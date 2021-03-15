"Американский план спасения": что влечет антикризисная программа Байдена

Описание Президент США Джо Байден во время визита в пункт вакцинации в Вашингтоне © AP Photo/Patrick Semansky

Давным-давно в американской глубинке в дорожном разговоре со случайными попутчиками — супружеской парой примерно моих лет — я мимоходом упомянул, что ничего не принимаю от застарелой гипертонии, поскольку, мол, от судьбы не уйдешь. "Какой нелепый фатализм!" — вслух воскликнула собеседница. "Какая возмутительная безответственность!" — услышал я в ее тоне. Мимолетный эпизод запал мне в память как наглядное подтверждение того, что американцы не живут "на авось". Само это слово отсутствует в их лексиконе, оно им неизвестно и чуждо, как и стоящее за ним понятие. Они сознают и умеют отстаивать свои личные интересы, понимая, что никто другой за них этого не сделает. В том числе и по части защиты собственного здоровья, поскольку лечиться в США баснословно дорого, а всеобщего обязательного медицинского страхования там никогда не было и нет. Понятие "катастрофического заболевания" — не в медицинском, а в финансовом смысле — родилось именно за океаном. Стыд, зависть и осуждение... Теперь давний разговор периодически приходит мне на ум в контексте борьбы с новым коронавирусом, который, как известно, пока косит американцев сильнее других. Меня совершенно не удивляет, что последние полгода знакомые, добиравшиеся на перекладных из США до Москвы, первым делом интересовались: "Где тут у вас можно привиться?" И что в самой Америке с появлением собственных вакцин развернулась нешуточная борьба за доступ к ним. Картинку на эту тему нарисовало на днях информационное агентство Associated Press (AP). Вот техасский волонтер, хвастающийся, что помогал в крупном центре вакцинации и сам получил прививку в награду. Вот пара юных дам во Флориде, переодевшихся "под старушек" и указавших в регистрационных анкетах неверные даты рождения (их разоблачили и пристыдили, мол, вы крадете вакцины у кого-то, кому они нужнее, чем вам). Тут же немолодой курильщик из Нью-Джерси, радующийся, что дурная привычка неожиданно обеспечила ему "проход без очереди". А вот 30-летняя жительница Нью-Йорка, привитая благодаря другому фактору риска — большому избыточному весу — и терзающаяся сомнениями по поводу того, обязана ли она это всем объяснять, рассказывая о своей удаче в соцсетях (не стала: женщина все-таки). "Распространение вакцин от COVID-19 в США вселяет надежду на то, что пандемия, перевернувшая с ног на голову жизнь по всему миру, наконец завершится, — пишет AP. — Но с расширением вакцинации различия в правилах и неравный доступ к заветным дозам порождают также чувства вины, зависти и осуждения других как среди привитых (особенно молодых и здоровых с виду), так и среди миллионов тех, кто все еще с нетерпением ждет своей очереди".

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Ждать им, скорее всего, остается не очень долго, с вакцинацией Америка пустилась с места в карьер. Сейчас в стране ежедневно делается более 2 млн прививок, около 20% населения уже получили хотя бы одну дозу. К маю власти обещают сделать процедуру общедоступной. Для пациентов она должна быть бесплатной, но кое-где врачи и больницы взимают собственный "административный сбор", зашкаливающий порой за $100. Грабительскую наценку недовольным предлагается оспаривать через страховщиков. Непраздничная победа Недовольных хватает: помимо тревоги о своем здоровье, американцев сейчас терзают заботы и материального плана. На этом направлении власти тоже сулят народу помощь: Конгресс США только что принял новый антикризисный пакет — так называемый Американский план спасения (American Rescue Plan) на сумму $1,9 трлн, а президент-демократ Джозеф Байден сразу его подписал. Спешить заставлял календарь — в выходные истекал срок действия прежних федеральных дотаций для безработных. Для нынешнего хозяина Белого дома это первая по-настоящему крупная политическая победа. Но назвать ее шагом к решению главной задачи — преодолению глубокого раскола в американском обществе, объединению и сплочению страны для борьбы сразу с четырьмя кризисами (помимо медицинского и вызванного им экономического, Байден относит к их числу еще климатический и межрасовый) — все же было бы преувеличением. Ни один законодатель-республиканец ни в Сенате, ни в Палате представителей новый план не поддержал; одобрен тот был в нижней палате 220 голосами против 211 (один демократ голосовал против). "Давайте внесем ясность: это не спасательный билль, не билль, сулящий облегчение, — сказал лидер республиканской фракции в Палате Кевин Маккарти. — Это разномастный набор левых приоритетов, появившихся еще до пандемии и не отвечающих нуждам американских семей". В подтверждение критики плана ссылаются, например, на $270 млн, выделяемых Национальному фонду поддержки искусств и гуманитарных наук в США. Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала принятый законопроект "самым прогрессивным" в американской истории. Хотя сам Байден не спешил ликовать. Наоборот, после сенатского голосования он напомнил, что более полумиллиона американцев умерли от COVID-19, что свыше 400 тыс. предприятий малого бизнеса в стране вынуждены были закрыться, что "миллионы людей безо всякой своей вины потеряли работу", что "семьям грозит утрата крыши над головой", а "очереди к пунктам раздачи продовольственной помощи растягиваются на мили". "Мог ли кто-то из вас себе представить, что мы увидим такое в Америке, в городах по всей стране?" — спросил действующий президент США. Вопрос, конечно, был риторическим, но за себя все же отвечу: я лично, проработав свыше четверти века за океаном, — не мог. Невообразимым прежде казалось и многое другое, что мы наблюдаем там в последние годы. До МРОТ не дотянулись Содержимое нового антикризисного пакета известно, пересказывать подробно не имеет смысла. В самых общих чертах предусмотрено выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики, в том числе в штатах и муниципалитетах, что политически выгодно партии власти. Люди с доходом до $75 тыс. в год получат единовременную выплату в размере $1,4 тыс. Федеральные дотации к пособиям по безработице составят $300 в неделю. Программа продлится до 6 сентября.

В США внимание комментаторов — экономистов и политологов — изначально было приковано не только к тому, что в пакете есть, но и к тому, чего в нем в итоге не оказалось. Прежде всего, имеется в виду план постепенного повышения к 2025 году минимального размера оплаты труда для федеральных служащих до $15 в час. Для либералов-"прогрессистов", таких как сенатор Берни Сандерс, это было и остается голубой мечтой. И момент для ее реализации казался самым что ни на есть подходящим: Белый дом и обе палаты Конгресса под контролем Демпартии; борьба с пандемией спишет задним числом любые эксцессы. Но консерваторы, да и просто люди, которых в Америке называют fiscally responsible, т.е. ответственно относящиеся к казенным тратам (попадаются среди законодателей и такие) встретили этот план в штыки и заручились поддержкой так называемого парламентария Сената (специалиста, призванного урегулировать процедурные споры). Сейчас это женщина по имени Элизабет Макдоноу. Она постановила, что такой вопрос, как повышение МРОТ, не может решаться по упрощенной процедуре простым большинством голосов. А квалифицированного большинства в Сенате у демократов не было и нет. Собственно, нет и обычного: кресла поделены между партией власти и оппозицией 50 на 50. Решающий голос при необходимости подает вице-президент страны Камала Харрис, которая по должности председательствует в верхней палате. Однопартийцы-радикалы призывали ее отменить решение Макдоноу, если вообще не уволить строптивого эксперта. Но на нарушение писаных и неписаных правил Белый дом все же не пошел. А чтобы к Харрис не возникало лишних претензий, журналистам задним числом объяснили, что прямая конфронтация по данному поводу не получила бы достаточной поддержки и со стороны самих сенаторов-демократов. Кстати, жизнь подтвердила обоснованность сомнений скептиков. В "прогрессивной" Калифорнии власти потребовали от владельцев продовольственных магазинов доплачивать персоналу по $5 в час за работу в условиях пандемии. В ответ те принялись просто закрывать крупные универсамы.​ Открытые вопросы В общем, планы повышения МРОТ были в очередной раз отложены до лучших времен. Тем более что с точки зрения фискальной ответственности, т.е. той же самой нагрузки на бюджет, новый "спасательный план" и без них несуразно велик.

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Я обсуждал его с давним вашингтонским знакомым, опытным экономистом-международником, и тот, прежде всего саркастически, отметил некруглую цифру — не $2 трлн, а $1,9. На его взгляд, это следствие глубоко въевшейся в подсознание американцев привычки создавать на распродажах иллюзии более низких цен. Всякий, кто бывал на заокеанских sales, помнит, что там едва ли не каждый ценник оканчивается на ".99". Цель нового "Американского плана спасения" ясна — попытаться остановить пандемию и подстегнуть рост экономики. Насколько эта цель достижима, вопрос открытый. Конгресс и так уже целый год лишь тем и занимается, что пытается "тушить пожар деньгами"; а с учетом новых ассигнований в эту топку, по официальным данным, уже брошено $5 трлн! Подключался со своей стороны и центральный банк США — Федеральная резервная система, снижавшая учетные ставки для стимулирования роста. Тем не менее, по оценке МВФ, американская экономика сократилась за прошлый год на 3,4%. Теперь фонд оптимистично утверждает, что стимулы Байдена могут за три года добавить 5–6% к ВВП США, а заодно помочь в восстановлении после кризиса и другим странам. Но все же открытым остается и вопрос о том, насколько выбранная Вашингтоном стратегия действий опасна. Главный фактор риска понятен — наличных денег для спасательных операций в бюджете США нет, их приходится брать в долг. По данным Минфина, в 2020 финансовом году бюджетный дефицит США вырос более чем втрое и достиг $3,1 трлн, а госдолг перевалил за $21 трлн и стал больше ВВП. Да и в нынешнем году дефицит уже превышает $1 трлн. По словам моего знакомого, такой ключевой показатель, как отношение долга к ВВП, будет в США в ближайшие годы только ухудшаться. Отсюда и важнейшая для Вашингтона задача — не допускать роста учетных ставок, отягощающих обслуживание долгов. Разница — в силе и слабости Я не один десяток лет освещал работу МВФ в Вашингтоне и хорошо помню, как во время прежних экономических кризисов России и другим странам настойчиво рекомендовали "затягивать пояса". Это считалось, по сути, догмой, плодом "вашингтонского консенсуса". Но теперь главные инициаторы и участники этого самого консенсуса, США и их западноевропейские друзья и партнеры, сами старательно и демонстративно "распоясываются". Ключ к кажущемуся противоречию, как я всегда и подозревал, — не экономический, а политический. Президент России Владимир Путин на днях подчеркнул, что и в нашей стране "впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а, напротив, ответили на возникшие проблемы смягчением подходов в этой сфере". Сделать это, по его словам, удалось, "благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России", позволяющим преодолевать нынешние трудности даже несколько лучше других. В общем, прямо по Фукидиду: сильный делает, что может; слабый вынужден терпеть, что приходится.

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В том же общем контексте я, кстати, спросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и о нашем отношении к антикризисным усилиям США. Он ответил, что сейчас все в мире стараются как можно скорее "выбраться из ямы" кризиса, и Москва "всем желает успехов" в этих усилиях. Но при этом добавил, что "российское руководство концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются". А вот "веерная раздача средств", по его словам, "в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной", поскольку "приводит к увеличению долговой нагрузки и к сокращению других инвестиционных программ". По словам моего приятеля-эксперта, в США и Западной Европе попытка "роста на стероидах" провалилась еще до пандемии; теперь же им светит так называемая японификация. Это нечто вроде долгосрочного экономического застоя, усугубляемого хроническими долговыми проблемами. Термин приятель саркастически произносит на американский манер — "жапонификация". "Кому жить и кому умирать" Конечно, не все за океаном так уж безотрадно. Служба Гэллапа (служба социологических опросов Gallup Organization — прим. ТАСС) опубликовала итоги нового опроса, в ходе которого большинство американцев (60%) впервые выразили мнение, что ситуация на фронте борьбы с коронавирусом улучшается. Критики новых стимулов Байдена нередко делают упор на том, что столь дорогостоящая программа просто не нужна в условиях, когда оздоровление экономики уже происходит. Но вместе с тем сохраняются и проблемы, главная из них — разобщенность страны и народа. "Год назад, когда умерших [от COVID-19] в США было менее дюжины, кое-кому казалось, что угроза нового вируса заставит нацию сплотиться, — писала на днях Los Angeles Times. — Теперь на фоне более полумиллиона смертей мы поняли, что ошибались: пандемия углубила линии раскола, по большей части совпадающие с партийной принадлежностью, и жестко высветила те проявления расового, этнического и имущественного неравенства, от которых в огромной мере зависело, кому жить и кому умирать, кто терял работу, а кто нет".

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