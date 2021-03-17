Форс-мажор и коррупция: что призван изменить новый законопроект

Алексей Конов — о том, почему смягчение мер ответственности не является "индульгенцией для коррупционеров"

Неделю назад Госдумой принят в первом чтении законопроект , касающийся "совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения". Законопроект вызвал широкий резонанс и зачастую преподносился в СМИ и социальных сетях как "индульгенция для коррупционеров". Однако так ли это? В случае его принятия закон даст возможность освобождать широкий круг лиц, включая государственных и муницальных служащих, от дисциплинарной ответственности. Это возможно, только если причиной нарушения стали не зависящие от должностного лица обстоятельства. К ним отнесли: стихийные бедствия, пожары, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры со стороны органов власти, в том числе органов иностранных государств (санкции).

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Принимать решение о том, действительно ли требования антикоррупционного законодательства были не исполнены из-за не зависящих от человека обстоятельств, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Надо отметить, что, с одной стороны, реакция части СМИ на законопроект — вполне объяснима: смягчение режима противодействия коррупции в любой стране вызывает обычно неприятие со стороны общественности. Поэтому, даже если подобные меры необходимы, рекомендуется выбирать подходящий момент для их внедрения. А также обеспечивать хорошо продуманную информационную поддержку. С другой стороны, в этом случае такое негативное отношение едва ли оправданно. Законопроект носит скорее технический характер и во многом воспроизводит уже реализуемый в нашей стране режим освобождения от дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. Только дисциплинарная ответственность Законопроект не предусматривает какой-либо возможности освобождения от ответственности за наиболее существенные коррупционные правонарушения. Например, он не влияет на уголовную ответственность за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями. Речь идет лишь о возможном освобождении от дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений, запретов и обязанностей, направленных на предупреждение или выявление коррупции. К ним в первую очередь относят: обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

обязанность принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликтов интересов;

обязанность уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ограничения на занятие иной оплачиваемой деятельностью;

запрет на получение подарков;

запрет на работу родственников в случае непосредственной подчиненности одного из них другому;

запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках за пределами РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Ключевая роль комиссии При этом возможность освобождения от дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения уже предусмотрена российским законодательством.

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И ключевая роль здесь, как и в предлагаемом законопроекте, отводится упомянутой выше комиссии. В частности, человек может подать в комиссию заявление о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах, расходах своей супруги (супруга) или несовершеннолетних детей. Или же указать доводы, по которым сотрудник неспособен соблюсти запрет по счетам в иностранных банках. Отмечу, что еще в 2016 году Министерство труда и социальной защиты, оказывающее консультативную и методическую помощь по антикоррупционному законодательству, обращало внимание на то, что "ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств", не образуют коррупционного проступка. Требования догонят Также, согласно законопроекту, не зависящие от человека обстоятельства не избавляют его от необходимости соблюдения требований законодательства полностью. В течение одного месяца после исчезновения таковых обстоятельств человек должен выполнить то, что требует закон, — например, предоставить сведения о доходах и расходах. В целом инициатива по смягчению режима призвана дать работодателю основания не наказывать работника, если тот объективно не мог выполнить возложенные на него функции. Если же этого не будет прописано на законодательном уровне, то это может привести к тому, что меры ответственности должны будут применяться за любое неисполнение антикоррупционных обязанностей, даже если сотрудник не имел физической возможности их выполнить. В отдельных случаях это доходит до увольнений в связи с утратой доверия. Не всему мешает форс-мажор

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