"Право на достойную смерть". Испания разрешила эвтаназию

Екатерина Воробьева — о том, как в стране будет устроен процесс добровольного ухода из жизни

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг законопроект, регулирующий проведение эвтаназии в стране. В результате голосования его поддержали 202 из 350 парламентариев. Инициатива была представлена Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса и находилась на рассмотрении обеих палат парламента королевства в течение примерно года.

Ожидается, что закон вступит в силу уже через три месяца. Таким образом, Испания становится четвертой страной в Европе после Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, где будет разрешена эвтаназия. Не так давно схожую инициативу почти удалось утвердить и в Португалии. Парламент республики одобрил законопроект, позволяющий проведение данной процедуры в стране, однако президент Марселу Ребелу ди Соуза решил направить инициативу на рассмотрение Конституционного суда. В результате юридическая инстанция признала проект закона противоречащим конституции из-за "неприкосновенности человеческой жизни". Основные положения Испанский закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности излечения или улучшения.

Согласно инициативе, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен будет подтвердить свое желание не менее четырех раз в течение процесса рассмотрения запроса. Кроме того, в любой момент человек сможет отозвать свое заявление или попросить отсрочки. Запрос будут оценивать врачи, а также специальная комиссия, следящая за соблюдением закона. В случае, если все требования выполнены надлежащим образом, больной сможет "получить необходимую помощь, чтобы умереть". Процедура может быть проведена либо в больнице, либо дома у пациента. Различные мнения Разумеется, далеко не все в пиренейском королевстве поддерживают эту инициативу. В частности, крайне правая партия "Вокс" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде Испании. Консервативная Народная партия (НП) также может последовать по этому пути. "Вокс" защищает жизнь от зачатия до естественной смерти, — уточнили в партии. — Пациент нуждается в <...> понимании, поддержке, любви. Заболевшие не должны думать, что они обуза. Жизнь не зависит от политиков. Жизнь каждого имеет значение". Депутат от НП Хосе Игнасио Эчанис выразил мнение, что закон об эвтаназии является "политической прихотью" правительства, который рассматривался без учета мнения испанского общества. Испанские епископы также ранее называли рассмотрение подобного законопроекта "плохой новостью". "Человеческая жизнь вне чьего-либо распоряжения", — полагают они. В свою очередь, министр здравоохранения Испании Каролина Дариас считает, что легализация эвтаназии является важным шагом для людей, которые страдают серьезными заболеваниями. "Мы делаем еще один шаг на пути прогресса, начатого во время нахождения на посту премьера Педро Санчеса, в направлении к более справедливому и порядочному обществу, которое заботится о том, чтобы избежать страданий всех его членов", — считает глава ведомства. Согласно опросам общественного мнения, жители Испании с каждым годом все больше поддерживают "право на достойную смерть". Так, в 1988 году 53% подданных королевства высказывались за то, чтобы неизлечимо больные пациенты имели возможность умереть. Как свидетельствуют данные опроса 2019 года, который опубликовала компания Metroscopia, число сторонников эвтаназии возросло до 87%. Долгий путь Испания прошла длительный путь, прежде чем парламенту удалось одобрить законопроект об эвтаназии. В 1984 году в стране была основана ассоциация "Право умереть достойно", которая выступает за право каждого человека свободно распоряжаться своей жизнью, а также свободно и на законных основаниях выбирать момент ее завершения. Спустя два года был одобрен закон о здравоохранении, который позволял пациентам отказываться от лечения при условии выписки по собственному желанию.