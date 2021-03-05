Танк "Прорыв". Почему Т-90М считают "монстром"

На Западе в очередной раз обсуждают достоинства российской военной техники. В этот раз в прицел американского издания The National Interest попал основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв". Журналисты не раскрыли каких-либо новых деталей, но с уверенностью назвали машину "монстром". С одной стороны, это самый массовый в мире серийно выпускаемый танк, стоящий на вооружении целого ряда стран, с другой — машина возрастом 30 лет, все еще представляющая серьезную угрозу для самых современных американских, британских, немецких и французских танков. Особенно это стало очевидно с появлением в его названии литеры "М". Летать по-новому Т-90 создали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения в Нижнем Тагиле. Строили там же — на Уралвагонзаводе. Сегодня это все АО "Концерн "Уралвагонзавод" госкорпарации "Ростех" — крупнейший в мире машиностроительный холдинг, выпускающий как военную, так и гражданскую продукцию. Уже в начале 90-х годов прошлого века машина привлекла к себе внимание. Даже не столько внешностью, танк остался похож на своего предшественника Т-72, сколько новыми техническими возможностями, о которых на многочисленных военно-технических салонах уральские оружейники рассказывать не стеснялись. Одна из них в том, что многотонная машина может летать. Этот трюк Т-90 выполняет постоянно — за что и получил имя "летающий танк".

Выглядит весьма эффектно. Машина разгоняется до максимальной скорости, заскакивает на специально сделанную горку и буквально взлетает над землей. Несколько метров полета по воздуху, а потом грузное приземление, как и положено многотонному монстру. Но экипаж успевает произвести выстрел из пушки, а затем, не сбавляя скорости, продолжить движение. Публика в восторге, а у специалистов есть повод подумать. Ведь им показали энергетику машины, работу подвески, а также стабилизатора танковой пушки. Это означает, что 46-тонная махина даже после приземления пойдет в бой, а стрелять по цели она может даже в полете и обязательно в нее попадет. Успех был ошеломляющим. На одной из выставок в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби) наши конструкторы даже предложили американцам прямую танковую дуэль Т-90 с M1 Abrams. Как рассказывают непосредственные свидетели этой истории, конструктор американской машины Филипп Летт сначала загорелся возможностью сравнить танки пусть и в "учебном", но вполне реальном бою, но его быстро одернуло вышестоящее начальство. Мало ли что может произойти, а американец, как и русский, продвигается на экспорт.

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Трюки трюками, но стоит обратить внимание и на сами характеристики машины. По своей компоновке Т-90 — самый продвинутый в настоящее время танк в мире. Он весит всего 46,5 т — на 12 т меньше, чем французский Leclerc, немецкий Leopard-2; на 10,7 т легче американского Abrams M1A1 и M1A2 (хотя в крайней модификации SEPv3 последний стал весить как настоящий бегемот — 70 т), на 16 т — английского Challenger-2. Боковой профиль Т-90 самый низкий из всех этих машин. Приземистость позволяет делать танк не только малозаметным на поле боя, но и перевозить его по европейским железным дорогам, чего не сделаешь с иностранными танками — они цепляются башнями за верхние края железнодорожных тоннелей. Недавно выяснилась еще одна пикантная деталь. Западные танки не способны переехать из-за своего веса мосты в Восточной Польше. Западные аналитики же отмечают, что это не является препятствием для Т-90. А если учесть, что Т-90М получил новый двигатель В-92С2Ф мощностью в 1130 л.с. (прежний выдавал всего 840 "лошадей"), то преград для него действительно нет. Летает он теперь быстрее и выше, как настоящий танк "Прорыва". Ни пуля, ни штык не берет Т-90 знаменит своей живучестью. Еще в 2001 году при заключении контракта на поставку и серийное производство этих машин в Индии (Нью-Дели) провел ряд тестов, показавших превосходство российской машины над всеми существующими в мире. В пустыне штата Раджастхан при температуре 50 градусов выше нуля был устроен марш-бросок. Индийские военные, что называется, погнали по барханам. И, как следствие, загнали лошадку. У Т-90 сгорел двигатель. Наши конструкторы считают, что сделано это было специально, индийцам надо было проверить ремонтопригодность танка в ходе выполнения боевой задачи. Мотор поменяли быстро, и машина продолжила испытания — вторым этапом стал ее обстрел. По танку выпускали снаряды калибра 125 мм с дистанции менее чем в 100 м — практически в упор. Результат индийцев поразил, у Т-90 оказался поврежден только верхний слой брони, что никак не влияло на работоспособность основных систем танка и не представляло опасности для экипажа. Все это благодаря тому, что лобовая броня танка укрыта динамической защитой. Принцип ее действия заключается в том, что при попадании снаряда взрывчатое вещество, входящее в состав защиты, детонирует и встречным взрывом компенсирует разрушающее действие.

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Т-90 прошел и куда более серьезную проверку в Сирии. Здесь он уже противостоял самым современным американским противотанковым комплексам FGM-148 Javelin, находящимся на вооружении террористических организаций. В интернете есть масса роликов, когда беспечные сирийские танкисты оставляют Т-90 на видном месте и сразу же получают американскую ракету под обрез башни. Танк в этот момент не работает, а значит, безмолвствует и его система активной защиты "Штора", которая способна обмануть радиолокационную головку самонаведения. Удар. Взрыв. Дым. Но танк цел благодаря динамической защите "Контакт-5". На Т-90М уже поставлен ее более продвинутый вариант — модульный комплекс динамической защиты третьего поколения "Реликт". Так что машина стала еще более неуязвимой. Как выяснил ТАСС, после 2025 года защиту танка могут довести до еще более высокого уровня. 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны предлагает установить на танке усовершенствованный комплекс активной защиты "Арена-М". Принцип ее работы заключается в том, что, обнаружив локатором атакующую машину, управляемую ракету или гранатометный выстрел, а также, например, "неперехватываемый ничем" подкалиберный танковый выстрел, система выстреливает в направлении цели сноп поражающих элементов. Подачу от американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin или от РПГ-7, который наиболее часто используется в военных конфликтах, она остановит точно. Что касается подкалиберного танкового "лома", то вряд ли, но скорость его полета замедлит, а это шанс, что он в итоге не пробьет новую композитную броню "Прорыва". Вооружен и очень опасен Обновленный Т-90М все-таки совсем не похож на своего предка Т-90. Уже только по внешнему виду его можно считать совершенно новой машиной. И если делать аналогию с истребителями, то он относиться к поколению 4++. То есть как последняя ступень перед появлением машин совершенно нового 5-го поколения. В авиации это истребители Су-30/35 и их старший брат Су-57. Для "Прорыва" это танк нового поколения Т-14 "Армата". Опять же проводя аналогии, на том же Су-35 долгое время отрабатывали технологии и оборудование, стоящее на более продвинутой машине. То же самое происходит и в танкостроении. На Т-90М установлена принципиально новая башня. Она легко узнаваема по внешнему виду из-за находящегося сзади короба для боеприпасов. Машина получила 125-мм пушку, обеспечивающую применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемых ракет, позволяющих поражать бронированные цели и даже вертолеты на дальности до 5 км. Имеются и два пулемета: спаренный с пушкой 7,62 мм и установленный на башне, дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом.

При этом конструкторам удалось существенно увеличить внутренний забронированный объем пространства башни, благодаря чему внутри разместили дополнительное электронное оборудование и улучшили условия работы экипажа. Командир теперь обладает панорамным прицелом и высокоавтоматизированной системой управления огнем "Калина". Это позволило значительно повысить точность огня, сократить время подготовки первого выстрела, внедрить автомат сопровождения цели. Машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления "Созвездие-М2". Что обеспечивает так называемый армейский интернет, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами, на поле боя. Благодаря этому танк может получать целеуказания даже о тех целях, которые визуально с командных пунктов ему недосягаемы.

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Как это работает, было показано в одном из видеороликов концерна "Уралвагонзавод" и в передаче "Военная приемка" телеканала "Звезда". В них несущийся с внушительной скоростью по полигону Т-90М преодолевал кочки и канавы так, как будто ехал по шоссе. А командир боевой машины в этот момент отмечал пальцем на жидкокристаллическом дисплее новой управляющей системы координаты цели, и дальше последовал выстрел. При этом в башне ничего не пошелохнулось. Кроме того, новая электроника сделала возможным реализацию режима ведения огня "охотник — стрелок". Это когда командир ведет разведку целей и ставит задачи на их поражение наводчику, а тот самостоятельно их уничтожает. Одновременно командир продолжает наблюдение и разведку других объектов. Функция двухканального автоматического сопровождения целей (одновременно и независимо с места наводчика и командира) позволяет сократить время на их поражение в разы. Возраст не помеха В настоящее время танков Т-90 различных модификаций выпущено более 2 тыс. Только одна Индия имеет парк этих машин в 1 тыс. штук. Также танки эксплуатируют в армиях Азербайджана, Алжира, Армении, Туркмении, Уганды, Вьетнама и Ирака. К машине присматриваются Кувейт и Саудовская Аравия. Завод по лицензионной сборке Т-90М планирует открыть Египет. Страна намерена построить не менее 500 российских машин.

Описание Танк Т-90М на заводе корпорации "Уралвагонзавод" © Марина Молдавская/ТАСС