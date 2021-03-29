Предъявите документ: Китай первым в мире запустил паспорта вакцинации

Зоя Русинова — о том, кому доступны ковид-паспорта и в чем их особенности

В начале марта Китай объявил о введении в стране медицинских сертификатов для международных путешествий, иными словами "вакцинных паспортов". В местном МИД заявили, что внедрение этого документа будет способствовать возобновлению международных поездок и восстановлению туризма. Схожие инициативы не первый день рассматриваются странами Запада, однако Поднебесная стала первым государством, которое перешло от намерений к действиям.

Тем временем многообещающее нововведение уже накрыла волна критики. Во-первых, сертификаты могут получить только граждане КНР, во-вторых, возник стандартный вопрос о безопасности личных данных. И в-третьих, в стране по-прежнему действуют самые жесткие в мире карантинные меры — при въезде в Китай необходимо изолироваться минимум на 21 день. С вакцинным паспортом или без — вряд ли среди китайцев найдется много желающих отправиться за рубеж, чтобы затем провести три недели на карантине. Посторонним проход воспрещен Новость о введении медицинских сертификатов была опубликована 8 марта на сайте консульского департамента МИД КНР. В сообщении — описание и подробная инструкция, как получить документ. Для этого необходимо при помощи китайского мессенджера WeChat отсканировать размещенный на странице ведомства QR-код и ввести личные данные в появившемся окне: имя, номер телефона и удостоверения личности. Проживающие в Китае иностранцы сталкиваются с ограничениями на первом же этапе регистрации: приложение принимает только шэньфэньчжэн — удостоверение личности граждан КНР. А тем, у кого на руках паспорт, вход воспрещен. Иными словами, медицинские сертификаты разработаны только "для своих", чтобы облегчить международные перемещения для 1,4 млрд жителей Поднебесной.

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Согласно заявлению, сертификат содержит в себе информацию о результатах ПЦР-теста на коронавирус, теста на обнаружение антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, а также данные о вакцинации гражданина. Вся эта информация для каждого пользователя зашифрована при помощи индивидуального QR-кода. Помимо электронной версии обладатель вакцинного паспорта может получить его бумажную копию. Код Си Цзиньпина В ноябре прошлого года в ходе онлайн-саммита Группы двадцати (G20) председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой создать международный механизм признания "кодов здоровья", в основе которого будут лежать результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Как сказал министр иностранных дел Китая Ван И, внедрение медицинских сертификатов для международных перемещений — вакцинных паспортов — как раз нацелено на реализацию концепции Си Цзиньпина, только помимо результатов тестов на COVID-19 документ в том числе будет включать и данные о вакцинации. "Это китайская версия медицинского сертификата для международных путешествий", — заявил Ван И на пресс-коференции на полях парламентской сессии, которая состоялась в Пекине в начале марта.

"Главной целью сертификата станет обеспечение безопасного и упорядоченного потока людей. В ближайшем будущем, когда все больше стран будут договариваться о взаимном признании медицинских сертификатов с КНР, этот документ сыграет большую роль в содействии здоровому, безопасному и упорядоченному трансграничному перемещению людей", — заверил глава китайской дипломатии. Один в поле не воин А будут ли договариваться? И если да, то действительно ли в ближайшем будущем? На эти вопросы журналисты и общество в целом до сих пор не получили ответов. Как и на запрос о том, с какими именно странами КНР ведет переговоры о взаимном признании вакцинации и результатов тестов на COVID-19. Кроме того, не стоит забывать о том, что внедрение сертификата — это попытка облегчить выезд за рубеж пока только для граждан КНР. При отсутствии признания документа другими странами толку от нововведения немного. Повод для критики В то время, как китайские СМИ восхваляют внедрение сертификатов и лелеют надежду на восстановление международных поездок, западные издания нашли немало причин для критики. Прежде всего, сомнения у них вызывает безопасность сбора личных данных граждан, а вернее — ее возможное отсутствие. МИД Китая же уверяет, что все меры безопасности соблюдаются. Кроме того, встает вопрос о неоднородной доступности вакцин в разных странах и регионах, а значит — о невозможности обеспечить доступ к вакцинным паспортам для населения мира на равных условиях.

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Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан также предостерег от внедрения паспортов вакцинации. По его словам, тот факт, что вакцины не доступны для всех, может, напротив, ограничить возможности для международных поездок. Он также указал на то, что некоторые люди не имеют возможности вакцинироваться по личным причинам, например в виду противопоказаний по здоровью. Это в свою очередь усугубляет этический аспект проблемы. Кроме того, Райан подчеркнул, что данных о вакцинах по-прежнему недостаточно — неизвестно, как долго сохраняются антитела после прививки. Под защитой ограничений Не ясно, на какие уступки готов идти и сам Китай в деле взаимного признания результатов анализов и данных о вакцинации. В стране действуют практически драконовские эпидемиологические меры. Однако 15 марта власти объявили о послаблениях на въезд для некоторых категорий иностранных граждан, в частности, для тех, кто будет въезжать в материковый Китай через специальный административный район КНР — Гонконг. Кроме того, с марта представителям уже нескольких десятков стран была упрощена процедура получения китайской визы. Речь идет о гражданах, следующих на работу в Китай для "продолжения трудовой деятельности и возобновления производства в различных сферах", а также об иностранцах, прибывающих в КНР в "экстренных гуманитарных целях" и для воссоединения семьи. Казалось, Поднебесная наконец приоткрывает плотную завесу противоэпидемической защиты от внешнего мира. Но и здесь есть свои "но". В обоих случаях приезжающие в страну иностранцы должны быть привиты вакциной китайского производства. Представители Запада не раз обвиняли Пекин в вакцинной дипломатии: мол, Китай расширяет геополитическое влияние путем поставок препаратов. По данным на начало марта, КНР безвозмездно поставляла вакцины более чем в 70 стран мира, а экспортировала — более чем в 40 стран. Все претензии и нападки руководство страны, естественно, отвергает.

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