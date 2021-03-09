"Чокнутое порно" как вызов времени: призеры Берлинале

Берлин раздал свои призы. Точнее, только объявил, а раздавать будет уже в июне — на второй зрительской части фестиваля. Смотру, который направлен именно на зрителей, в этом году пришлось поступиться своими принципами и показать программу только деятелям индустрии и журналистам в рамках Европейского кинорынка онлайн. Широкой аудитории программа станет доступна только летом, когда планируется провести традиционные показы в кинотеатрах с красными дорожками, зрителями и прочими фестивальными радостями. Получится это у Берлинале или нет — тоже пока под вопросом. На данный момент Германия находится в жестком локдауне, который, по идее, должен быть ослаблен к лету, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Правда, в любом случае интриги уже не будет. Жюри приняло решение, ну а критикам, как обычно, остается только согласиться с ним или нет.
"Золотого медведя" был удостоен фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Чокнутое порно" за то, что он показывает "самую суть, разум и тело, ценности и сырую плоть нашего времени". Вкратце, Жуде получил главный приз за актуальность, что вполне в духе Берлинале. Фестиваль любит поощрять остросоциальные и политические картины, иногда закрывая глаза на их художественную составляющую. В случае с "Неудачным сексом" нельзя сказать, что фильм не заслуживает внимания, но заслуживает ли он "Золотого медведя"? Как всегда, спорный вопрос. Картина рассказывает о школьной учительнице, которая по ошибке сливает свое секс-видео в Сеть и становится жертвой вездесущего народного суда.
Чем дальше, тем больше фильм вызывает не интерес, а, скорее, ощущение неизбежности. Подробнее о нем мы писали здесь.
Лучший фильм смотра — "Колесо удачи и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хамагути — получил Гран-при жюри. Картина японца, может, не столь актуальная, зато невероятно тонкая и изобретательная. Хотя на самом деле ее можно было бы назвать актуальной благодаря ее сеттингу: кадр максимально минималистичен, и в нем находятся не более двух актеров одновременно. Вполне в духе пандемийного кино с его многочисленными ограничениями. Фильм разделен на три новеллы, каждая в какой-то степени посвящена любви, что укладывается в главный тренд Берлинале этого года — в его программе непривычно много сентиментальных фильмов. Все действие передается через диалоги, поэтому огромная доля ответственности ложится на актеров. Сам режиссер признает, что лучшее, что есть в его фильме, — это актерская игра. Но он, конечно, скромничает и лукавит. Несмотря на свой спартанский минимализм, который сразу же вызывает ассоциации с Хон Сан-су (кореец в этом году тоже в конкурсе и с призом), "Колесо удачи и фантазии" не вызывают ощущения театральности. Сценарий Хамагути остроумен и не по-японски эмоционален, поэтому его фильм — игра с памятью, стереотипами и временем, а не занятный вуайеризм, на что иногда похожи картины Хон Сан-су. Тот, кстати, в этом году, так же как и в прошлом, снова получил приз за сценарий. Такое ощущение, что жюри считает нужным его отметить, но не очень понимает, за что конкретно. Вот ему и уходят утешительные призы за сценарий.
Приз жюри достался документальному фильму "Господин Бахман и его класс" немки Марии Спет, которую все справедливо сравнивают с Фредериком Вайсманом. Тот никогда не любил резать свои фильмы, а в последнее время, кажется, и вовсе забыл, что такое монтаж. В своем более чем трехчасовом фильме Спет в подобной американцу манере наблюдает за жизнью школьного класса, который полностью состоит из детей иммигрантов. Их учитель — господин Бахман, спокойный, мудрый и при этом участливый, — пытается пробудить в детях тягу к знаниям ненасильственным методом. На примере одного класса Спет ловко показывает срез немецкого общества, затрагивая актуальные проблемы и при этом формируя очень человечный портрет тех, на кого в основном сейчас направлено всеобщее недовольство.
Приз за режиссуру достался Денешу Надю за фильм о Второй мировой войне "Естественный свет", опять-таки не столько выдающемуся, сколько важному. А призы актеру и актрисе с этого года Берлин решил не разделять по гендерному принципу, а вручать за роли первого и второго плана. Так, первый ушел Марен Эггерт за "Я твой человек", а второй — Лилле Кизлингер за "Лес — я вижу тебя везде". Вообще, Берлинале в этом году получился спокойным и не очень впечатляющим — предсказуемо меньше громких имен, меньше действительно выделяющихся из общей массы фильмов. Фестивалю и так всегда было сложно с программой, и пандемия никак не облегчила ему задачу. Но Карло Шатриану и его кураторам все-таки удалось найти несколько проектов, которые не исчезнут без следа, а останутся в нашей памяти надолго.