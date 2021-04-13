Ситуация вокруг Донбасса: Киев вновь ставит на Запад и играет по-крупному

Обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась: в регионе проводятся военные учения, Верховная рада приняла закон, позволяющий провести срочную мобилизацию резервистов. А из Киева ежедневно звучат заявления, в которых традиционные требования укреплять боеготовность, чтобы противостоять "российской агрессии", перемежаются со столь же привычными обещаниями решать конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем. Действительно ли в Киеве готовятся к войне, или речь об очередной пропагандистской шумихе, затеянной украинскими властями в надежде привлечь благосклонное внимание Запада? Всюду клин Два года назад, когда актер и шоумен Владимир Зеленский еще только вел борьбу за президентский пост, одним из его главных предвыборных обещаний было прекращение военных действий и мирное урегулирование конфликта с самопровозглашенными республиками в Донбассе, жители которых не приняли государственный переворот 2014 года (он же "революция достоинства"). Разумеется, избирателям были обещаны также экономический подъем, благополучие и процветание. Избиратели поверили — во втором туре выборов Зеленский получил более 73% голосов. Понравился он и Западу: молодой, энергичный, подчеркнуто демократичный — словом, не чета предшественнику Петру Порошенко. Впрочем, уже скоро стало понятно, что разница между ними не так уж и велика. Они, конечно, не братья-близнецы, но в политическом смысле очень схожи. И потому не стоит удивляться, что к декабрю прошлого года рейтинг Зеленского упал до 27%, а в марте нынешнего года вовсе сократился до 24%. Кстати, рейтинг правящей пропрезидентской партии "Слуга народа" еще ниже — около 21%, то есть всего на 1,5% больше, чем у партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Хотя на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся через пару месяцев после президентских, "слуги" одержали убедительную победу и смогли сформировать однопартийное большинство в парламенте. Причина нынешнего обвала очевидна — избиратели разочаровались в Зеленском, который свои предвыборные обещания не выполнил. Вместо урегулирования конфликта в Донбассе он то заявлял о необходимости исполнения минских соглашений, то выдвигал предложения, в корне отличные от содержания этих договоренностей. Президент не только не порвал с националистами, выступающими за пересмотр основополагающих принципов урегулирования, но, напротив, словно занял их сторону.

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Ничего не вышло и с обещанным процветанием — экономика продолжила свое падение. Только за первые два месяца 2021 года ВВП сократился на 2,8%, инфляция в марте ускорилась до уровня 8,5% годовых, внешний госдолг зашкаливает, коммунальные тарифы для населения непрерывно растут, а немногочисленные иностранные инвесторы не вкладывают деньги, а, наоборот, стараются поскорее их вывести. Ситуация усугубляется пандемией COVID-19. Заболеваемость коронавирусом в марте вышла на рекордно высокий для Украины уровень. А кампанию по вакцинации населения украинские власти фактически провалили. В общем, обстановка отлично описывается пословицей "Куда ни кинь — всюду клин". Что остается делать? Правильно, начать маленькую победоносную войну. А вернее говоря, сымитировать подготовку к ней, потому что даже самые горячие головы в Киеве не могут не понимать, чем грозит развязывание масштабных военных действий в Донбассе. Ставка на повышение Этим, собственно говоря, и занялись украинские власти. С конца февраля возобновились обстрелы территорий непризнанных республик, в регион стали перебрасывать подкрепление, проводить военные учения. Одновременно из Киева вновь зазвучали заявления о необходимости пересмотра минских соглашений, переносе переговоров по урегулированию из Минска в другую европейскую столицу, о выработке нового мирного плана, основанного исключительно на украинских интересах. Цель всех этих действий, по-моему, очевидна — спровоцировать Россию на какие-то решительные шаги и одновременно вновь привлечь к себе внимание Запада, заручиться его не только политической, но и финансовой, а по возможности и военной поддержкой. И надо признать, что ставка на повышение сыграла. Всерьез озаботившись военными приготовлениями Киева, Россия тоже приняла меры. Воевать, разумеется, никто не собирается, идея в том, чтобы остудить "кипящий разум" киевских стратегов и дать им понять: случись что, Россия не оставит без помощи и защиты жителей республик Донбасса, среди которых, кстати, уже многие являются обладателями российских паспортов.

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Киеву только того и надо было. Там тут же сменили тон и принялись говорить о своем миролюбии, о невозможности военного решения конфликта, поскольку оно чревато жертвами среди гражданского населения. И одновременно воззвали к Западу: мы белые и пушистые, а настоящий агрессор — Россия. И снова реакция оказалась вполне предсказуемой — Вашингтон заявил о поддержке "миролюбивой и демократической" Украины и пригрозил России, что ей в случае "агрессии" придется "заплатить цену". Высокопоставленные представители США, Германии и Франции даже потребовали от РФ отчитаться о передвижениях войск по ее территории. Заодно в Соединенных Штатах и Евросоюзе усилились разговоры о необходимости введения новых антироссийских санкций. Подключились и СМИ, которые принялись рассказывать об "агрессивных приготовлениях" РФ. При этом не обошлось и без откровенных фальшивок. Например, телекомпания CNN репортаж о переброске российских подкреплений к украинской границе сопроводила кадрами, на которых запечатлен эшелон с украинскими танками, передвигающийся по территории Украины. Эта же телекомпания в другом репортаже показала, как президент Зеленский в бронежилете и каске бегает по "самым передовым позициям" украинских войск где-то в районе Мариуполя. Бывший актер выглядит в кадре вполне убедительно, вот только все сопровождающие главу государства почему-то без касок, да и перемещаются скорее ленивой трусцой, а не короткими перебежками. Но в целом украинский президент может быть доволен — горячее желание "поработать на международный авторитет" принесло свои результаты. Правда, добиться проведения саммита в "нормандском формате" ему не удалось, но хотя бы состоялись телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А главное — Зеленский наконец-то смог поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом. Почуяли вкус Впрочем, аппетит, как известно, приходит во время еды. Одних только заявлений о поддержке Киеву показалось уже мало, и украинские руководители довольно бесцеремонно принялись объяснять Западу, что пора бы уже переходить от слов к делу. В том же самом сюжете CNN Зеленский, обращаясь к Байдену, говорит, что тот "должен сделать больше" для сдерживания "вторжения России, которое может произойти в любой день". Украинский президент просит "больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО". Вслед за президентом о недостаточности одного лишь политического содействия заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения", — сказал он в эфире телеканала ICTV.

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