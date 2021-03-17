С "Мотором", но без денег: чем грозит Украине конфликт с инвесторами из Китая

Украинские власти решили вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". И все бы ничего, вот только контрольный пакет акций предприятия был еще пять лет назад приобретен китайскими инвесторами. Так что решение о национализации может обернуться для Киева сильным ударом не только по деловой репутации, но и по кошельку.
Битва за активы
Предшественник "Мотор Сич" появился еще в царской России, а к моменту распада СССР Запорожское производственное объединение "Моторостроитель" имени Великой Октябрьской социалистической революции было одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Его продукция поставлялась в сотню стран.
В условиях независимости Украины, пока значительная часть ее национальной промышленности медленно, но верно хирела и приходила в упадок, АО "Мотор Сич" оставалось одним из немногих успешно работающих предприятий. Оно производило авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Почти четыре пятых этой продукции приобретала Россия, однако в 2014 году, после "революции достоинства", иными словами — государственного переворота, Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.
Утрата главного рынка сбыта сильно ударила по предприятию, для которого наступили тяжелые времена. И тут на выручку пришел Китай: компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited сперва предоставила "Мотор Сич" кредит на $100 млн, а затем заключила сделку на приобретение 56% акций.
Вот только воспользоваться плодами этой сделки китайцы так и не смогли: в 2018 году суд по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) наложил арест на купленные Skyrizon акции. Всем известно, что китайцы весьма терпеливы, но и их терпение имеет свои пределы: более трех лет инвесторы предлагали различные варианты урегулирования конфликта, но в итоге не выдержали и в конце 2020 года обратились в арбитраж, оценив причиненный им ущерб в $3,5 млрд.
Под давлением извне
За годы "незалежности" власти Украины не раз и не два демонстрировали, что при случае они не прочь, как говорят в определенных кругах, "кинуть" партнеров. Но в случае с заводом "Мотор Сич" в дело вмешались другие силы и интересы.
Ни для кого не секрет, что после госпереворота Украина оказалась фактически под внешним управлением, причем главные команды поступают не из европейских столиц, а из Вашингтона. Так было, когда в Белом доме восседал демократ Барак Обама, а Украиной пытался руководить президент-олигарх Петр Порошенко. Так продолжилось, когда Обаму сменил республиканец Дональд Трамп, а вместо Порошенко к формальной власти в Киеве пришел президент-шоумен Владимир Зеленский.
Правда, при Трампе несколько изменился вектор — главным внешнеполитическим и экономическим соперником республиканец считал Китай. Именно поэтому, думаю, администрация Трампа сочла, что сделка по продаже инвестору из КНР ведущего предприятия украинского военно-промышленного комплекса угрожает интересам США. Об интересах самой Украины в Вашингтоне, разумеется, не думали.
Вопрос о расторжении сделки обсуждался на самом высоком уровне, в том числе с участием советника президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Хотя что значит "обсуждался"? Из Вашингтона просто отдали приказ — сделку отменить. А для верности еще и пригрозили Киеву приостановить реализацию программы военной помощи.
Новый виток
Кстати, личные отношения с Трампом у Зеленского явно не сложились. В Киеве рассчитывали, что после прихода к власти в США Джо Байдена, который еще в бытность вице-президентом при Обаме курировал (не без выгоды для себя и своего сына) украинское направление, отношение Вашингтона к Украине станет более благосклонным. Но новый хозяин Белого дома как-то не спешил выходить на связь с Киевом, вот там и решили проявить инициативу и предпринять шаги, которые понравились бы США.
Одним из таких шагов стало введение против Skyrizon и еще нескольких китайских акционеров санкций, которые окончательно затруднили доступ инвесторов к их активам. В ответ инвесторы обратились в Верховный суд Украины с просьбой отменить подписанный Зеленским указ. В исковой жалобе они назвали примененные украинской стороной санкции необоснованными и бездоказательными и отметили, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной законодательством Украины.
Соответчиками по иску Skyrizon попросила назначить СБУ и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В иске отмечалось, что истец "на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины" и что "ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций".
Попутно китайские инвесторы заявили о намерении продолжать добиваться разбирательства дела в арбитраже и даже увеличили сумму исковых требований на $100 млн — до $3,6 млрд.
И вот тогда Киев решил зайти с козырей — СНБО под председательством Зеленского принял решение возвратить "Мотор Сич" в госсобственность. Заодно было обещано рассмотреть вопрос о национализации всех предприятий оборонного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", хотя имеют стратегическое значение.
Секретарь СНБО Алексей Данилов также пообещал, что "люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию", но лишь в том случае, если деньги "открыто заходили на предприятие через украинские банки". А вот "если инвестиции отбывали на Виргинские острова, то надо с Виргинскими островами и выяснять отношения". В общем, все это сильно смахивало на события столетней давности: "Нынче вышел манифест: кто кому должен — тому крест".
"Государственное кидалово"
Впрочем, с Китаем такой вариант не пройдет. МИД КНР уже потребовал, чтобы Украина учла "законные права китайских предприятий и инвесторов". "Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе", — заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь.
Здесь обращают на себя внимание формулировки. Китайские дипломаты обычно бывают сдержанны в выражениях, и если они говорят, что КНР "требует" и "настаивает", значит, в Пекине на самом деле очень недовольны действиями Киева.
Для Китая в этой истории важны не столько сами деньги, сколько принцип. А вот для Украины, чей бюджет и без того трещит по швам под бременем неподъемных долгов, сумма $3,6 млрд выглядит почти запредельной. Естественно, никто из западных покровителей таких денег Киеву не даст. Остается рассчитывать лишь на волокиту в западных же арбитражах, как это происходит в истории с выплатой украинского долга России.
Но китайцы, как уже говорилось, очень терпеливы и способны настойчиво и неуклонно добиваться своего. Да и подход "не мытьем, так катаньем" никто не отменял. Если Украина будет увиливать от возмещения убытков, КНР в ответ может закрыть свой рынок для украинских товаров, и это станет для Киева тяжелейшим ударом.
Есть и другие способы асимметричного ответа. На прошлой неделе, в разгар скандала вокруг "Мотор Сич", представительная делегация китайских бизнесменов отправилась в Крым, чтобы обсудить перспективы партнерства в сфере туризма, сельского хозяйства и торговли. В Киеве эта поездка вызвала вполне предсказуемую истерику, на что все тот же Чжао Лицзянь отреагировал спокойно, но твердо: "Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере".
Иными словами, Пекин ясно дал понять — нарушать его интересы он Украине не позволит. Ей придется вернуть либо акции, либо деньги. А по ее деловой репутации в любом случае будет нанесен серьезный удар.
Хотя о какой репутации речь? "Кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают". Эти слова сказаны не каким-нибудь записным критиком Украины, нет, их произнес в эфире телеканала "Украина 24" не кто иной, как Михаил Саакашвили, возглавляющий украинский Исполнительный комитет совета реформ. По его словам, инвесторов на Украине "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", — так он охарактеризовал инвестиционный климат на Украине.
Репутация у Саакашвили, мягко говоря, неоднозначная, но если уж и он заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи. Инвесторы и без того не стояли в очередях, чтобы вложить свои деньги в украинские активы, но после истории с предприятием "Мотор Сич" количество желающих иметь дело с "государством-кидаловом", надо полагать, будет стремиться к нулю.