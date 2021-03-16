Земельные выборы в Германии: тревожный сигнал для правящего блока ХДС/ХСС

Прошедшие 14 марта земельные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце обернулись настоящей катастрофой для входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС). Партия, представитель которой в лице Ангелы Меркель с 2005 года руководит страной, показала худший для себя результат в этих германских регионах за всю историю. То, что ХДС не сможет победить, ближе к дню голосования, пожалуй, не вызывало ни у кого сомнений, но то, что консерваторы потеряют столько голосов, предполагали немногие. В Баден-Вюртемберге победу одержали "зеленые", набравшие 32,6% голосов, христианские демократы заняли вторую позицию (24,1%). Далее расположились Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, 11%), Свободная демократическая партия (СвДП, 10,5%), "Альтернатива для Германии" (АдГ, 9,7%). В Рейнланд-Пфальце победили социал-демократы (35,7%), христианские демократы набрали 27,7% голосов, "зеленые" — 9,3%, АдГ — 8,3%, СвДП — 5,5%, "Свободные избиратели" — 5,4%. Примечательно, что, несмотря на потерю определенной части голосов, в ландтаги обеих земель снова прошли правые популисты. Некоторые наблюдатели считают, что у АдГ сформировалась твердая избирательная база, хотя миграционный кризис — по сути основа их политической повестки — сошел на нет. Лашет перед дилеммой

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Результаты выборов на юго-западе Германии поставили в крайне неудобное положение в первую очередь Армина Лашета. Он всего лишь чуть более 50 дней находится на посту председателя ХДС, поэтому, с одной стороны, его вряд ли можно обвинить в поражении. Сам политик, предчувствуя исход голосования, говорил о том, что результаты не повлияют на выборы в бундестаг и избрание кандидата в канцлеры от консерваторов, поскольку политическая ситуация в землях имеет собственный характер и развивается подчас по своей динамике. Действительно, выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце часто называют "выборами личностей": действующие премьеры Винфрид Кречман ("зеленые", Баден-Вюртемберг) и Малу Драйер (СДПГ, Рейнланд-Пфальц) пользуются огромной популярностью среди жителей регионов. К тому же "зеленые" сейчас вообще находятся на пике успеха прежде всего в свете того, что на передний план в политике выходит тема борьбы с изменением климата. Насколько устойчивым будет этот успех, пока неизвестно. Тем не менее в ХДС растет недовольство "антикризисным менеджментом" Лашета — его "слишком спокойным" стилем управления, который во многом напоминает линию Меркель. Многие консерваторы считают, что он "высиживает" проблемы, хотя именно сейчас необходимы решительные и активные действия, чтобы остановить падение рейтинга ХДС/ХСС. С этой точки зрения выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце показательны: они продемонстрировали важность харизматичных личностей для политических партий. Возглавляемое ХДС/ХСС федеральное правительство сейчас подвергают резкой критике за промахи в преодолении коронавирусного кризиса, в том числе за слабые темпы вакцинации. Ранее разгорелся коррупционный скандал: несколько депутатов блока, как предполагается, получали многотысячные комиссионные со сделок по закупкам защитных масок. Из фракции в бундестаге уже вышли три политика, но на спад критика пока не идет. К этому добавляется следующее: блок намерен определиться с претендентом на пост канцлера лишь до середины мая, в то время как, например, социал-демократы это уже сделали и даже представили свою предвыборную программу. Неопределенность вокруг кандидатуры способствует хаосу

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ХДС/ХСС за шесть месяцев до выборов в бундестаг выглядит дезориентированным, и, до тех пор пока как минимум не решен вопрос, кто поведет консерваторов на выборы, разобщенность будет только усиливаться. Один лагерь поддерживает Лашета, другой считает более подходящим кандидатом на пост канцлера премьер-министра Баварии, лидера Христианско-социального союза Маркуса Зёдера. Когда Лашет 22 января стал председателем христианских демократов, рейтинг ХДС составлял солидные 37%. Будучи премьером самой населенной земли ФРГ — Северного Рейна — Вестфалии, он казался "естественным" кандидатом в канцлеры и преемником Меркель. Но ситуация полностью изменилась. Согласно данным последних опросов, рейтинг ХДС упал ниже 30%. И число тех в партии, кто хотел бы выдвинуть кандидатом в канцлеры Зёдера, растет. И у последнего действительно есть чем оперировать. Во-первых, премьер Баварии пользуется большей популярностью среди жителей Германии. Если бы граждане избирали канцлера напрямую, то Зёдер бы победил. Кроме того, по мнению экспертов, у него больше шансов сплотить ряды блока. Выборы председателя ХДС обнажили раскол внутри партии, тогда даже потребовался второй тур, чтобы определить нового лидера, которым в итоге стал Лашет. Разногласия между консервативным, либеральным крыльями и молодежной организацией в ХДС, между западногерманскими и восточногерманскими политиками-консерваторами велики, как никогда прежде. Лашету сложнее свести воедино разные позиции: он из Западной Германии и ассоциируется с лагерем Меркель, в то время как к Зёдеру положительно относятся и на востоке Германии. Безусловно, Лашет как глава ХДС, играющего роль старшего партнера по коалиции, продолжает оставаться фаворитом в борьбе за то, чтобы стать кандидатом в канцлеры. Однако хаос и паника после земельных выборов могут изменить настроения христианских демократов не в его пользу. Тем более, как показал опрос, проведенный по заказу онлайн-портала t-online, подавляющее большинство граждан ФРГ (более 70%) не считает Лашета подходящим кандидатом в канцлеры. "Светофор" близок как никогда И в Баден-Вюртемберге, и в Рейнланд-Пфальце после выборов стала возможной коалиция без участия ХДС — так называемый светофор (по цветам партий — зеленый у "зеленых", желтый у СвДП и красный у СДПГ). Это "страшный сон" для христианских демократов — все вдруг заговорили о возможности создания такого альянса и на федеральном уровне. "Одно ясно: формирование [парламентского] большинства возможно и без ХДС/ХСС", — признал, в частности, Зёдер. На следующий день после земельных выборов он отметил, что "со вчерашнего дня больше нет уверенности" в том, что консервативный блок обязательно выставит следующего канцлера.

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До сих пор вариант создания "светофора" на федеральном уровне казался нереалистичным. Христианские демократы исходили из того, что так или иначе будут сидеть в следующем правительстве, будь то в коалиции с "зелеными" или с "зелеными" и либералами (в Германии по цветам партий такую черно-желто-зеленую коалицию называют "Ямайка" по аналогии с флагом страны). Широко обсуждаемый альтернативный альянс в составе СДПГ, "зеленых" и Левой партии (красно-красно-зеленая коалиция) был и остается далеким от достижения парламентского большинства. И вот теперь на передний план выходит новая альтернатива, при которой ХДС не будет играть никакой роли, — "светофор". В Рейнланд-Пфальце такое коалиционное правительство уже руководит землей. Если в свете "масочного скандала" и неопределенности вокруг кандидатуры в канцлеры рейтинг консерваторов продолжит падать, а многие наблюдатели это предрекают, то "зеленым", СДПГ и СвДП по итогам выборов в бундестаг, намеченных на 26 сентября, вполне под силу набрать на троих количество голосов, достаточных для создания коалиции. Да, позиции партий во многом отличаются, но когда речь зайдет о возможности управлять страной, многие разногласия, конечно же, будут устранены. В таком случае для ХДС другого пути, как уйти в оппозицию, попросту не останется. Очевидно, что ближе к выборам в бундестаг проблем у правящей партии меньше не станет, учитывая, что страна столкнулась с третьей волной пандемии, а терпение граждан из-за карантина на грани. Наследие Меркель под угрозой

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