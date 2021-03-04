Путешествие в прошлое — реальнее, чем вы думаете: "Маленькая мама" Селин Сьяммы

Проект был реализован за какие-то нереальные сроки. О том, что француженка планирует написать сценарий и снять фильм, было объявлено в ноябре, и вот в марте 2021 года его уже показывают на Берлинале! Сьямма, конечно, не из робкого десятка. Режиссер обладает завидной твердостью и четкостью видения. В ней чувствуются независимость и уверенность — она не оглядывается на чужие идеи и всегда верна себе. "Маленькая мама" — еще один пример того, как Сьямма может передать огромную палитру чувств с помощью всего нескольких приемов. Фильм получился гораздо более минималистичным, нежели "Портрет девушки в огне", а еще самым коротким из всех ее работ — всего 72 минуты, — но это ему никак не мешает.

С самого начала своей карьеры режиссер была увлечена миром детей и подростков, и взрослые присутствовали в них постольку-поскольку, зачастую символизируя собой власть. "Портрет девушки в огне" был первым ее фильмом про хоть и молодых, но все-таки уже зрелых девушек. "Маленькая мама" — попытка режиссера соединить эти вроде как непохожие миры и показать, что взрослые не могут без детей и наоборот

Восьмилетняя Нелли помогает маме Марион разбирать вещи после смерти бабушки. В это время они находятся в доме детства Марион, и той явно грустно. Нелли пытается поговорить с мамой, расспросить у той подробности о ее детстве, чувствах и страхах, но Марион скупа на детали, а в какой-то момент и вовсе исчезает. Папа Нелли не дает четкого ответа, куда же делась ее мама, но та вскоре встречает в лесу маленькую девочку. Как раз там, где Марион в детстве построила себе шалаш. Шалаш тоже на месте, новой подруге Нелли, как и ей, восемь лет, и ее зовут Марион. Она приглашает Нелли в гости в дом, который выглядит в точности как дом ее матери.

Девочка довольно быстро понимает, что к чему. Дети в фильме вообще невероятно сообразительные и серьезные — все те же сорванцы из картины "Сорванец", ужасно похожие друг на друга. Нелли и Марион быстро находят общий язык, зато с родителями все складывается не так гладко: информацию из них приходится вытягивать клещами, а Нелли не по возрасту осознанно относится к прошлому. Как и Жоана Хаджитомас и Халил Жорейеже в фильме "Коробка с воспоминаниями", Сьямма задумывается о прошлом как возможности понять настоящее. Далеко не всем удается узнать, какими были их родители в детстве, и далеко не все этим интересуются, и уж точно только Нелли выдалась уникальная возможность пообщаться с маленькой мамой и молодой бабушкой вживую. Режиссер подчеркивает, насколько важно не пренебрегать детьми и общаться с ними на равных, потому что никогда не знаешь, кто в итоге окажется мудрее.

В самом начале фильма девочка ходит по комнатам в доме престарелых и прощается с каждой из обитательниц. Когда ее бабушка умерла, Нелли не смогла попрощаться с ней как следует. После смерти близких людей мы иногда задумываемся, как мы сказали им последнее "до свидания" и как бы мы вели себя, если бы знали, что никогда их больше не увидим. Каждый такой момент формирует нас, и у всего есть своя закономерность, даже если мы об этом не задумываемся. С возрастом часто замечаешь, как все больше становишься похожим на своих родителей. И когда мы хотим разобраться в себе, мы неизбежно обращаемся к ним. Маленькой Нелли очень повезло, что она поняла это в восемь лет, а некоторые люди идут к этому всю жизнь и осознают свою ошибку слишком поздно.