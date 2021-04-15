Как диверсия в иранском Натанзе ускоряет развязку по ядерной сделке

Сегодня в Вене возобновляются переговоры по ядерной сделке. Судя по заявлениям Ирана и США, ситуация похожа на тупик. Тегеран требует для возврата к соглашению отмены всех санкций, введенных при Дональде Трампе. Вашингтон, в свою очередь, утверждает, что готов снять лишь их часть, потому что остальные якобы были введены "за дело". Парадоксальным образом диверсия на ядерном объекте в Натанзе (город в Центральном Иране в провинции Исфахан) и последовавшее за этим наращивание Тегераном степени обогащения урана до 60% увеличивают шансы заключения соглашения в Вене и возврата к ядерной сделке. Масштаб ущерба До сегодняшнего дня иранская сторона предоставила ограниченную информацию о том, что случилось в Натанзе. Известно, что на объекте произошла авария в системе электроснабжения и взрыв. В результате были обесточены центрифуги первого поколения IR-1, часть из которых вышла из строя. Произошло ли это после кибератаки или на объект проник диверсант, установивший взрывное устройство, — остается неизвестным. Похоже, авария привела к тому, что электроснабжение отрубило у всего каскада из 5 060 центрифуг IR-1 в Натанзе. В худшем случае, все они повреждены и нуждаются в замене. Таким образом, максимально возможный ущерб от диверсии — это временный выход из строя примерно 50% мощностей по обогащению урана на объекте. Но не стоит забывать, что Натанз не единственный атомный завод в Иране. На ядерном объекте в Фордо также работают центрифуги. Иными словами, речь идет о временном выходе из строя части атомных мощностей Ирана, которые будут полностью восстановлены в течение нескольких месяцев. Развитие ядерной программы Тегерана эта акция не остановит, и организаторы происшествия не могли этого не понимать.

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В мировых СМИ, включая израильские, за это время появилась масса публикаций со ссылками на данные разведок или мнения экспертов о том, что за акцией стоят спецслужбы Израиля. Эта версия совпадает с позицией премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который остается ярым противником ядерной сделки с Ираном. Поскольку остановить ядерную программу таким образом не удастся, то единственной логичной целью акции является срыв переговорного процесса. Возможно, не случайно акция совпала с продолжающимися консультациями по ядерной сделке, которые в эти дни проходят в Вене при участии всех сторон соглашения, включая США и Иран. Расчет понятный — спровоцировать Тегеран на ответные действия, которые поставили бы под сомнение вероятность достижения компромисса. Формально организаторы этого добились. Иран объявил, что заменит вышедшие из строя центрифуги на более продвинутые и начинает обогащение урана до 60% впервые в истории своей ядерной программы. Поэтому логично зазвучали обеспокоенные заявления США и стран ЕС по этому поводу. Переговоры в Вене На следующий день после диверсии в Натанзе глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: "Ирану нужно быть внимательным, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями". Соответственно, ответные меры Тегераном принимались именно с этим расчетом.

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Иран продолжает диалог в Вене, и его переговорная позиция не изменилась в связи с последними событиями. Причем реакция Тегерана выглядит предельно взвешенной. Только за последний год нынешняя диверсия стала третьим крупным инцидентом на территории Ирана, за которым может стоять Израиль. Так, в июне 2020 года на том же объекте в Натанзе произошел взрыв, который уничтожил цех по сбору центрифуг. В конце ноября был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Кроме того, Израиль с конца 2019 года организовал не менее десятка атак на танкеры, которые перевозили иранскую нефть в Сирию. Наконец, израильские ВС продолжают наносить удары по иранским военным и проиранским силам в Сирии и Ираке. Единственным известным ответом Ирана на все эти акции являются несколько попыток атаковать израильские судна. Понятно, что одной из ключевых причин такой реакции остаются относительно скромные возможности Ирана для ответных действий. Как бы то ни было, именно Израиль в этом противостоянии сегодня выглядит инициатором нового витка эскалации. Несмотря на всю антиизраильскую и антиамериканскую риторику, Тегеран в настоящий момент остается стороной, которая предпочитает переговоры диверсиям.

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Если раньше Израиль пользовался безусловной поддержкой президента США Дональда Трампа, то сегодня ситуация совсем иная. По сути, в Вене за возвращение к ядерной сделке борется весь мир: США, Китай, Россия и Европа. В то время как Израиль в одиночку продолжает отстаивать свой подход и в одностороннем порядке осуществлять акции военного характера против Ирана. Для администрации президента США Джо Байдена сложившаяся ситуация — это серьезный толчок к действиям. Времени до следующих президентских выборов в Иране, запланированных на 18 июня, остается совсем немного. Обогащение Тегераном урана до 60% — это сигнал, который говорит, что ситуация может пойти по худшему сценарию и Иран с технической точки зрения в ближайшее время приблизится к созданию ядерного оружия. Все-таки Байден сам заявлял, что ядерная сделка остается единственным решением проблемы, а политика максимального давления Трампа в отношении Тегерана провалилась. По-моему, действовать надо именно сейчас или никогда. Неоднозначность последствий Конечно, сложно назвать удавшуюся диверсию в Натанзе победой Тегерана. В теории это событие способствует выходу Ирана из изоляции и добавляет легитимности его действиям по наращиванию степени обогащения урана. Однако для иранской стороны существует целый ряд негативных последствий. Прежде всего, это событие подрывает образ Ирана как главного борца с израильской угрозой в регионе. Это очень важно для страны, поскольку ее влияние на Ближнем Востоке и способность находить союзников в лице различных радикальных структур ("Хезболла", "Хамас", "Аль-Хашд аш-Шааби") завязаны на восприятии Исламской Республики в качестве главной антисионистской силы. Сложно сохранять этот образ, когда фактически ты не можешь ничем ответить на диверсии Израиля.

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