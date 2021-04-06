Правый поворот. Партии трех стран ЕС хотят создать "консервативный интернационал"

Правоконсервативная революция в Европе пока откладывается, но это не значит, что она не произойдет. Примерно так некоторые европейские издания охарактеризовали итоги встречи между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, его польским коллегой Матеушем Моравецким и лидером итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, состоявшейся в прошлый четверг в Будапеште. За полтора часа трое политиков обсудили немало вопросов, стоящих на повестке дня Евросоюза, в том числе пандемию коронавируса. Однако главная цель консультаций заключалась в другом — на них рассматривалась возможность создания альянса крупнейших правых партий Европы.
До формирования "консервативного интернационала" дело пока не дошло, но на пути к нему сделан важный шаг. Правящие "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и польская "Закон и справедливость" вместе с входящей в итальянскую правительственную коалицию "Лигой" могут составить основу второй по численности фракции в Европарламенте, чтобы бросить вызов центристам из наднациональной Европейской народной партии (ЕНП). "Нас не устраивает второе, третье или четвертое место. Мы хотим быть первыми", — заявил по этому поводу Сальвини.
Речь идет о создании на правом фланге европейской политики широкого плацдарма для штурма "брюссельского бункера" — руководящих органов ЕС, сильно недолюбливающих итальянскую "Лигу" и все чаще вступающих в конфронтацию с правительствами Венгрии и Польши. Еврокомиссия уже давно обвиняет Орбана в попытках "узурпировать властные полномочия" и не может смириться с его намерением строить у себя в стране "нелиберальную демократию". Одновременно Брюссель предъявляет претензии Варшаве по поводу закона о судебной реформе. В начале марта депутатов "ФИДЕС", по сути, вынудили покинуть фракцию ЕНП в Европарламенте. А буквально за день до будапештской встречи Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши, обвинив ее в нарушении независимости судебной ветви власти в стране.
Ренессанс или регресс?
Сальвини заявляет, что вместе со своими единомышленниками хочет "сделать Европу вновь великой, вернув ее к первоначальным ценностям". Однако повторение на свой манер небезызвестного лозунга экс-президента США Дональда Трампа дает критикам лишний повод для того, чтобы упрекнуть итальянца в популизме. Такой же ярлык "популистов" оппоненты пытаются навешивать на венгерскую "ФИДЕС" и польскую "Закон и справедливость", хотя оснований для этого не слишком много.
Обе партии не только считают себя частью политического мейнстрима, но и утверждают, что именно они являются настоящими защитниками общеевропейских христианско-демократических ценностей. По их мнению, даже германский Христианско-демократический союз (ХДС), оказавшийся под влиянием других партий в силу необходимости формирования правительственных коалиций, отходит от идеологических установок своих выдающихся лидеров Конрада Аденауэра и Гельмута Коля (канцлеры ФРГ, соответственно, в 1949–1963 и 1982–1998 годах). Орбан полагает, что и ЕНП, в которой состоит ХДС, уже не может обеспечить реальное представительство христианской демократии в Европарламенте, поскольку ориентируется на "сотрудничество с европейскими левыми".
На итоговой пресс-конференции в Будапеште трое политиков подчеркивали, что у них "много общего", в том числе неприятие нелегальной иммиграции и приверженность традиционным моральным ценностям, включая такие, как брак и семья. Они выступают за сохранение и укрепление Европейского союза, но не намерены мириться с попытками "брюссельской бюрократии" диктовать свои условия членам ЕС и ограничивать их национальный суверенитет. "Чтобы европейская интеграция была плодотворной, следует не забывать о корнях", — сказал Моравецкий. В свою очередь, Орбан заявил, что их цель — "европейский ренессанс" и ради этого они "намерены работать вместе до конца".
Политические оппоненты в лице тех самых "европейских левых", о которых упоминал Орбан, считают, что в действительности подобное "возрождение" — самый настоящий откат назад, попытка реванша правоконсервативных сил. Это не может не беспокоить Брюссель, усматривающий в этом не только подрыв единства ЕС, но и еще одно свидетельство усиления авторитарных тенденций во всем мире. Алармистские настроения по этому поводу существуют и по другую сторону Атлантики. Директор Гарримановского института при Колумбийском университета в Нью-Йорке Александер Кули и профессор Школы дипломатической службы при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Дэниел Нексон в статье под заголовком "Нелиберальный прилив", опубликованной на днях в журнале Foreign Affairs, отметили, что "международный порядок смещается в направлении автократии".
Чтобы осуществить реорганизацию на правом фланге, Сальвини уже давно мечтает объединить две правоконсервативные фракции в Европарламенте, получившие названия "Европейские консерваторы и реформаторы" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД). Вместе с 12 "бездомными" евродепутатами от венгерской "ФИДЕС" они могли бы создать вторую по численности после ЕНП фракцию (147 мест из 705) и идти на следующие выборы в Европарламент с единой политической платформой.
Однако пока остается открытым вопрос, захотят ли все еще респектабельные "ФИДЕС" и "Закон и справедливость", входящая в ЕКР, оказаться в одной компании с евроскептиками из ИД. Помимо депутатов от итальянской "Лиги" там собрались представители "Альтернативы для Германии", Австрийской партии свободы, французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, а также националисты и популисты из Бельгии, Дании, Нидерландов, Чехии, Финляндии, Эстонии. Да и между самими участниками будапештской встречи существуют разногласия, например по поводу внутренней миграции в ЕС.
Будут ли в Кремле пить шампанское?
Многие политики и эксперты обратили также внимание на различия в их подходах к отношениям с Москвой. В Польше сохраняется гораздо менее дружелюбный настрой к России, чем в Венгрии и Италии, о чем Моравецкому тут же напомнили его оппоненты. "Россия собирает силы вокруг Украины, Соединенные Штаты объявляют в Европе чрезвычайное положение, а Моравецкий организует в Будапеште пропутинский политический блок вместе с Орбаном и Сальвини", — заявил бывший польский премьер и председатель Европейского совета Дональд Туск, возглавляющий сейчас ЕНП. "В Кремле могут открывать шампанское", — вторил ему лидер оппозиционной польской партии "Гражданская платформа" Борис Будка.
"Судя по материалам польских СМИ, Россия практически была четвертым невидимым участником этой встречи — польская либеральная оппозиция уже назвала союз Моравецкого, Орбана и Сальвини "клубом марионеток Путина", — сказала мне научный сотрудник ИМЭМО РАН Мария Павлова. — В действительности российский фактор — едва ли не основной камень преткновения для создания подобного союза. Варшава расходится со своими итальянскими и венгерскими партнерами по всему спектру российской проблематики — от санкций до закупок "Спутника V".
Поэтому эксперт считает, что "этот блок в сегодняшнем составе будет иметь первоочередное значение для решения странами своих задач внутри ЕС, противостояния "диктату Брюсселя", но не окажет серьезного влияния на внешнюю политику участников". "России же искать решения своих задач пока предстоит в отношениях с "еврограндами" или на двусторонних треках", — подчеркнула Павлова.
Она также полагает, что даже если идеи будапештского совещания будут реализованы, "ощутимого политического преимущества правым это в ближайшей перспективе не даст". "Серьезным вызовом Брюсселю такой союз стал бы только в том случае, если бы, вдобавок к Орбану и Моравецкому (возглавляющим правительства в своих странах), Сальвини занял пост премьера Италии, а Ле Пен — президента Франции", — отметила Павлова. Понятно, что подобный сценарий выглядит маловероятным.
Впрочем, как заявлял Орбан, этот политический проект рассчитан надолго и его участникам еще предстоит пройти длинный путь. Кроме того, венгерский премьер утверждал, что "нет таких тем ни во внутренней, ни во внешней политике, по которым они не могли бы достичь согласия". Он также сообщил, что их следующая трехсторонняя встреча состоится уже в мае в Варшаве. Если, конечно, позволит ситуация с пандемией коронавируса.