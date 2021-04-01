"Майор Гром: Чумной Доктор": каким получился русский супергерой

1 апреля в прокат выходит приключенческий боевик-детектив "Майор Гром". Майор полиции Игорь Гром (актер Тихон Жизневский) честен, умен и силен — правда, в своей погоне за справедливостью он может иногда переходить границы. Впрочем, его превышения полномочий выглядят детскими шалостями на фоне методов Чумного Доктора. Некто в характерной носатой маске лечит Санкт-Петербург от чумы беззакония самыми радикальными методами — отправляя на тот свет коррупционеров и прочих власть имущих, которые чихают на систему. Правда, от его врачеваний город хворает еще сильнее. Остановить сумасброда в маске Грому помогут блогерша-журналистка (актриса Любовь Аксенова) и напарник, словно реинкарнация Шурика из "Операции "Ы" (актер Александр Сетейкин).

Описание Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" © Disney

В России и прежде предпринимали попытки создать местных супергероев (помянем недобрым словом "Черную молнию" (2009), например), но впервые у кинематографистов есть отечественный комикс-первоисточник в качестве опоры. К сборникам картинок про похождения качков в обтягивающих трико и сапожках на русской земле долгое время относились с сомнением. В 2011 году Артем Габрелянов рассудил, что нам все-таки не чужд подобный жанр, и основал издательство комиксов Bubble. Как из комиксов получился фильм Сперва Bubble радовало читателей юмористическими сборниками в картинках, но те почему-то не радовались. Сменить их гнев на подписку помогла переориентация на выпуск четырех супергероических серий. "Бесобой" рассказывал про москвича, намыливающего шеи демонам, "Инок" — про путешественника по старым эпохам, "Красная Фурия" — про воровку, заделавшуюся шпионкой, а "Майор Гром" — про питерского полицейского с большими кулаками и активными извилинами. Последний оказался особенно востребован публикой, и дела у издательства пошли в гору — несколько лет назад оно даже вышло на самоокупаемость (в 2020 году его выручка составила 44 млн рублей). Впоследствии, кстати, все супергерои перезнакомились между собой и объединились в рамках одной вселенной. Если "Майор Гром: Чумной Доктор" выстрелит в прокате, то со временем у нас может появиться отечественный аналог "Мстителей" или "Лиги справедливости". На волне первых успехов в 2015 году Габрелянов решил, что пора переселять его героев на большой экран. В качестве примера для подражания он выбрал нынешнюю модель Marvel. Поначалу компания распродавала права на своих персонажей всем студиям подряд, которые вольны были делать с ними, что хотели. Потом ее боссы поняли, что можно создать собственную производственную контору и самим снимать так, как надо. Именно по такому принципу увидели свет Железный человек и прочие мстители. Поэтому Габрелянов открыл Bubble Studios, чтобы обеспечить своим героям трепетный переезд в кинематограф.

Описание Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" © Disney

Первым экранизации удостоился "Майор Гром". Не только из-за читательской любви к нему, но и из-за сравнительно скромного бюджета, которого бы потребовала киноадаптация его приключений. В качестве пробы пера Габрелянов выпустил получасовую короткометражку "Майор Гром" (2017), которая показала, что этот персонаж действительно интригует зрителей — 6 млн просмотров на YouTube. Правда, судить по ней о новом фильме не стоит, поскольку ее делали совершенно другие люди. Поменялся не только режиссер (пришел Олег Трофим вместо Владимира Беседина), но и исполнитель главной роли (Тихон Жизневский вместо Александра Горбатова). Бэтмен без костюма и гроша в кармане Игоря Грома спешат записать в супергерои, хотя у него нет никаких суперспособностей. Тому же Бэтмену в этом смысле тоже похвастаться особо нечем, но у него хотя бы есть костюм летучей мыши и много денег. У нашего супергероя нет ни того, ни другого. Зато он умеет думать, что можно сказать не о каждом. В критических ситуациях Гром останавливается и прикидывает различные пути решения. Отчасти это напоминает манеру Шерлока Холмса от Гая Ричи, визуализировавшего у себя в голове с помощью дедукции, как он будет лупить оппонента. В фильме Олега Трофима просчитывание возможных сценариев Громом показано не так стильно, но по-своему изобретательно — в основном подобные кадры служат в качестве обманок для зрителя или комических этюдов.

Описание Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" © Disney

Когда смекалка бессильна, Гром пускает в ход кулаки. По сути, это абсолютно стандартный типаж своенравного полицейского, знакомый нам по американским фильмам и сериалам, — неуправляемый герой готов действовать не по уставу, чтобы задержать преступников любой ценой. Это, безусловно, клише, но всяческие шаблоны потому так и распространены, что они работают, когда их правильно используют. Майор Гром в исполнении Тихона Жизневского достаточно харизматичен, чтобы за его похождениями было интересно наблюдать. Голливудские стандарты и русская душа Во многом "Майор Гром" — это проект, сделанный по лекалам западной поп-культуры. Правда, раньше отечественные попытки подражать Голливуду выходили довольно бесславными и производили в лучшем случае снисходительное впечатление. "Майор Гром" же изготовлен действительно на совесть — произведение с динамичным, захватывающим повествованием, запоминающимися героями и качественной картинкой.

Любопытно, что первоначально Габрелянов собирался ориентироваться на американский рынок куда больше и хотел пригласить забугорных актеров. "Майор Гром" за рубежом вызывал любопытство, к нему присматривались и Netflix, и продюсер Харви Вайнштейн, до того, как он был отправлен восвояси с "фабрики грез". Правда, подобное сотрудничество неизменно привело бы к потере национального колорита — герою пришлось бы давать англизированное имя, а место действий переносить в США. Габрелянов посчитал это слишком большой жертвой, и майор Гром остался россиянином. За связь с корнями отвечают пейзажи Санкт-Петербурга и роковый саундтрек, который органично аккомпанирует бодрому действу в кадре. Конечно, в плане затрат и постановки экшена российские картины не могут конкурировать с зарубежными блокбастерами — 600 млн в графе "бюджет" выглядят внушительно только в рублях. "Майор Гром" начинается с эффектной и разрушительной погони с бандитами в масках хоккеистов, словно из советского мультфильма "Шайбу! Шайбу!" (1964), но последующие сцены не отличаются особым размахом. Пиротехнические разборки с Чумным Доктором выглядят нестыдно (огонь в кадре, кстати, настоящий, пусть временами и усиленный компьютерной графикой), но не поражают воображение ни хореографией, ни съемкой.

Описание Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" © Disney