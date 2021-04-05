Голос российского бокса затих. Умер комментатор Владимир Гендлин

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В понедельник на 85-м году жизни скончался наш коллега, спортивный комментатор Владимир Гендлин. Его голос был знаком любому, кто в середине 90-х интересовался боксом. Это было на уровне условных рефлексов, подсознания — если звучит голос Гендлина, значит, скоро начнется бокс. Именно Владимир Гендлин привел трансляции профессионального бокса на российское телевидение в середине 90-х. Он создал легендарную программу "Большой ринг", в которой побывали, пожалуй, все звезды бокса того времени. Даже тот самый Майк Тайсон. Гендлин был представителем старой школы. Всегда говорил, что комментатор не должен выпячивать себя, не должен "петь все, что видит", что должен быть отдален от спортсменов, чтобы оставаться объективным.

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Он обладал непререкаемым авторитетом и при этом был "в доску своим" в мире бокса. Мастер спорта СССР по боксу — не просто слова, а звание, которое было не так просто получить. Гендлин любил вспоминать, что боксером был неплохим, но звездой никогда бы не стал. Хотя статистика на любительском ринге впечатляющая — 51 бой с 50 победами и лишь одним поражением. По окончании спортивной карьеры он работал телевизионным журналистом в Волгограде, был детским тренером по боксу на олимпийской базе Кисловодске. А в 1989 году, когда профессиональный спорт вовсю входил в жизнь обычных людей, Гендлин стал ледоколом этого направления. Он возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса "Ред старз", входил в руководство Союза боксеров России. Сам Гендлин не очень много рассказывал об этом периоде. Вспоминал, как однажды в Филадельфии местная мафия хотела бесплатно забрать всех его подопечных-боксеров. Когда начинающий менеджер попробовал сослаться на действующие контракты, то начались проблемы. И у него самого, и всей команды — исчез появившийся на горизонте промоутер, оказались не оплачены гостиничные номера, обещанные деньги испарились. Спас Гендлина тогда, по его собственным воспоминаниям, лишь знакомый бизнесмен. Заработать на боксе в США у будущего комментатора не получилось, хотя он занимался менеджерским делом порядка двух лет.

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Зато дальше его ждала большая телевизионная карьера, в которой он заслуженно стал первым номером. С кем бы ни общался Гендлин, при нем всегда была одна важная черта — честность. Черное было черным, белое — белым. Он не давал спуску никому, был жестким в своих оценках, критиковал, но оставался объективным. Казалось бы, у такого специалиста не должно быть любимых боксеров, но они были — как вспоминал Владимир Ильич, у него на первых местах шли Рой Джонс — младший и Дэвид Туа. На моей памяти одной из последних больших комментаторских работ Гендлина был поединок между Флойдом Мэйуэзером и Мэнни Пакьяо в 2015 году. Насколько бой был раскручен вне ринга, настолько же и разочаровал зрителей. Я был на том поединке в Лас-Вегасе и понимаю, как непросто было это комментировать. При всем уважении, у Мэнни мало что получалось, а Флойд традиционно спойлерил, хотя проданных трансляций этого шоу было достаточно, чтобы купить полмира. Как представитель старой школы Владимир Ильич искренне не понимал поведение Дэвида Хэя, Конора Макгрегора и многих других подобных персонажей. Не принимал треш-токи в консервативном боксе и не считал спортом смешанные единоборства (ММА). Тем непонятнее для него выглядел боксерский бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером. Гендлин мог бы комментировать бокс и по сей день, но на ринге просто закончились понятные ему герои. Даже несмотря на все выкрутасы, Майк Тайсон был для него понятнее, чем Тайсон Фьюри, а новых братьев Кличко или же Эвандеров Холифилдов с Роями Джонсами не появлялось. И это сильно нарушало принцип сменяемости, который обязательно присутствовал до сих пор.

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