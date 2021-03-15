Ракетный рой: как искусственный интеллект управляет поражением цели

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США отчиталась, что успешно провела испытания полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"). Четыре авиабомбы GBU-39/B были сброшены с истребителя F-16D Viper и синхронно поразили заданные цели. Испытание этого оружия, как считает Forbes, изменит "правила игры". Впервые в истории, утверждают американцы, им удалось собрать в стаю несколько отдельных боеприпасов и заставить работать в команде. Впрочем, обольщаться им незачем. Подобную технологию в СССР реализовали еще в 60-х годах прошлого века и ее до сих пор активно используют при создании новых систем вооружения.

Бригадный подряд Владимир Николаевич Челомей — конструктор ракетно-космической техники, глава ВПК "НПО машиностроения" (сегодня входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") — фирмы, создавшей ударный потенциал нашего флота, орбитальные боевые станции и гиперзвуковые ракеты, всегда смотрел за горизонт и брал на себя, казалось бы, невыполнимые задачи. В 60-х годах прошлого века он создал первую крылатую ракету со складывающимися крыльями и умещающуюся в "обычном" тубусе пусковой установки. А затем предложил немыслимое — заставить самолет-снаряд летать не просто от точки А к точке Б, но и самостоятельно принимать решения, менять профиль полета, а самое главное — действовать в группе с себе подобными, координируя действия и согласовывая решения. Для развития техники тогдашнего СССР это было сродни самоубийству (технологии...очень сложная задача), но не для конструктора Челомея, предложившего флоту крылатую ракету П-700 "Гранит", прозванную позднее на Западе Shipwreck ("Кораблекрушение"). Это десятиметровая семитонная "сигара", несущая почти тонну боевой нагрузки. Для понимания: размер ракеты сравним с истребителем МиГ-21. Машина до сих пор входит в состав вооружения атомных ракетных крейсеров проекта 1144 "Орлан" и ударных подводных лодок проекта 949 "Антей". Первые — это корабли типа "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", вторые — субмарины типа "Курск", прозванные за нехарактерную для подлодок "расплющенную" форму "батонами". На каждом корабле по 24 таких машины.

Описание Выгрузка крылатых ракет "Гранит" с атомохода "Курск" © Семен Майстерман/ТАСС

Но не размеры и ужасающая разрушительная мощь боеголовки делали "Гранит" сверхоружием. Это первая ракета, наделенная системой искусственного интеллекта, приближенного к человеческому разуму. Кораблю-носителю всего лишь достаточно обнаружить цель — конвой, авианосную группу или иной боевой ордер противника — и просто выпустить ракеты. А дальше начинается спектакль. Первая из вышедших из пусковой шахты машин вместо того, чтобы броситься в бой, "притормозит". Дождется в воздухе, когда выйдет последняя — 23-я — "подельница", и только тогда, выстроившись в линию, они начнут атаку. Ракеты сами "решат", какая из целей в ордере представляет наибольшую "ценность", распределят между собой "роли" — кто атакует, а кто "прикрывает" и отдает себя в жертву корабельной ПВО. Для исключения ошибки при выборе маневра и поражения заданной цели в бортовую вычислительную машину ракет заложены электронные "портреты" всех современных классов. Причем это не только размеры и контуры надстроек, но и сведения об электромагнитных и прочих силовых полях, присущих только этому типу корабля. К тому же в машине есть и чисто тактические сведения о типе ордеров, что позволяет ракете определить, кто перед ней (конвой, авианесущая или десантная группа), и атаковать главные цели.

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В бортовой вычислительной машине "Гранита" есть данные по противодействию средствам радиоэлектронной борьбы противника, возможность постановкой помех уводить ракеты от цели, а также тактические приемы уклонения от огня средств противовоздушной обороны. Но самое интересное, что цель может заметить только одна из машин. Именно она "расскажет" другим, как в нее лучше попасть, и "организует" дальнейшее нападение. В случае ее неудачи первую роль возьмет следующая машина — и так до бесконечности, пока задача не будет выполнена. Подвиг с отсрочкой Американская "Золотая орда" далека от этого принципа. Ее основа — специальное оборудование, устанавливаемое на самолетах или вертолетах, которые являются носителями боеприпасов. С его помощью проводится целеуказание и управление поражением целей. Если носитель по каким-то причинам будет уничтожен, управление атакующими боеприпасами может перехватить другой оператор, находящийся в зоне боевого применения. Для этого они оснащаются датчиками, системами связи и модифицированным программным обеспечением. Разработчики относят такие системы к "полуавтономным". По такому принципу строится и новый российский проект АО "Кронштадт", состоящий из скоростного ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Гром" и многоразовых скоростных БЛА группового использования "Молния". Реактивный дрон впервые показали на выставке-форуме "Армия-2020". Аппарат привлек внимание тем, что ничего похожего ни по форме, ни по закладываемому в него потенциалу в российской армии до последнего времени не было и нет.

Описание БЛА "Гром" на экспозиции АО "Кронштадт" © Ладислав Карпов/ТАСС

Согласно представленной АО "Кронштадт" информации, "Гром" предназначен для работы "ведомым" в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Робот способен провоцировать комплексы войсковой и объектовой ПВО, а после того, как они начнут активно искать нашего разведчика, уничтожать их своими ударными средствами. Также он может бороться с надводными кораблями и объектами береговой инфраструктуры. Ну а главная фишка — возможность управления группой "мелких", но не менее грозных летающих роботов "Молния". "Беспилотный летательный аппарат "Гром", разрабатываемый компанией "Кронштадт", помимо возможности применения собственных бортовых авиационных средств поражения будет наделен способностью управления роем из десяти ударных беспилотников, запускаемых с другого авиационного носителя", — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Последнее — это многоразовые скоростные БЛА группового использования. Они предназначены для высокоточного поражения стационарных и подвижных наземных объектов, использования в качестве ложных целей для усложнения воздушной обстановки ПВО противника и его подавления. Кроме того, создания и контроля полосы прорыва ударной группы и оперативного уничтожения внезапно обнаруженных объектов ПВО противника, обеспечения групповой РЭБ при выполнении задач совместно с пилотируемыми летательными аппаратами. Что во многом похоже на принцип действия "Золотой орды".

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Открытым остается только вопрос "многоразовости" применения "Молний". Получается, что робота вели на цель, он старался, не справился с задачей и обиженный вернулся домой? По этому поводу в АО "Кронштадт" пояснили, что возвращаемые — это именно разведывательные дроны. Ударные, как и в случае с барражирующими боеприпасами, — камикадзе, то есть смертники. И самое интересное, что, как и в случае с ракетами "Гранит", "Молнии" будут постоянно "общаться" между собой и беспилотником-носителем. "У "Молний" идет постоянный обмен данными между беспилотными летательными аппаратами. Возможно изменение заданий для каждого члена стаи. Передача лидерских ролей и взаимозаменяемость. При этом, благодаря искусственному интеллекту, задание выполняется группой без постоянной связи с самолетом-носителем", — уточнили в компании. Волчьи законы Системы искусственного интеллекта — это сегодня один из главных приоритетов при создании роботизированных систем вооружения. Сухопутные, морские, летающие роботы пока контролируются и управляются человеком. Владимир Челомей показал, что это можно делать на более высоком уровне, отдав право принятия решения непосредственно машине. Развитие техники в этом плане ушло в России довольно далеко. Сегодня существует и даже стоит на вооружении и экспортируется еще одна ракета, заслуживающая внимания, — Х-35. Внешне она очень похожа на американскую противокорабельную ракету GM/RGM/UGM-84 Harpoon компании McDonnell Douglas. Но есть одно но. Вначале 90-х американцы из кожи вон лезли, чтобы получить головку самонаведения российской машины. Даже купили несколько наших ракет. Их использовали в ходе учений ВМС, в которых Х-35 "атаковала" американские корабли. Ракету запустили вдоль ордера, а моряки должны были ее обнаружить и сбить. Не вышло. Даже в таких тепличных условиях ракета беспрепятственно пролетела сквозь стену зенитного огня.

Описание Пуск ракеты Х-35 на морском десантном полигоне "Клерк" © Юрий Смитюк/ТАСС

Более существенная сделка на поставку как минимум 100 таких изделий в США в итоге не состоялась. Тем не менее мериканцы поняли, что надо делать и как. Но вот повторить успех российских конструкторов, похоже, до сих пор так и не сумели. Суть его в том, что в России создали "слепую" ракету. В отличие от большинства "одноклассников", она не сканирует пространство радиолокационным лучом в поисках цели, а, словно лишенный зрения человек, воспринимает мир "на ощупь". Ее головка самонаведения работает исключительно на прием радиоизлучения "жертвы". Из-за этого даже на дозвуковой скорости поймать в прицел Х-35 очень сложно. Машина несется над водой на высоте не более пяти метров, сливаясь с волнами, активно маневрирует, может обходить препятствия (острова, затопленные, но возвышающиеся над водой объекты), идти, огибая контуры береговой линии, и гарантированно достигать поставленной задачи. Главный конструктор ракеты Х-35 корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (член Союза машиностроителей России) Николай Васильев вспоминал, что в то время произошли трагические и до сих пор необъяснимые последствия. При невыясненных обстоятельствах погиб главный конструктор головки самонаведения Х-35. Следом безвести пропал главный алгоритмист, который разрабатывал специальное программное обеспечение для цифровой обработки информации машины. Впрочем, думающая ракета создана, а сейчас появилась ее еще более продвинутая версия с индексом "У". По словам гендиректора Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, ракета с этим индексом "принципиально отличается от предыдущей. Она имеет другой двигатель. Освободилось дополнительное место для топлива. В результате дальность ее полета увеличилась в два раза — с 130 до 260 км". И, похоже, ее так же научили работать в группе.

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Снятся ли роботам страшные сны Сегодня модно говорить о самообучающихся электронных системах. Самый простой пример — "Алиса" от "Яндекса". Разговаривая с телефоном, умной колонкой или настольной лампой, вы постоянно совершенствуете алгоритм принятия решений гаджета. То же самое происходит и в сфере создания оружия. Понятно, что герой культового фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона "Терминатор" или биороботы из фантастической ленты Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" появятся очень нескоро. Тем не менее текущие работы по наделению интеллектом современных систем вооружения говорят, что этот процесс — хотя бы в области создания электронного мозга — уже идет. Замгендиректора ФГУП "ГосНИИАС" по науке академик РАН Сергей Желтов в интервью журналу "Точно в цель" рассказал, что нейросети активно развиваются во всем мире, — это просто математические конструкции, очень сложные и очень большие. Методы их обучения за счет использования больших вычислительных ресурсов позволяют на выходе получать эффект Super Human — то есть c решением некоторых задач искусственный интеллект справляется лучше, чем человек. В результате получается, что ряд профессий, где требуется работать с большим объемом данных, но получать достаточно простые ответы, можно оптимизировать. "В оборонно-промышленном комплексе — это обработка данных от датчиков. То есть распознавание образов — самих изображений, а также сигнатур целей. Это равносильная замена, потому что у человека есть только одна система распознавания — оптическая, то есть зрение. А датчики бывают какие угодно: радиолокационные, тепловизионные и т.д. Они позволяют получить портреты, которые человек даже и не сможет распознать. Зато всему этому с помощью глубокого обучения можно научить искусственный интеллект. Это очень большой прорыв, потому что можно автоматизировать системы целеуказания. Следующий уровень — системы помощи летчику, или оператору. Третья задача — командно-штабное применение искусственного интеллекта, когда нужно управлять войсками, а в идеале — даже группами родов войск", — отметил Сергей Желтов .

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