Квашеная капуста и противостояние с КНДР. Что помогает Южной Корее победить коронавирус

Станислав Варивода — о том, как корейцы борются с COVID-19 и при чем тут кимчхи

Кимчхи — гастрономическая визитная карточка Кореи. Эту острую закуску на основе квашеных овощей (в первую очередь, на пекинской капусте с красным перцем, луком, чесноком и имбирём) корейцы поедают в огромных количествах каждый день и, как правило, заготавливают ее на год вперед. Кимчхи употребляют и как закуску к рису, вперемешку с ним, и в качестве основного ингредиента других блюд, например супа кимчхиччиге. В стране развит целый культ кимчхи: в магазинах можно купить мороженое, напитки, даже пирожные с его вкусом. Блюдо включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и, как говорят сами корейцы, является одним из столпов, на которых держится республика.

Противовирусное действие На протяжении уже примерно двух десятилетий в Южной Корее трещат и ломаются копья в ожесточенной борьбе сторонников и противников теории о том, что главное национальное блюдо является чудодейственным средством от многих вирусных заболеваний. Впервые с таким утверждением выступило в 2003 году южнокорейское государственное Агентство по развитию сельского хозяйства, прокомментировав новость о том, что во всей стране лишь три человека заразились атипичной пневмонией (SARS), крупная вспышка которой произошла в соседнем Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тогда признала, что кимчхи, конечно, является полезным для здоровья продуктом, но призвала не уповать на него в борьбе с SARS. О "чудодейственных" свойствах корейской квашеной капусты вновь активно заговорили в 2015 году, когда в страну с Ближнего Востока пришел вирус MERS, он же верблюжий грипп. Тогда в Южной Корее заболело всего 186 человек, что ряд местных экспертов и СМИ также связали с массовым употреблением в пищу кимчхи. Однако специальных исследований по влиянию этого продукта на вирус MERS не проводилось. Наступил 2020 год, вместе с ним пришла пандемия COVID-19, но Южная Корея вновь оказалась в числе наиболее благополучных стран. По состоянию на 18 марта 2021 года более чем за год заболели коронавирусом 97,2 тыс. человек, из них умерли 1688 (около 1,7%). И как вы уже, наверное, догадались, снова всплыла тема кимчхи.

Примечательно, что сами южнокорейские власти за все это время так и не сподобились провести исследование и тем самым поставить точку в деле о полезных свойствах традиционного блюда. Видимо, опасаются, что все окажется не столь радужно и полезный для производителей кимчхи миф рассыплется. Научные изыскания Однако пандемия заставила заняться этим вопросом ученых из других стран. Согласно данным последнего исследования, регулярное употребление в пищу кимчхи действительно значительно снижает риск развития серьезных осложнений от новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришла команда ученых во главе с профессором берлинского университета "Шарите" Жаном Буске (ранее возглавлял Всемирный альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями при ВОЗ ООН). Заняться подобным исследованием профессора-пульмонолога побудили поиски причин низкой смертности от COVID-19 в странах Северо-Восточной Азии, в том числе в Корее. В ходе изысканий его команда отметила, что жители этих государств съедают много специй и ферментированных овощей, и занялась подробным изучением их действия на организм человека. Оказалось, что в корейском кимчхи содержится масса полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию COVID-19. В первую очередь это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Буске утверждает, что их комбинация облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание. Ученые провели клинические исследования с участием 15 пациентов с COVID-19. По итогам выяснилось, что содержащиеся в кимчхи специи и приправы подавляют симптомы, но продолжительность эффекта многократно увеличивается именно в сочетании с ферментированной пекинской капустой — главным ингредиентом этой острой закуски.

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Регулярное употребление большого количества кимчхи помогает снизить уровень ACE2 — фермента в мембране клеток легких, который коронавирус использует в качестве "ворот" для попадания в организм. Данные исследования опубликованы в научном журнале "Клиническая и трансляционная аллергия". Параллельно в ходе другого исследования выяснилось, что кимчхи помогает избавиться от лишнего веса, облегчать симптомы ряда других заболеваний, в частности атопического дерматита. Уже южнокорейские ученые установили, что квашеная капуста содержит аминокислоту HICA, которая помогает избежать дегенеративных изменений в мышцах пожилых людей. Плюс она содержит много пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. По итогам исследования родилось предположение, что большая продолжительность жизни корейцев может отчасти являться результатом ежедневного употребления кимчхи, которое, кстати, не ограничивается одной лишь капустой — готовят его и из других овощей и корнеплодов. Южнокорейские меры Как бы то ни было, при всех его достоинствах кимчхи оказалось далеко не единственным фактором, который позволяет Южной Корее успешно сдерживать пандемию. Необходимо отдать должное оперативным и в целом грамотным действиям властей, благодаря которым удалось одновременно обуздать вспышку инфекции и не ограничить основные свободы граждан. Например, хорошо была организована информационная работа с населением. Власти действовали максимально открыто, не пытались утаить важные для общества сведения, сообщали обо всех своих шагах. С первых дней эпидемии местный Минздрав стал проводить регулярные брифинги, на которых сообщал последние данные о развитии ситуации и принимаемых мерах. В стране, где почти 100% граждан имеют смартфоны, практикуется рассылка экстренных текстовых сообщений, которые информируют о новых случаях заражения в конкретных районах, о местах и заведениях, которые посещали заболевшие. Также регулярно рассылают информацию по профилактическим мерам, необходимости носить маски, чаще мыть руки и держать дистанцию. Кроме того, властями было разработано специальное приложение, которое позволяет корейцам самостоятельно отслеживать состояние здоровья и в случае необходимости связаться с врачами. Эффективными оказались и другие карантинные меры, в том числе массовое бесплатное тестирование жителей страны — с начала вспышки инфекции проверено несколько миллионов человек. Сейчас тест в обязательном порядке сдают все въезжающие в Южную Корею — как корейцы, так и иностранцы.

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