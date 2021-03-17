С "Мотором", но без денег: чем грозит Украине конфликт с инвесторами из Китая

Украинские власти решили вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". И все бы ничего, вот только контрольный пакет акций предприятия был еще пять лет назад приобретен китайскими инвесторами. Так что решение о национализации может обернуться для Киева сильным ударом не только по деловой репутации, но и по кошельку.

Описание Завод компании "Мотор Сич" © Марина Лысцева/ТАСС

Битва за активы Предшественник "Мотор Сич" появился еще в царской России, а к моменту распада СССР Запорожское производственное объединение "Моторостроитель" имени Великой Октябрьской социалистической революции было одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Его продукция поставлялась в сотню стран. В условиях независимости Украины, пока значительная часть ее национальной промышленности медленно, но верно хирела и приходила в упадок, АО "Мотор Сич" оставалось одним из немногих успешно работающих предприятий. Оно производило авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Почти четыре пятых этой продукции приобретала Россия, однако в 2014 году, после "революции достоинства", иными словами — государственного переворота, Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

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Утрата главного рынка сбыта сильно ударила по предприятию, для которого наступили тяжелые времена. И тут на выручку пришел Китай: компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited сперва предоставила "Мотор Сич" кредит на $100 млн, а затем заключила сделку на приобретение 56% акций. Вот только воспользоваться плодами этой сделки китайцы так и не смогли: в 2018 году суд по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) наложил арест на купленные Skyrizon акции. Всем известно, что китайцы весьма терпеливы, но и их терпение имеет свои пределы: более трех лет инвесторы предлагали различные варианты урегулирования конфликта, но в итоге не выдержали и в конце 2020 года обратились в арбитраж, оценив причиненный им ущерб в $3,5 млрд. Под давлением извне За годы "незалежности" власти Украины не раз и не два демонстрировали, что при случае они не прочь, как говорят в определенных кругах, "кинуть" партнеров. Но в случае с заводом "Мотор Сич" в дело вмешались другие силы и интересы. Ни для кого не секрет, что после госпереворота Украина оказалась фактически под внешним управлением, причем главные команды поступают не из европейских столиц, а из Вашингтона. Так было, когда в Белом доме восседал демократ Барак Обама, а Украиной пытался руководить президент-олигарх Петр Порошенко. Так продолжилось, когда Обаму сменил республиканец Дональд Трамп, а вместо Порошенко к формальной власти в Киеве пришел президент-шоумен Владимир Зеленский.

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Правда, при Трампе несколько изменился вектор — главным внешнеполитическим и экономическим соперником республиканец считал Китай. Именно поэтому, думаю, администрация Трампа сочла, что сделка по продаже инвестору из КНР ведущего предприятия украинского военно-промышленного комплекса угрожает интересам США. Об интересах самой Украины в Вашингтоне, разумеется, не думали. Вопрос о расторжении сделки обсуждался на самом высоком уровне, в том числе с участием советника президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Хотя что значит "обсуждался"? Из Вашингтона просто отдали приказ — сделку отменить. А для верности еще и пригрозили Киеву приостановить реализацию программы военной помощи. Новый виток Кстати, личные отношения с Трампом у Зеленского явно не сложились. В Киеве рассчитывали, что после прихода к власти в США Джо Байдена, который еще в бытность вице-президентом при Обаме курировал (не без выгоды для себя и своего сына) украинское направление, отношение Вашингтона к Украине станет более благосклонным. Но новый хозяин Белого дома как-то не спешил выходить на связь с Киевом, вот там и решили проявить инициативу и предпринять шаги, которые понравились бы США. Одним из таких шагов стало введение против Skyrizon и еще нескольких китайских акционеров санкций, которые окончательно затруднили доступ инвесторов к их активам. В ответ инвесторы обратились в Верховный суд Украины с просьбой отменить подписанный Зеленским указ. В исковой жалобе они назвали примененные украинской стороной санкции необоснованными и бездоказательными и отметили, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной законодательством Украины. Соответчиками по иску Skyrizon попросила назначить СБУ и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В иске отмечалось, что истец "на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины" и что "ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций". Попутно китайские инвесторы заявили о намерении продолжать добиваться разбирательства дела в арбитраже и даже увеличили сумму исковых требований на $100 млн — до $3,6 млрд.

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И вот тогда Киев решил зайти с козырей — СНБО под председательством Зеленского принял решение возвратить "Мотор Сич" в госсобственность. Заодно было обещано рассмотреть вопрос о национализации всех предприятий оборонного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", хотя имеют стратегическое значение. Секретарь СНБО Алексей Данилов также пообещал, что "люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию", но лишь в том случае, если деньги "открыто заходили на предприятие через украинские банки". А вот "если инвестиции отбывали на Виргинские острова, то надо с Виргинскими островами и выяснять отношения". В общем, все это сильно смахивало на события столетней давности: "Нынче вышел манифест: кто кому должен — тому крест". "Государственное кидалово" Впрочем, с Китаем такой вариант не пройдет. МИД КНР уже потребовал, чтобы Украина учла "законные права китайских предприятий и инвесторов". "Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе", — заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь. Здесь обращают на себя внимание формулировки. Китайские дипломаты обычно бывают сдержанны в выражениях, и если они говорят, что КНР "требует" и "настаивает", значит, в Пекине на самом деле очень недовольны действиями Киева. Для Китая в этой истории важны не столько сами деньги, сколько принцип. А вот для Украины, чей бюджет и без того трещит по швам под бременем неподъемных долгов, сумма $3,6 млрд выглядит почти запредельной. Естественно, никто из западных покровителей таких денег Киеву не даст. Остается рассчитывать лишь на волокиту в западных же арбитражах, как это происходит в истории с выплатой украинского долга России. Но китайцы, как уже говорилось, очень терпеливы и способны настойчиво и неуклонно добиваться своего. Да и подход "не мытьем, так катаньем" никто не отменял. Если Украина будет увиливать от возмещения убытков, КНР в ответ может закрыть свой рынок для украинских товаров, и это станет для Киева тяжелейшим ударом. Есть и другие способы асимметричного ответа. На прошлой неделе, в разгар скандала вокруг "Мотор Сич", представительная делегация китайских бизнесменов отправилась в Крым, чтобы обсудить перспективы партнерства в сфере туризма, сельского хозяйства и торговли. В Киеве эта поездка вызвала вполне предсказуемую истерику, на что все тот же Чжао Лицзянь отреагировал спокойно, но твердо: "Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере".

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