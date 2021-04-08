От Иоганна Гете до Джоан Роулинг: как жанр Young Adult захватит мир

Каких-нибудь десять лет назад я бы сказала, что Young Adult (для удобства сокращают до YA) — это литература для довольно широкого круга читателей в возрасте от 12 до 20 лет. Сегодня те 20-летние "молодые взрослые" выросли, обзавелись семьями и котами, но продолжают читать YA-книги. В 2021 году я с уверенностью говорю, что это направление захватит мир. Хотя бы литературный. Впервые о литературе для "молодых взрослых" еще в 1802 году заговорила британская писательница и критик Сара Триммер, отмечая возрастную границу от 14 лет до 21 года как людей Young Adulthood, то есть то, что уже не "детская литература", однако и не "взрослая". Молодежь XIX века привлекали прежде всего романы-воспитания, в которых приключениям молодого и часто неопытного героя во внешнем мире соответствовало его внутреннее становление.

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Среди самых популярных книг того времени, которые, без всякого умысла со стороны авторов, стали особенно популярны именно среди "молодых взрослых", можно назвать "Годы учения Вильгельма Мейстера" (1796) Иоганна Гете, "Уэверли, или Шестьдесят лет назад" (1814) Вальтера Скотта, "Оливер Твист" (1838) и "Большие надежды" (1860) Чарльза Диккенса, "Алиса в Стране чудес" (1865) Льюиса Кэрролла, "Приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1876) Марка Твена, "Отважные капитаны" (1897) Редьярда Киплинга и т.д. В XX веке инициативу перехватили Роберт Стивенсон, Джон Толкин, Клайв Льюис, Бетти Смит, Джером Сэлинджер, Сьюзен Хинтон. Сегодня самые успешные авторы жанра — Джоан Роулинг со своей сагой о "мальчике, который выжил", Стефани Майер ("Сумерки"), Сьюзен Коллинз ("Голодные игры"), книги Ренсома Риггза о "странных детях", Вероника Рот с приключениями Беатрис Прайор, "Виноваты звезды" Джона Грина. На самом деле, список можно продолжать еще долго. Ведь сегодня за рубежом YA — это всего лишь обозначение возраста потенциальных читателей, рекомендация. У него нет жанровых границ, каких-то ожиданий от персонажа. Главное, основную аудиторию издатель видит в молодых людях от 14 до 21 года, плюс бесконечность, если повезет, ведь все мечтают издать "второго Гарри Поттера". "Мы живем в золотой век литературы Young Adult, когда книги, написанный якобы для подростков, одинаково любимы всеми поколениями", — провозглашает американский Time. Согласно исследованиям читательской аудитории в США, больше половины любителей YA — взрослые, причем треть из них — в возрасте 30–44 лет. На российской литературной почве с термином YA произошла удивительная трансформация: его выделили в самостоятельный жанр — "все то, что после подростковой, но до взрослой литературы". "Жанр Young Adult" — часто встречаю я даже в профессиональной литературе, на сайтах книжных магазинов и, конечно, в отзывах читателей и обзорах книжных блогеров. Со временем у нас под YA стали понимать литературу о становлении личности, инициации, духовных поисках и кризисах, то есть как раз все то, что раньше занимало важное место в жанре романа-воспитания. Герои YA ведут с читателем постоянный диалог на равных, делятся самыми сокровенными переживаниями и влюбляют в себя наивностью, смелостью, ранимостью. Сюжет строится именно вокруг персонажа и его переживаний, которые так похожи на наши собственные. В этом плане не имеет значения, путешествует герой между космическими станциями, сражается с орками или ходит в школу.

Современный читатель, неважно, сколько ему лет и где он живет, все время в поиске — себя, счастья, смысла жизни. В этом он очень похож на героев YA, которым все так же от 12 до 25 лет, и они ищут ответы на вопросы, проходят через кризисы и меняются. У них есть недостатки и странности, но чаще — это обычные юноши и девушки, из самых разных этнических, религиозных или расовых групп и меньшинств

Книги в жанре YA не поучают, весь дидактизм — в судьбе персонажей, которым предстоит через перипетии убедиться в своей неправоте. Произведения эмоциональны и затрагивают самые животрепещущие для молодых темы, сложные ситуации, о которых не принято говорить в обществе, с родителями и даже друзьями. Язык подобной литературы, как правило, простой, искренний, без стилистических изысков. Что же получается? Автор YA создает героя, которому вы сопереживаете, а затем помещает его практически в любой контекст. В результате для "молодежных книг" не существует жанровых границ, наоборот, такая литература может объединять в себе черты разных жанров, стирая различия. Это характерная черта YA как в России, так и за рубежом — жанровая гибридность. Только на Западе она объясняется тем, что любая книга для определенного возраста — это Young Аdult, а у нас это сознательный микс якобы "жанровых" признаков YA (герой, язык, сюжет, темы, конфликт) и характерных черт других жанров: фантастики, фэнтези, детектива, исторического и любовного романа. Евгения Кретова, "Навигатор из Нерюнгри" Эксмо, 2020

Книга виртуозно сочетает в себе YA, космическую фантастику и детектив. Казалось бы, главную героиню постигла неудача — не поступила в летное училище. Однако история Ульяны Роговой прекрасно иллюстрирует поговорку "не было бы счастья, да несчастье помогло". Дома девушка узнала, что ее пригласили на обучение в Академию Космофлота. Вместе с Ульяной читателя затягивает в водоворот межгалактических неприятностей: здесь и таинственный груз, и похищение посла, и смертельные опасности, которые подстерегают на каждом шагу, и верные друзья — команда необычного корабля-биоморфа "Фокус". И, конечно, события сложатся таким образом, что на карту будут поставлены не только жизни экипажа, но и судьба многих планет. Ольга Птицева, "Брат болотного края" ЛитРес: Самиздат, 2019

Фэнтези Ольги Птицевой способно тронуть даже самого скептичного читателя. Главная героиня Олеся живет в дремучем лесу, в котором по соседству с людьми обитают сказочные и мифологические персонажи. Девушка не помнит, как оказалась здесь или кто ее родные, — ничего, кроме своего имени. Ей нужно разобраться не только в собственной истории, но и с жуткими тайнами семьи, которая дала ей кров, и не менее пугающими секретами болот. Откуда же придет опасность и где на самом деле прячется зло — в глубине леса или среди людей? Ёко Огава, "Полиция памяти" Поляндрия, 2020

Роман-притча японской писательницы рассказывает о странном острове, на котором время от времени что-то исчезает. Причем пропадает совсем, как явление, в платоновском смысле, из памяти всех жителей. Духи, мореплавание, розы — что угодно может однажды перестать существовать для этих людей и главной героини, юной писательницы, которая однажды узнает, что бывают и другие — которые помнят. Тех, кто хранит память о пропавших вещах и даже отдельные экземпляры "того, чего нет", преследует Тайная полиция — хладнокровная тоталитарная организация. Главная героиня пытается спасти от лап этой структуры своего редактора, который оказался как раз тем, кто неподвластен забвению. Роман оказался как никогда актуален в 2020 году с его пандемией и самоизоляцией, атмосферой отчужденности, ощущением неминуемой трагедии. Но еще притча напоминает о том, как важны могут быть мелочи: мамин запах, птица, цветок. Манон Фаржеттон, "Десять дней до конца света" КомпасГид, 2021

Представьте, что этому миру осталось всего десять дней. 240 часов. 14 400 минут. Затем — серия грандиозных взрывов, от полюса до полюса, уничтожает все живое. Захватывающий роман-катастрофа, который уже стал классикой YA во Франции, отличает напряженное и динамичное повествование, которое ни на секунду не дает отвлечься. В романе несколько героев, тактик выживания и отчаянных попыток обрести смысл жизни. Лили-Анн хочет просто в последний раз обнять родители и добраться до них во что бы то ни стало, бизнес-леди Сара планирует спасти мир, а ее муж, писатель Гвенаэль, живет мыслью успеть закончить роман. Валентин ограждает от жестокой правды свою мать, а майор полиции Беатрис Бланш пытается защитить всех, причем друг от друга. На кого поставите вы? Лора Тейлор Нейми, "Библиотека потерянных вещей" CLEVER, 2020