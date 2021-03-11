Фукусима 10 лет спустя: "зона смерти" постепенно уменьшается

В Японии на упаковках с овощами, фруктами и прочим продовольствием обязательно нужно указывать место, где все это произведено. Долгие годы я замечал, как в магазинах люди опасливо откладывали в сторону пакеты с провизией, если на этикетках замечали два иероглифа — "Фуку-сима". Однако время берет свое: проведенный в прошлом месяце опрос общественного мнения показал, что сейчас только 8% японцев испытывают сомнения при покупке продовольствия из этой префектуры, где в марте 2011 года произошла потрясшая мир авария на атомной станции, сопровождавшаяся радиоактивным заражением обширных районов.
Число тех, кто опасается приобретать продукцию Фукусимы, постоянно сокращается и сейчас впервые упало ниже отметки в 10%. Организовавшие опрос эксперты японского государственного Управления по делам потребителей уверены, что это наглядно свидетельствует о неуклонном смягчении страхов по поводу последствий атомной аварии. Жители страны согласны с такой оценкой: более 90% участников проведенного газетой "Иомиури" общенационального социологического исследования согласились с тем, что острота шока от произошедшей 10 лет назад трагедии сейчас в значительной мере выветрилась.
Трагедия в прямом эфире
Однако тогда, 11 марта 2011 года, мы были, мягко говоря, потрясены происходившим. Мощное землетрясение заставило нас выбежать из токийского здания ТАСС, где с полок падали книги и посуда. Земля под ногами плавала, как палуба на катере в штормовую погоду. А в засыпанном сбитой штукатуркой офисе, куда мы вскоре вернулись, служебный телевизор стал показывать невероятное — гибель обширных районов северо-востока Японии в прямом эфире.
Высококачественные камеры бесстрастно фиксировали с вертолетов наступление гигантских волн цунами, которые на глазах у потрясенных зрителей поглощали населенные пункты, сметали мосты и эстакады скоростных дорог, откуда в кишащую обломками воду падали автомобили. Временами происходили взрывы — это цунами уничтожало очередную бензоколонку. Тогда наступавшую волну-убийцу заливало пылавшее топливо, и этот пожар на воде создавал окончательное ощущение конца света.
Теперь мы знаем, что 11 марта 2011 года под дном океана в 70 км от северо-восточного побережья главного японского острова Хонсю произошло самое мощное землетрясение в истории страны магнитудой 9,1. Вызванные им невероятные по высоте цунами смели целые города, в списке погибших сейчас значатся почти 16 тыс. человек. Еще 2,5 тыс. по-прежнему считаются пропавшими без вести — их тела так и не нашли. Однако очень скоро в те мартовские дни пришла и другая беда под названием "АЭС "Фукусима-1". Цунами вывело из строя системы энергоснабжения и охлаждения, что привело к спеканию ядерного топлива в трех реакторах. Катастрофа опять происходила в прямом телеэфире — у нас на глазах, например, взрыв водорода разнес третий энергоблок станции, выбросив в атмосферу невероятное количество смертоносной пыли.
Эвакуация спасла людей
Я отлично помню опустевший Токио весной 2011 года, когда мы прятались от дождей с радиоактивными частицами, наблюдали за ростом концентрации изотопов цезия и йода в водопроводной воде и особо тщательно следили за направлением ветра. Аварийная АЭС находится всего в 250 км от города, и хороший воздушный поток мог принести к нам немыслимое количество смертельно опасной гадости из трех пробитых реакторов. Но этого не случилось, Японии опять помогли ее боги, и главный массив радиоактивных частиц ушел на восток, в сторону далекой Америки, бесследно растворившись в массе Тихого океана.
Но чудес все же не бывает: после аварии зараженными в той или иной степени были признаны районы общей площадью 1150 кв. км. Там было 12 городков и поселков — маленьких и никому особо неизвестных. Фукусима вообще была краем сельским, лесистым и экологически чистым — я туда наезжал иногда по схеме "на выходные плюс отгул", там было очень здорово совершать пешие походы. Но теперь это все в прошлом.
Населению сразу после аварии было приказано или рекомендовано покинуть зону радиационного риска. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло, что именно быстрота эвакуации стала важным фактором нулевого количества жертв. В разгар операции было вывезено около 165 тыс. человек, которые, конечно, хлебнули лишений, непривычных для современной зажиточной Японии. От радиации никто не погиб, но немало людей, особенно пожилых, в последующие годы скончались от обострения застарелых болезней, от нервного шока и невозможности привыкнуть к новой жизни. Идут судебные процессы, назначаются компенсации. В 2018 году, например, суд обязал владельца "Фукусимы-1" выплатить приличные деньги семье 100-летнего старика, который повесился на следующий день после уведомления о том, что его поселок полностью выселяется. "Я прожил тут всю жизнь, куда я поеду", — говорил он всем за день до самоубийства. Компания обжаловать приговор не стала.
Полвека на демонтаж
Но время идет — еще в 2018 году была завершена дезактивация основной части района эвакуации. Туда стали возвращаться люди, хотя, похоже, несколько десятков тысяч решили навсегда расстаться с родными местами в Фукусиме. Они нашли работу и хорошее жилье в других уголках Японии, устроили детей в школы. Чего переезжать, когда жизнь пошла заново?
На 90 с лишним процентах площади самой АЭС "Фукусима-1" сейчас можно ходить без защитного комбинезона — там проведена тотальная дезактивация. Проблема локализована, но до победы далеко: в недрах трех энергоблоков еще лежит раскаленное ядерное топливо, которое 10 лет назад прожгло корпуса реакторов. О методах его извлечения еще идут дебаты, технологий такого рода человечество пока не имеет. Топливо непрерывно заливают водой, которая вытекает из брешей, подвергается очистке и перекачивается в цистерны. Их скопилось уже более тысячи. Общий объем хранящейся там очищенной воды превысил 1,15 млн кубометров. Эксперты уверяют, что ее можно без угрозы для экологии слить в океан, но правительство опасается негативной реакции населения и соседних стран. Ну а на полный демонтаж злополучной атомной станции отводят полвека.
Кстати, в префектуре Фукусима при общем завершении массированной дезактивации и продолжении работ по дальнейшей тонкой зачистке была в неприкосновенности оставлена "зона смерти" площадью 369 кв. км. Это район особой радиационной опасности, куда возвращаться пока нельзя. Район оцеплен, он зарос дикой зеленью, а отряды охотников в защитных костюмах без особого шума отстреливают на его границах расплодившихся там кабанов и одичавших собак.
Но "зона смерти" сокращается — в прошлом году там открыли для посещений кусок эвакуированного городка площадью 240 га. На днях людям разрешили приезжать еще на один участок выселенного поселка размером в 360 га. Эвакуированные могут теперь осмотреть там свои дома, брошенные 10 лет назад при спешной эвакуации. Оставаться на ночь там пока запрещено, хотя власти обещают в ближайшее время сделать эти районы полностью безопасными. Впрочем, эксперты уверены, что мало кто из эвакуированных захочет вернуться в бывшую "зону смерти".