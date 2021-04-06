Правый поворот. Партии трех стран ЕС хотят создать "консервативный интернационал"

Правоконсервативная революция в Европе пока откладывается, но это не значит, что она не произойдет. Примерно так некоторые европейские издания охарактеризовали итоги встречи между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, его польским коллегой Матеушем Моравецким и лидером итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, состоявшейся в прошлый четверг в Будапеште. За полтора часа трое политиков обсудили немало вопросов, стоящих на повестке дня Евросоюза, в том числе пандемию коронавируса. Однако главная цель консультаций заключалась в другом — на них рассматривалась возможность создания альянса крупнейших правых партий Европы.

Описание Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер партии “Лига” Маттео Сальвини © EPA-EFE/SZILARD KOSZTICSAK HUNGARY OUT

До формирования "консервативного интернационала" дело пока не дошло, но на пути к нему сделан важный шаг. Правящие "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и польская "Закон и справедливость" вместе с входящей в итальянскую правительственную коалицию "Лигой" могут составить основу второй по численности фракции в Европарламенте, чтобы бросить вызов центристам из наднациональной Европейской народной партии (ЕНП). "Нас не устраивает второе, третье или четвертое место. Мы хотим быть первыми", — заявил по этому поводу Сальвини. Речь идет о создании на правом фланге европейской политики широкого плацдарма для штурма "брюссельского бункера" — руководящих органов ЕС, сильно недолюбливающих итальянскую "Лигу" и все чаще вступающих в конфронтацию с правительствами Венгрии и Польши. Еврокомиссия уже давно обвиняет Орбана в попытках "узурпировать властные полномочия" и не может смириться с его намерением строить у себя в стране "нелиберальную демократию". Одновременно Брюссель предъявляет претензии Варшаве по поводу закона о судебной реформе. В начале марта депутатов "ФИДЕС", по сути, вынудили покинуть фракцию ЕНП в Европарламенте. А буквально за день до будапештской встречи Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши, обвинив ее в нарушении независимости судебной ветви власти в стране. Ренессанс или регресс? Сальвини заявляет, что вместе со своими единомышленниками хочет "сделать Европу вновь великой, вернув ее к первоначальным ценностям". Однако повторение на свой манер небезызвестного лозунга экс-президента США Дональда Трампа дает критикам лишний повод для того, чтобы упрекнуть итальянца в популизме. Такой же ярлык "популистов" оппоненты пытаются навешивать на венгерскую "ФИДЕС" и польскую "Закон и справедливость", хотя оснований для этого не слишком много. Обе партии не только считают себя частью политического мейнстрима, но и утверждают, что именно они являются настоящими защитниками общеевропейских христианско-демократических ценностей. По их мнению, даже германский Христианско-демократический союз (ХДС), оказавшийся под влиянием других партий в силу необходимости формирования правительственных коалиций, отходит от идеологических установок своих выдающихся лидеров Конрада Аденауэра и Гельмута Коля (канцлеры ФРГ, соответственно, в 1949–1963 и 1982–1998 годах). Орбан полагает, что и ЕНП, в которой состоит ХДС, уже не может обеспечить реальное представительство христианской демократии в Европарламенте, поскольку ориентируется на "сотрудничество с европейскими левыми".

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На итоговой пресс-конференции в Будапеште трое политиков подчеркивали, что у них "много общего", в том числе неприятие нелегальной иммиграции и приверженность традиционным моральным ценностям, включая такие, как брак и семья. Они выступают за сохранение и укрепление Европейского союза, но не намерены мириться с попытками "брюссельской бюрократии" диктовать свои условия членам ЕС и ограничивать их национальный суверенитет. "Чтобы европейская интеграция была плодотворной, следует не забывать о корнях", — сказал Моравецкий. В свою очередь, Орбан заявил, что их цель — "европейский ренессанс" и ради этого они "намерены работать вместе до конца". Политические оппоненты в лице тех самых "европейских левых", о которых упоминал Орбан, считают, что в действительности подобное "возрождение" — самый настоящий откат назад, попытка реванша правоконсервативных сил. Это не может не беспокоить Брюссель, усматривающий в этом не только подрыв единства ЕС, но и еще одно свидетельство усиления авторитарных тенденций во всем мире. Алармистские настроения по этому поводу существуют и по другую сторону Атлантики. Директор Гарримановского института при Колумбийском университета в Нью-Йорке Александер Кули и профессор Школы дипломатической службы при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Дэниел Нексон в статье под заголовком "Нелиберальный прилив", опубликованной на днях в журнале Foreign Affairs, отметили, что "международный порядок смещается в направлении автократии". Чтобы осуществить реорганизацию на правом фланге, Сальвини уже давно мечтает объединить две правоконсервативные фракции в Европарламенте, получившие названия "Европейские консерваторы и реформаторы" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД). Вместе с 12 "бездомными" евродепутатами от венгерской "ФИДЕС" они могли бы создать вторую по численности после ЕНП фракцию (147 мест из 705) и идти на следующие выборы в Европарламент с единой политической платформой. Однако пока остается открытым вопрос, захотят ли все еще респектабельные "ФИДЕС" и "Закон и справедливость", входящая в ЕКР, оказаться в одной компании с евроскептиками из ИД. Помимо депутатов от итальянской "Лиги" там собрались представители "Альтернативы для Германии", Австрийской партии свободы, французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, а также националисты и популисты из Бельгии, Дании, Нидерландов, Чехии, Финляндии, Эстонии. Да и между самими участниками будапештской встречи существуют разногласия, например по поводу внутренней миграции в ЕС. Будут ли в Кремле пить шампанское? Многие политики и эксперты обратили также внимание на различия в их подходах к отношениям с Москвой. В Польше сохраняется гораздо менее дружелюбный настрой к России, чем в Венгрии и Италии, о чем Моравецкому тут же напомнили его оппоненты. "Россия собирает силы вокруг Украины, Соединенные Штаты объявляют в Европе чрезвычайное положение, а Моравецкий организует в Будапеште пропутинский политический блок вместе с Орбаном и Сальвини", — заявил бывший польский премьер и председатель Европейского совета Дональд Туск, возглавляющий сейчас ЕНП. "В Кремле могут открывать шампанское", — вторил ему лидер оппозиционной польской партии "Гражданская платформа" Борис Будка.

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