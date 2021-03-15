Хрупкий мир, переговоры и "закон Цезаря": кризису в Сирии десять лет

Описание Солдаты ВС Сирии © EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

Тревожные сообщения об активизации вооруженных вылазок со стороны террористов поступают из восточных районов Сирии. Проснулись по чьему-то звонку "спящие" ячейки разгромленной в 2017 году группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Боевики нападают на военно-транспортные колонны, передвигающиеся по шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор, армейские блокпосты и лагеря, на нефтегазовые объекты, захватывают в заложники мирных граждан. Из пограничной с Ираком местности банды ИГ пробираются через пустыню Бадиа-эш-Шам к треугольнику на стыке провинций Хама, Алеппо и Ракка и уже несколько раз были замечены в окрестностях Саламии, расположенной в 214 км от Дамаска на пересечении стратегических дорог. Не оставляют террористы в покое курдов, которые ликвидировали их последние оплоты на восточном берегу Евфрата. Начинается ли новая глава в сирийском конфликте, который перешагнет в марте десятилетний рубеж? В Дамаске прямо указывают на причастность к диверсионной деятельности бандформирований Соединенных Штатов, в руках которых остается военная база в Эт-Танфе, на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Туда, как указал МИД арабской республики в своем послании 26 февраля в СБ ООН, перебрасываются на американских вертолетах на "переподготовку" бывшие члены ИГ, находящиеся в тюрьмах Гувейран и Эш-Шаддади. В Вашингтоне этих утверждений сирийской стороны не комментируют. "Закон Цезаря" Террористы поднимают голову на фоне продолжающегося ухудшения экономической ситуации в Сирии. Победа правительственной армии в войне пока не привела к улучшению жизненных условий сирийских граждан. Вашингтон и Запад не отменили удушающих санкций. Напротив, при президенте США Дональде Трампе был введен в действие "закон Цезаря", который заметно усилил блокаду. Название пакета санкций происходит от псевдонима сирийского военнослужащего Кайсар (что значит по-арабски "Цезарь"), который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии над заключенными в сирийских тюрьмах. Под влияние этого "Акта о защите гражданского населения Сирии" попали 39 лиц и организаций. "Закон Цезаря" дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии. Надежды на то, что богатые арабские государства Персидского залива кардинально пересмотрят свои позиции и окажут помощь Дамаску в послевоенной реконструкции, оказались напрасными. По словам покойного вице-премьера и министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, Сирия привыкла к односторонним рестрикциям со стороны США и Запада под различными названиями. "Однако "законом Цезаря" американцы лишают сирийское государство возможности удовлетворять насущные потребности своих граждан", — указал он.

На эту тему Гутерриш: война в Сирии заставляет задуматься об эффективности урегулирования конфликтов

Километровые очереди у бензоколонок, толпы людей у пекарен стали обычным явлением в столице. Как пояснил премьер-министр Хусейн Арнус, перебои с поставками нефтепродуктов возникают по причине того, что на рынок не поступает требуемого количества бензина и мазута. По его словам, это происходит из-за задержания в Красном море и в районе Суэцкого канала иранских танкеров, которые следуют в сирийский порт Банияс. Только в январе, по сведениям Арнуса, было перехвачено семь судов. По данным "Аль-Ватан", сирийскому топливному рынку ежедневно требуется не менее 4,5 млн литров бензина, 6 млн литров мазута, 7 тыс. тонн дизельного топлива и 1,2 тыс. тонны компримированного (сжатого) газа. Правительство должно выделять порядка $8 млн в сутки, чтобы обеспечить такое количество нефтепродуктов. В свою очередь, президент Башар Асад 5 ноября прошлого года возложил вину за трудное финансовое положение и продолжающееся падение курса сирийского фунта на ливанские банки, которые заблокировали долларовые счета сирийских вкладчиков. По его словам, в соседней стране застряли от $20 до $40 млрд, принадлежащих гражданам Сирии, что спровоцировало углубление экономического кризиса. Ранее сирийские бизнесмены использовали ливанские банки и фирмы для обхода санкций Евросоюза и поставок в страну товаров, находящихся под эмбарго. С прошлого года ливанские власти под нажимом Вашингтона приняли меры по усилению контроля на границе и пресечению контрабандных поставок в Сирию нефтепродуктов, муки и продовольствия. Решение сирийского правительства продавать хлеб по пластиковым электронным картам пока не привело к улучшению продовольственного снабжения населения. Как свидетельствует ливанская газета "Аль-Ахбар", возле пекарен в Дамаске, Алеппо, Хомсе и других городах "люди стоят по несколько часов, чтобы получить желанный пакет с десятью лепешками весом 800 грамм".

Описание Выдача продовольствия в Сирии © AP Photo/Hassan Ammar

Как утверждает издание, нынешний хлебный кризис вызван отказом курдов, которые контролируют житницы на северо-востоке страны, продавать правительству пшеницу. Давление на курдские автономные власти в провинции Хасеке оказывают Соединенные Штаты после вступления в силу в июне пресловутого "закона Цезаря". В речи 12 августа прошлого года перед участниками первой сессии Народного совета (парламента) нового созыва во дворце Каср аш-Шааб президент Башар Асад подчеркнул, что введение Соединенными Штатами нового пакета санкций против Сирии поощряет террористические группировки. "Бойкот Вашингтона открывает новый этап психологической войны и нацелен на поддержку террористов, без которых США не могут обойтись", — сказал сирийский лидер. По его словам, администрация Белого дома "пытается с помощью экономических санкций добиться осуществления тех целей, которые ей не удалось достичь в ходе развязанной против Сирии войны".

На эту тему Чавушоглу и Лавров провели переговоры в Дохе

20 декабря на официальной странице в Twitter посольство США в Дамаске поместило заявление Госдепа, в котором указывалось, что Вашингтон намерен продолжать политику санкционного давления в отношении Сирии в рамках подписанного год назад президентом США Дональдом Трампом "закона Цезаря". Эти меры, как отмечалось в документе, будут действовать "до тех пор, пока режим в Дамаске не предпримет необратимых шагов по политическому решению [в Сирии] в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". Протесты в Дераа Саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала в феврале об акциях протеста, вспыхнувших в южных провинциях Дераа и Эс-Сувейда на фоне роста цен и ухудшения социальных условий в холодный, зимний период. Правительственное агентство САНА, со своей стороны, передало, что сирийские войска вошли 11 февраля в Туфас, расположенный на северо-западе провинции Дераа в 100 км от Дамаска. Армейские подразделения были размещены в этом городе в рамках операции по восстановлению стабильности и безопасности в южных районах страны. "Население Туфаса терроризировали банды разыскиваемых властями преступников, в результате ситуация там вышла из-под контроля, — указывалось в коммюнике командования ВС Сирии, на которое сослалось агентство. — Размещение войск создало условия для возобновления работы правительственных учреждений". Южные регионы Сирии перешли под контроль правительства в 2018 году, благодаря примирительным соглашениям с вооруженными формированиями оппозиции. Важную роль в установлении мира на юге страны сыграли российские военные, которые стали посредниками между властями и бывшими боевиками, сложившими оружие. Отряды экстремистов, связанных с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), были выведены из южных районов на северо-запад Сирии в провинцию Идлиб. Статус-кво на юге сохранялся, несмотря на инциденты, во время которых стороны нередко выясняли между собой отношения, пуская в ход оружие и взрывчатку. Например, 25 января вооруженная группа напала на военную колонну в районе Туфаса и застрелила не менее 11 солдат, еще трое были захвачены боевиками в плен. 26 октября прошлого года в Санамейне был убит глава горсовета Абдель Салям Хеймад. Неизвестные боевики на мотоциклах застрелили его в момент, когда он находился на рыночной площади. Хеймад скончался на месте от полученных ранений. Все эти вылазки свидетельствовали, насколько все еще хрупок достигнутый в Сирии мир и что самым предпочтительным на этом этапе было бы развертывание процесса восстановления национального хозяйства с тем, чтобы вовлечь в него все общественные слои и в первую очередь — безработную молодежь.

На эту тему Перенастройка инструментов. США меняют тон в отношениях со странами Персидского залива

В канун десятилетия конфликта сирийские оппозиционеры вспоминают о провинции Дераа как о колыбели антиправительственного восстания. Согласно их легенде, тогда, в марте 2011 года в разгар "арабской весны", приведшей к падению режимов президента Хосни Мубарака в Египте и президента Зин аль-Абидина бен Али в Тунисе, местные подростки по чьей-то подсказке писали на стенах в Дераа лозунги, один из них звучал так: "Твоя очередь следующая, доктор!" Эти слова были обращены к президенту Асаду, который по профессии является врачом-офтальмологом, и стали как будто вынесением приговора сирийскому лидеру. Как показали дальнейшие события, такой вердикт был преждевременным, но подростков арестовали, что послужило искрой к выступлениям протеста. Волнения из Дераа перекинулись в центральную часть страны — Хомс и Хаму, в города на средиземноморском побережье Латакию и Банияс, затем в Дейр-эз-Зор на Евфрате, курдские районы северо-восточных провинций и, наконец, в кварталы бедноты на окраины Дамаска и Алеппо. Власти признали справедливыми и законными требования манифестантов, но осудили вспышки насилия и беспорядки, обнаружив в ряде мест "следы происков внешних сил". Например, в Дераа в средневековой мечети Аль-Аммари с ее базальтовым минаретом был найден в конце марта 2011 года склад с оружием, валютой и наркотиками. Сценарий переворота 31 января 2011 года в интервью американским журналистам президент Асад заявил, что "арабская весна" не затронет Сирию, поскольку ее руководство "чутко улавливает чаяния народа, и между политикой властей и интересами граждан не существует пропасти". К тому же сирийское правительство "противостоит Израилю и не связано тесными отношениями с Соединенными Штатами, как Египет", отметил президент. Тем не менее Асад пообещал провести важные политические и экономические реформы в 2011 году. Давая оценку бурным событиям в Египте и Тунисе, сирийский лидер подчеркнул, что они знаменуют собой вступление Ближнего Востока в новый исторический период. "Арабским правителям необходимо пойти навстречу политическим требованиям народных масс и срочно улучшить экономическую ситуацию", — сказал он. По словам Асада, "революции на арабских улицах демонстрируют стремление людей к переменам". 30 марта того же года Башар Асад выступил с речью перед депутатами парламента, которая стала его первой публичной реакцией на события в городе Дераа. Президент подтвердил курс сирийского руководства на проведение долгожданных реформ. "Сирия как неотъемлемая часть арабского мира в этот исключительный момент не может оставаться в стороне от процесса перемен, — заявил он. — Кризисы случаются для того, чтобы мы принимали меры по их улаживанию и выходили из сложных ситуаций еще более окрепшими".

Описание Президент Сирии Башар Асад © SANA/Handout via REUTERS

Асад предложил отделить "попытки разжечь смуту" от "требований проведения насущных реформ". "Пролитая кровь в Дераа и Латакии — это сирийская кровь, а пострадавшие люди — это наши граждане, и не все они зачинщики", — указал президент. По его словам, действия участников акций протеста были мотивированы определенными причинами. Одна из них состояла в том, что "государство собиралось еще с 2000 года провести реформы, но не выполнило своих обещаний". Речь Асада, однако, была воспринята его противниками как свидетельство того, что режим висит на волоске. Этому в немалой степени способствовали арабские телеканалы "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия", поднявшие в эфире враждебную пропагандистскую кампанию против сирийского правительства. Ее главным тезисом стало отстранение от власти правящего режима и уход Асада с политической сцены, что преподносилось как "голос сирийского народа". Позднее арабские СМИ и ведущие западные телекорпорации CNN, BBC, France 24 и другие начали раскручивать тему жестоких репрессий, поголовных арестов, расстрелов мирных демонстраций и бомбардировок городов. Был выдвинут тезис о том, что мирное восстание в Сирии "захлебнулось в крови, и поэтому народ вынужден был взяться за оружие". Арабские телеканалы заостряли внимание на случаях дезертирства в рядах вооруженных сил и переходе на сторону "восставшего народа" офицеров и солдат преимущественно в северных пограничных с Турцией областях. В провинции Хомс оплотами мятежников стали Талбиса и Растан, откуда в прошлом в армию поставлялись новобранцы из местных суннитских племен. Там возникла первая бригада "Фарук" Сирийской свободной армии (ССА) во главе с майором Абдель Раззаком Тласом — племянником бывшего министра обороны Мустафы Тласа.

На эту тему В Пентагоне считают, что говорить о "наглядном" эффекте от удара США в Сирии пока рано

"Повстанцы" действовали по схеме мятежа 1982 года, поднятого сирийскими фундаменталистами из панисламской ассоциации "Братья-мусульмане" (организация запрещена в РФ), который был подавлен властями. Противники режима сразу сделали ставку на разжигание религиозной розни. Акцент делался на том, что у власти в Сирии, где 68% населения исповедует суннизм, находится верхушка, состоящая из алавитов. Параллельно продавливалась мысль о том, что сирийский режим является "сателлитом шиитского Ирана". Спустя два года после начала кризиса в интервью лондонской газете Sunday Times президент заявил о готовности "вступить в переговоры с мятежниками, если те сложат оружие". "Мы приняли два решения: одно — о начале диалога со всеми, кто стремится найти мирный выход из кризиса, другое — продолжать борьбу с терроризмом", — подчеркнул Асад. Рассуждая о причинах провала сценария переворота в Сирии, ливанский политолог Керим Пакрадуни отметил, что президенту Асаду удалось на самом начальном этапе не допустить перехода армии на сторону восставшей части населения, как это произошло в других арабских странах. Кроме того, суннитская элита и торговое сословие в Дамаске поддержали правящий режим вместе с христианами и религиозными меньшинствами. В роли союзников фактически выступили курды, вступившие в военные действия против вооруженной оппозиции, поддерживаемой Турцией на севере Сирии. Также на выручку Сирии пришли Россия, Китай и Иран. "Асад проявил себя как политик, способный вести трудную игру при неблагоприятных обстоятельствах на протяжении длительного времени, — подчеркнул Пакрадуни. — И те, кто не так давно добивался его ухода и свержения, теперь желают консолидироваться с ним". Раскол оппозиции К октябрю 2011 года относится появление на политической арене Сирийского национального совета (СНС) во главе с Бурханом Гальюном — крупнейшей фракции зарубежной оппозиции. В него вошли представители "братьев-мусульман", либералов, левых националистов, прозападных диссидентов и активисты координационных комитетов сирийской революции. Наставник исламистов Риад аш-Шакфа в интервью телеканалу "Аль-Джазира" утверждал, что СНС "выражает волю сирийского народа и его создание обосновано тем, что находящийся у власти антинародный режим окончательно утратил легитимность". Бывший наставник "братьев-мусульман" Садреддин аль-Байянуни, в свою очередь, подчеркнул, что собравшиеся в Стамбуле деятели "представляют 80% сирийской оппозиции".

На эту тему Байден призвал Иран действовать осторожно после удара в Сирии

С этим сразу не согласились вожди внутренней оппозиции. Лидер Национального координационного комитета (НКК) в поддержку демократических перемен Хасан Абдель Азим поспешил отмежеваться от участников форума в Стамбуле. Он заявил, что СНС "открыт для идеи иностранного вмешательства" и подталкивает ход событий по ливийскому сценарию. Внутренняя оппозиция, по его словам, выступает категорически против этого. По свидетельству общеарабской газеты "Аль-Хаят", 80-летний Абдель Азим был в тот период наиболее авторитетной фигурой среди оппозиционных политиков, согласных при определенных условиях пойти на диалог с властями. В 2000 году в период "дамасской весны", когда молодой Башар Асад объявил о намерении провести ряд либеральных реформ, он выполнял роль официального представителя Национально-патриотического объединения, а затем вместе с Риадом Турком участвовал с 2005 года в диссидентском движении "Дамасская декларация". На смену СНС пришла Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), которая согласилась создать в Эр-Рияде в декабре 2015 года Высший комитет по переговорам (ВКП), задуманный как объединительный орган сирийской оппозиции. Однако, по признанию Абдель Азима, разногласия между НКК и базирующейся в Стамбуле коалицией так и не были преодолены. НКОРС "по-прежнему делает ставку на вооруженное противостояние, внешнее вмешательство и экстремистские силы", отметил он. ВКП участвовал в восьми раундах непрямых переговоров в Женеве в 2014–2017 годах с сирийской правительственной делегацией под эгидой спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, которые завершились безрезультатно. Позднее был создан Сирийский комитет по переговорам (СКП), где большинство мест досталось "платформе Эр-Рияда", выступающей за уход с поста президента Башара Асада. В него, однако, вошли также представители "московской" и "каирской" платформ, которые согласны на то, чтобы Асад оставался у власти в переходный период.

Описание Участники сирийского конгресса в Сочи, 2018 год © Сергей Бобылев/ТАСС

СКП поддержал усилия России по достижению прогресса в политическом урегулировании сирийского кризиса и согласился принять участие в работе Конституционного комитета Сирии (ККС), сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В комитет входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества), его редакционная группа состоит из 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). Перед этим органом стоит задача по разработке нового основного закона или рекомендаций для внесения поправок в действующую конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН. Планировалось, что КСС в январе под покровительством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена приступит наконец к обсуждению "базовых принципов будущей конституции", но этого не произошло из-за разногласий между делегациями правительства и оппозиции относительно приоритетов в повестке дня. Арабское лоно Ответственность за провал последнего раунда ККС в Женеве Запад возложил на Дамаск. Франция и другие члены Евросоюза тут же заговорили о необходимости создания нового механизма для претворения в жизнь резолюции 2254 СБ ООН, однако никаких инициатив на этот счет не последовало. Как отметил обозреватель Ибрагим Хмейди из саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", европейцы обратили сейчас взоры в сторону Вашингтона и ожидают, какие шаги собирается предпринимать по сирийскому досье администрация президента Джо Байдена. Сам Хмейди полагает, что "после парламентских выборов в 2020 году и очевидных намерений Дамаска провести президентские выборы в 2021 году целесообразность дальнейшей работы КСС поставлена под сомнение".

На эту тему Лавров: США предупредили военных РФ об ударе по Сирии за несколько минут до него