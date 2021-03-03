Вопросы после процесса. Почему суд над Саркози упрекают в необъективности

Решение парижского суда приговорить экс-президента республики Николя Саркози к тюремному заключению по делу о "телефонном прослушивании" вызвало во Франции много вопросов. Ввиду отсутствия доказательств вины 66-летнего политика такой исход процесса стал для многих полной неожиданностью. Бывший французский лидер решил обжаловать вердикт в Апелляционном суде Парижа, но не исключил и обращения в Страсбург ― в Европейский суд по правам человека.

Сторонники Саркози считают приговор (три года лишения свободы, из них два ― условно, один ― реально) неоправданно суровым. В их глазах потери понесли не только экс-президент и другие обвиняемые, но и сама юстиция. Часть комментаторов убеждены, что авторитет правосудия пострадал, может быть, даже больше, чем репутация бывшего главы государства, покинувшего Елисейский дворец почти девять лет назад.

Наказание без преступления

Организовав прослушивание телефонных разговоров экс-президента и адвоката Тьерри Эрзога по закрытой линии, следователи пришли к выводу, что один из собеседников обещал другому пролоббировать назначение на высокий пост в Монако бывшего судьи Кассационного суда Жильбера Азибера. Экс-судья якобы должен был предоставить взамен конфиденциальную информацию о "досье Бетанкур", касавшемся использования щедрых пожертвований владелицы парфюмерной фирмы L’Oreal для финансирования предвыборной кампании 2007 года.

В глазах судей вину Саркози усугубило то, что сам он в прошлом был адвокатом, а затем и "гарантом независимости правосудия" в качестве президента и поэтому не мог не сознавать противоправности собственных планов. Но оппоненты считают, что речь идет о наказании без преступления.

Никаких следов переговоров с князем Альбером II или княжеским окружением расследование не обнаружило. Ничто не указывает и на какие-либо финансовые расчеты сторон. В любом случае, назначения в состав суда Монако Азибер не получил.

Прослушано 4,5 тыс. разговоров

В кругах адвокатов поражены тенденциозностью суда и тем, что юстиция на протяжении семи месяцев прослушивала телефонные переговоры Саркози. По словам экс-президента, было прослушано не менее 4,5 тыс. его разговоров, в том числе с адвокатом. Представители защиты видят в этой практике прямое посягательство на свои профессиональные интересы.

Особенно много вопросов вызвала роль Национальной финансовой прокуратуры, которая вела дело. Согласно укрепившемуся в обществе мнению, соперник Саркози в предвыборной кампании 2012 года, а затем его преемник на президентском посту социалист Франсуа Олланд специально создал эту структуру для использования в политических целях.

С методами финансовых прокуроров категорически не согласен министр юстиции Франции, известный адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Он решил инициировать специальное расследование, но в ответ сразу несколько профсоюзов судей пригрозили главе министерства жалобой в Суд юстиции республики.

Более десятка дел

Даже юридическим экспертам кажется странным то, с каким упорством юстиция стремилась добиться осуждения бывшего главы государства. С тех пор как Саркози покинул в 2012 году Елисейский дворец и потерял иммунитет, положенный главе государства, против него было открыто более десятка различных дел. Теперь по одному из них он осужден, два других аннулированы, но многие по-прежнему открыты.