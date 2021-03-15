Страсти по "Спутнику V". Российская вакцина вызвала споры в Чехии и Словакии

Игорь Шамшин — о том, как власти двух стран не могут договориться внутри своих государств

Описание Премьер-министр Словакии Игор Матович и министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи встречают в аэропорту Кошице партию российской вакцины "Спутник V", 1 марта 2021 года © Frantisek Ivan/TASR via AP

Ситуация с коронавирусом в Словакии и Чехии, где также распространяются британский и южноафриканский штаммы, на протяжении последних недель остается одной из наиболее сложных в странах Евросоюза. В республиках растет смертность от COVID-19, увеличивается число заразившихся и тяжелобольных, ощущается острый недостаток вакцин. Из-за отсутствия мест в отделениях реанимации своих клиник страны направляют тяжелых пациентов в больницы Германии и Польши. Решением, которое может изменить ситуацию к лучшему, многим в Братиславе и Праге представляется использование пока не зарегистрированной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) российской вакцины "Спутник V". Словакия — вторая страна Евросоюза со "Спутником V" Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, которая приобрела "Спутник V". Первая партия вакцины была доставлена в страну 1 марта. "Мы не можем ждать, пока препарат получит сертификацию ЕМА", — заявил премьер-министр республики Игор Матович, напомнив, что в Словакии с населением около 5,5 млн граждан каждый час умирают в среднем четыре пациента с диагнозом COVID-19. Использование "Спутника V", по его мнению, повысит темпы вакцинации на 40%. Министерство здравоохранения Словакии 2 марта разрешило "Спутник V" к использованию в республике до конца августа текущего года. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Марек Крайчи. Применение препарата должно начаться во второй половине марта. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным законодательством.

Между тем покупка российской вакцины, привиться которой выразили желание десятки тысяч жителей Словакии, привела к серьезным разногласиям в правительстве республики (которое сформировано возглавляемой Матовичем правоцентристской партией "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), правоцентристским политическим движением "Мы семья", либеральной партией "Свобода и солидарность" и либерально-консервативной партией "За людей"). Партии "Свобода и солидарность" и "За людей" потребовали реорганизации правительства. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок назвал российскую вакцину "инструментом в гибридной войне". Недовольство по поводу покупки "Спутника V" выразила и президент страны Зузана Чапутова. Матович же отверг любые проявления политического популизма в связи с вакциной "Спутник V". "Высокомерных политиков устраивает, чтобы у нас умирало как можно больше граждан и экономика несла ущерб. Они руководствуются лозунгом — чем хуже будет в Словакии, тем лучше для их партий-неудачниц, очень желающих властвовать [в республике]. Самой большой проблемой Словакии некоторые [политики] считают то, что мы с Мареком [Крайчи] позволили изыскать для жителей республики [партию] эффективной вакцины. Они говорят, что эти препараты отмечены принципиальной ошибкой, а именно тем, что они [происходят] из России", — подчеркнул премьер. Тем не менее, чтобы сохранить шаткое единство правительственной коалиции, Крайчи освободил кресло министра здравоохранения. На посту премьера остался инициировавший покупку "Спутника V" Игор Матович, за отставку которого высказывались представители партий "Свобода и солидарность" и "За людей". Чешский президент за российскую вакцину, Минздрав — против Набирающая обороты общественная дискуссия по поводу возможности покупки российской вакцины происходит и в Чехии. Президент страны Милош Земан, по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем, направил письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить "Спутник V". Хозяин Пражского Града уверен, что в Чехии эпидемия коронавируса может завершиться до сентября, если в стране будет активно проходить вакцинация населения. Земан и Бабиш считают, что Чехия могла бы производить вакцинацию "Спутником V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА. Для этого было бы достаточно разрешения национального Министерства здравоохранения, как было в случае с Венгрией и Словакией. Национальное медицинское ведомство периодически выдает такие разрешения на использование новых лекарств.

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"У нас есть люди, которые хотят привиться "Спутником V". В мире 65 стран хотят получить российскую вакцину. Из них шесть являются членами Евросоюза", — отметил Бабиш, подчеркнув, что доверяет российской вакцине. Он напомнил, во время существования социалистического блока чехи проходили вакцинацию советскими препаратами, которые были качественными и эффективными. Премьер в этой связи отверг попытки очернить "Спутник V" по политическим или идеологическим соображениям. Между тем министр здравоохранения Чехии Ян Блатный отказал в разрешении на применение российской вакцины без предварительной регистрации в ЕС. Страна, по его словам, в ближайшие месяцы получит необходимое количество доз вакцин против коронавируса, сертифицированных ЕМА. "Я не предоставлю "Спутнику V" исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными EMA", — заявил 10 марта Блатный, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики. Земан, зная об этой позиции политика, высказался за его отставку. Президент в интервью пражскому сетевому изданию "Парламентская газета" сообщил, что предложит премьеру освободить пост главы Минздрава из-за противодействия планам с закупкой "Спутника V". Бабиш, комментируя затем журналистам данное заявление главы государства, сказал, что пока не планирует проводить изменений в составе своего правительства. Между тем Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, 1 марта приступил к изучению документации "Спутника V". Предоставить экспертную оценку по поводу возможности использования российской вакцины в республике ведомство попросило правительство страны. Местные политики также приветствовали начало экспертизы препарата в ЕМА, в лечебных свойствах которого не сомневаются многие чешские медики.

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