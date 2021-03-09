"Чокнутое порно" как вызов времени: призеры Берлинале

Описание Кадр из фильма "Неудачный секс, или Чокнутое порно" © Silviu Ghetie/Micro Film 2021/Berlinale 2021

Берлин раздал свои призы. Точнее, только объявил, а раздавать будет уже в июне — на второй зрительской части фестиваля. Смотру, который направлен именно на зрителей, в этом году пришлось поступиться своими принципами и показать программу только деятелям индустрии и журналистам в рамках Европейского кинорынка онлайн. Широкой аудитории программа станет доступна только летом, когда планируется провести традиционные показы в кинотеатрах с красными дорожками, зрителями и прочими фестивальными радостями. Получится это у Берлинале или нет — тоже пока под вопросом. На данный момент Германия находится в жестком локдауне, который, по идее, должен быть ослаблен к лету, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Правда, в любом случае интриги уже не будет. Жюри приняло решение, ну а критикам, как обычно, остается только согласиться с ним или нет. "Золотого медведя" был удостоен фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Чокнутое порно" за то, что он показывает "самую суть, разум и тело, ценности и сырую плоть нашего времени". Вкратце, Жуде получил главный приз за актуальность, что вполне в духе Берлинале. Фестиваль любит поощрять остросоциальные и политические картины, иногда закрывая глаза на их художественную составляющую. В случае с "Неудачным сексом" нельзя сказать, что фильм не заслуживает внимания, но заслуживает ли он "Золотого медведя"? Как всегда, спорный вопрос. Картина рассказывает о школьной учительнице, которая по ошибке сливает свое секс-видео в Сеть и становится жертвой вездесущего народного суда.

Жуде критикует не только современную Румынию, но и общество в целом, затрагивая вопросы национализма, расизма, шовинизма, виктимблейминга, шейминга и прочие проблемы, которые в наше время не дают всем покоя. Выглядит это все любопытно и зло, но уж очень в лоб

Чем дальше, тем больше фильм вызывает не интерес, а, скорее, ощущение неизбежности. Подробнее о нем мы писали здесь.

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Лучший фильм смотра — "Колесо удачи и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хамагути — получил Гран-при жюри. Картина японца, может, не столь актуальная, зато невероятно тонкая и изобретательная. Хотя на самом деле ее можно было бы назвать актуальной благодаря ее сеттингу: кадр максимально минималистичен, и в нем находятся не более двух актеров одновременно. Вполне в духе пандемийного кино с его многочисленными ограничениями. Фильм разделен на три новеллы, каждая в какой-то степени посвящена любви, что укладывается в главный тренд Берлинале этого года — в его программе непривычно много сентиментальных фильмов. Все действие передается через диалоги, поэтому огромная доля ответственности ложится на актеров. Сам режиссер признает, что лучшее, что есть в его фильме, — это актерская игра. Но он, конечно, скромничает и лукавит. Несмотря на свой спартанский минимализм, который сразу же вызывает ассоциации с Хон Сан-су (кореец в этом году тоже в конкурсе и с призом), "Колесо удачи и фантазии" не вызывают ощущения театральности. Сценарий Хамагути остроумен и не по-японски эмоционален, поэтому его фильм — игра с памятью, стереотипами и временем, а не занятный вуайеризм, на что иногда похожи картины Хон Сан-су. Тот, кстати, в этом году, так же как и в прошлом, снова получил приз за сценарий. Такое ощущение, что жюри считает нужным его отметить, но не очень понимает, за что конкретно. Вот ему и уходят утешительные призы за сценарий.