-либо финансовые расчеты сторон. В любом случае, назначения в состав суда Монако Азибер не получил.
Прослушано 4,5 тыс. разговоров
В кругах адвокатов поражены тенденциозностью суда и тем, что юстиция на протяжении семи месяцев прослушивала телефонные переговоры Саркози. По словам экс-президента, было прослушано не менее 4,5 тыс. его разговоров, в том числе с адвокатом. Представители защиты видят в этой практике прямое посягательство на свои профессиональные интересы.
Особенно много вопросов вызвала роль Национальной финансовой прокуратуры, которая вела дело. Согласно укрепившемуся в обществе мнению, соперник Саркози в предвыборной кампании 2012 года, а затем его преемник на президентском посту социалист Франсуа Олланд специально создал эту структуру для использования в политических целях.
С методами финансовых прокуроров категорически не согласен министр юстиции Франции, известный адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Он решил инициировать специальное расследование, но в ответ сразу несколько профсоюзов судей пригрозили главе министерства жалобой в Суд юстиции республики.
Более десятка дел
Даже юридическим экспертам кажется странным то, с каким упорством юстиция стремилась добиться осуждения бывшего главы государства. С тех пор как Саркози покинул в 2012 году Елисейский дворец и потерял иммунитет, положенный главе государства, против него было открыто более десятка различных дел. Теперь по одному из них он осужден, два других аннулированы, но многие по-прежнему открыты.
Так, уже через две недели, 17 марта, Саркози должен вновь предстать перед судьями. На этот раз по делу о незаконном финансировании кампании 2012 года. Юстиция подозревает его соратников из партии "Республиканцы" (в то время "Союз в защиту народного движения") и коммуникационное агентство Bygmalion в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. Это якобы делалось, чтобы замаскировать превышение кандидатом потолка расходов, установленного для проведения избирательных кампаний.
Хотя расследование не позволило утверждать, что бывший французский лидер отдавал прямые распоряжения о сокрытии расходов или, по крайней мере, был осведомлен о предоставлении ложной отчетности, ему может грозить еще один приговор. В глазах обвинения он был обязан добиться от своих сотрудников неукоснительного исполнения законов, о содержании которых не мог не знать. В случае осуждения ему грозит год тюрьмы.
В отсутствие доказательств
Не сняты и подозрения в отношении финансирования кампании Саркози в 2007 году из фондов бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи. "В моей кампании никогда не использовались какие-либо ливийские средства", ― заверил Саркози. Следователи тем не менее заподозрили экс-президента в "пассивной коррупции". Ряд его сотрудников, включая бывшего генерального секретаря (главу аппарата) Елисейского дворца Клода Геана и экс-министра внутренних дел Бриса Ортефе, также находятся под следствием.
Реанимировано и досье "Карачи". Как напоминают историки, в канун президентских выборов 1995 года правительство Эдуара Балладюра (Саркози входил в состав кабинета в качестве министра бюджета) выплатило представителям Пакистана и Саудовской Аравии комиссионные при заключении контрактов на поставки оружия. По версии следователей, часть средств вернулась затем через посредников и была использована для финансирования предвыборной кампании Балладюра. Пресс-секретарем предвыборной кампании в тот период был Николя Саркози. Расследование, в котором он проходил в качестве свидетеля, пять лет назад было прекращено, но в 2018 году открыто снова.
Юстицию также заинтересовал гонорар, который Саркози получил за консультационные услуги от одной из российских страховых компаний. Согласно сайту Mediapart, "юстиция проверяет, выступал ли экс-глава государства как консультант, что вполне легально, или же он занимался лоббистской деятельностью".
Еще одно дело касается продажи французских вертолетов в Казахстан. Следователи подозревают окружение Саркози в давлении на бельгийский Сенат, с тем чтобы добиться благоприятного решения по делу трех бизнесменов из Казахстана, у которых якобы возникли проблемы с юстицией королевства.
В Елисейком дворце
За судебными процессами с участием Саркози пристально следят в Елисейском дворце. Согласно сведениям из различных источников, лидер Франции Эмманюэль Макрон по следам приговора, вынесенного Саркози, настоятельно рекомендовал своему окружению воздержаться от атак на бывшего президента, тем более попыток как-либо унизить политика.
Вердикт суда в понедельник, напоминают юристы, не был формально сопровожден лишением Саркози права занимать выборные должности. Впереди апелляция, которая может снять с него обвинения по делу о телефонном прослушивании. По отзывам его ближнего круга, бывший президент "не сломлен и готов защищать свои права".
С момента прихода в Елисейский дворец в 2017 году Макрон всегда подчеркнуто корректно относился к Саркози. Сам действующий глава государства пока официально не принял решения добиваться нового мандата на выборах весной 2022 года, но по многим признакам новая предвыборная кампания фактически уже началась.
Даже если Саркози отрицает планы участвовать в выборах 2022 года, он, безусловно, способен сыграть важную роль арбитра во втором туре президентского марафона, когда спор пойдет между двумя финалистами кампании. Согласно опросам, с большой долей вероятности ими станут нынешний хозяин Елисейского дворца и его соперница на прошлых выборах, глава "Национального объединения" Марин Ле Пен. В правом лагере Саркози сохраняет авторитет и влияние. Его электорат будет исключительно важен Макрону для переизбрания.